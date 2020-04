La GSMA et les parties prenantes de la ville hôte prolongent l'accord du MWC de Barcelone

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--La GSMA a annoncé aujourd'hui un accord pour prolonger le MWC de Barcelone jusqu'en 2024. Compte tenu de la pandémie actuelle du Covid-19, la GSMA et les parties prenantes de la ville hôte se sont penchés sur les impacts de l'annulation du MWC de Barcelone 2020 et sont incroyablement optimistes quant à l'avenir.

La GSMA, organisatrice du MWC de Barcelone, et leurs parités des villes hôtes conviennent qu'il existe une forte dynamique pour maintenir et prolonger le MWC de Barcelone dans l'avenir et sont arrivés à un accord pour une tenue de l'événement MWC jusqu'en 2024. La GSMA se réjouit de collaborer avec les parties prenantes de la ville hôte*, la ville de Barcelone et les habitants de Catalogne et d'Espagne pour le MWC21 en prolongeant au moins jusqu'au MWC de Barcelone 2024 avec l'extension de l'accord actuel.

« En cette période difficile, il est fondamental de regarder vers l'avenir. La GSMA, les parties prenantes de la ville hôte et l'écosystème du MWC de Barcelone se réjouissent de ces prochaines éditions du MWC, et le MWC de Barcelone 2021 fera partie du processus de reprise économique lorsque nous sortirons de cette période », a déclaré John Hoffman, CEO de GSMA Limited. « En prolongeant jusqu'en 2024, nous démontrons notre engagement envers notre écosystème comme le font les parties prenantes de la ville hôte, ainsi que notre solide relation de travail et mutuellement bénéfique. Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons bénéficié d'un formidable soutien et d'un engagement précoce de la part de nombreux exposants pour les prochaines éditions ».

« La ville de Barcelone, la région de la Catalogne et l'Espagne sont des pôles essentiels pour l'innovation, les startups et l'investissement. Le MWC de Barcelone, avec notamment 4YFN et YoMo (prévus dans quatre ans), représente une valeur économique importante pour la région et la création d'emplois », a ajouté John Hoffman.

Le MWC de Barcelone est le premier événement mondial touchant l'écosystème mobile vertical, qui réunit plus de 110 000 participants venant de plus de 200 pays. Le MWC de Barcelone 2021 aura lieu du 1er au 4 mars 2021.

Tandis que nous sommes tournés vers l'avenir, nos pensées vont vers ceux du monde entier touchés par le Covid-19 et nous souhaitons le meilleur à nos participants, exposants, citoyens de Barcelone et à l'écosystème mobile pendant cette période difficile.

Les parties prenantes de la ville hôte sont notamment : le conseil municipal de Barcelone, la Generalitat de Catalunya, le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et du Tourisme, la Fira de Barcelone, le tourisme de Barcelone

