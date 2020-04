Des fabricants de respirateurs se regroupent pour former la Ventilator Training Alliance et créer une application pour aider le personnel médical de première ligne pendant la pandémie de COVID-19

NEEDHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Plusieurs fabricants de respirateurs à travers le monde ont formé la Ventilator Training Alliance (VTA) et noué un partenariat avec Allego en vue de créer une application mobile pouvant être utilisée par le personnel médical de première ligne pour accéder à un répertoire centralisé de ressources de formation aux respirateurs. Dräger, GE Healthcare, Getinge, Hamilton Medical, Medtronic, Nihon Kohden et Philips ont rejoint cette coalition de formation à but humanitaire. L’appli VTA – développée par le fournisseur de plateformes d’apprentissage et de préparation Allego – met en relation des thérapeutes respiratoires, des infirmières et d’autres professionnels de la santé avec des ressources de formation aux respirateurs fournies par des entreprises membres de l’alliance, dont des vidéos pratiques didactiques, des manuels, des guides de dépannage et d’autres connaissances sur le fonctionnement des respirateurs essentielles pour aider les intervenants à traiter les patients souffrant de difficultés respiratoires liées au COVID-19.

« Nous pouvons aider à surmonter cette pandémie grâce à une collaboration entre les entreprises, les agences et les secteurs. Cette collaboration vise à proposer des solutions intelligentes qui créent de la valeur et réduisent le stress pour les héros de la santé en première ligne dans les situations où chaque minute compte », a déclaré Patrick Berges, président de la VTA et vice-président des capacités commerciales, qui font partie du groupe Traitements mini-invasifs chez Medtronic. « Cette alliance de formation est un bon exemple de cet esprit de collaboration. Pouvoir partager dans un même environnement des contenus provenant de divers fabricants de respirateurs garantit aux hôpitaux un accès rapide aux informations dont ils peuvent avoir besoin pour accélérer la mise en service de respirateurs qui pourront sauver des vies. »

Les respirateurs jouent un rôle essentiel dans la gestion des patients nécessitant une assistance respiratoire à cause de difficultés à respirer du fait d’une maladie grave, comme dans le cas du COVID-19. La rapidité et la facilité d'accès à une formation aux respirateurs peut avoir un impact direct sur la santé des patients pendant la crise du COVID-19.

Il est possible d’accéder aux contenus de l’appli VTA depuis des terminaux sous iOS ou Android – même dans des environnements avec une connexion Wifi médiocre ou inexistante – ou depuis un navigateur Web. L’appli fournit aux professionnels de santé un sous-titrage en plusieurs langues et un fond sonore sur mobile lorsqu’ils effectuent des tâches multiples.

« La plateforme Allego a été créée pour permettre aux professionnels d’accéder à des formations, des contenus et une collaboration en cette période difficile, et jamais auparavant il n’y a eu autant besoin de formations d'urgence pour le personnel médical », a déclaré Yuchun Lee, cofondateur et PDG d’Allego. « Nous sommes honorés de nous associer avec ces fabricants de respirateurs pour fournir cette ressource de connaissances tout-en-un au personnel de santé. Chaque professionnel travaillant en première ligne de la pandémie de COVID-19 est devenu un héros à nos yeux. »

Comment accéder à la plateforme de la Ventilator Training Alliance

L’appli est fournie gratuitement aux professionnels de santé. Pour télécharger l’application pôle de connaissances de la Ventilator Training Alliance, visitez l’Apple App Store ou le Google Play store, ou cliquez ici pour accéder à la plateforme depuis n’importe quel navigateur Web.

Visionnez une vidéo d'introduction de l’appli VTA.

À propos de la Ventilator Training Alliance

La Ventilator Training Alliance fournit une bibliothèque de ressources de formation et sur les produits pour les professionnels de la santé. Créé grâce à un partenariat entre des fabricants de respirateurs, parmi lesquels Dräger, GE Healthcare, Getinge, Hamilton Medical, Medtronic, Nihon Kohden et Philips, et alimenté par Allego, le pôle central de connaissances permet d’accéder gratuitement depuis un terminal mobile à des tutoriels vidéo, des manuels d'utilisation et d’autres documents de formation concernant des équipements qui sont essentiels pour aider les médecins à traiter les patients souffrant de difficultés respiratoires liées au COVID-19.

Si vous êtes un fabricant de respirateurs et que vous souhaitez rejoindre l’alliance, veuillez envoyer votre demande à : VTA-Join@allego.com.

À propos d’Allego

Allego est un éditeur de logiciels qui garantit que les employés disposent des compétences et des connaissances opportunes pour réussir dans leur travail. En utilisant Allego, les employés peuvent apprendre, collaborer et partager des contenus, tout cela dans une application mobile facile à utiliser. Les entreprises sont en mesure de rapidement créer et partager de nouveaux contenus courts, de sorte que des employés situés dans des départements et zones géographiques différents peuvent accéder à des informations cohérentes. Des centaines de milliers de professionnels utilisent Allego pour intégrer plus rapidement, délivrer des messages cohérents, adopter rapidement des pratiques exemplaires, entraîner et pratiquer plus fréquemment, mais aussi collaborer de manière plus efficace. Pour de plus amples informations au sujet d’Allego, veuillez visiter www.allego.com.

