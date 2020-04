Fabricantes de Ventiladores se Unem para Formar uma Aliança de Treinamento em Ventiladores e Criar um Aplicativo para Ajudar os Profissionais Médicos da Linha de Frente durante a Pandemia da COVID-19

NEEDHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Diversos fabricantes mundiais de ventiladores formaram uma Aliança de Treinamento em Ventiladores (VTA) e fizeram uma parceria com a Allego a fim de criar um aplicativo móvel que os médicos da linha de frente possam utilizar para acessar um repositório centralizado de recursos de treinamento em ventiladores. Dräger, GE Healthcare, Getinge, Hamilton Medical, Medtronic, Nihon Kohden e Philips aderiram a esta coalizão de treinamento humanitário. O aplicativo VTA - desenvolvido pelo provedor de plataformas de aprendizagem e prontidão Allego - conecta terapeutas em respiração, enfermeiros e outros profissionais médicos com recursos de treinamento em ventilação de empresas membros da aliança, incluindo vídeos de instrução, manuais, guias de solução de problemas e outros conhecimentos essenciais de operação de ventiladores com o fim de auxiliar respondentes a tratar pacientes que sofrem de problemas respiratórios relacionados à COVID-19.

" Podemos ajudar a superar esta pandemia com a cooperação entre empresas, agências e setores a fim de oferecer soluções inteligentes que agregam valor e reduzem o estresse aos heróis da saúde na linha de frente quando cada minuto importa", disse Patrick Berges, presidente da VTA e vice-presidente de recursos comerciais, que faz parte do grupo de terapias minimamente invasivas da Medtronic. " Esta aliança de treinamento é um ótimo exemplo deste espírito de cooperação. A capacidade de compartilhar conteúdo de vários fabricantes de ventiladores em um único local garante que os hospitais possam acessar rapidamente as informações de que precisam para acelerar o uso de ventiladores que salvam vidas."

Os ventiladores desempenham um papel crucial no tratamento de pacientes que necessitam de assistência respiratória, pois não conseguem respirar efetivamente devido a uma doença grave, como a COVID-19. A velocidade e a facilidade de acesso ao treinamento em ventiladores podem ter um impacto direto na saúde de pacientes durante a crise da COVID-19.

O conteúdo do aplicativo da VTA pode ser acessado em dispositivos iOS e Android - mesmo em ambientes com pouco ou nenhum acesso Wi-Fi - ou em um navegador da web. O aplicativo fornece aos profissionais de saúde legendas em vários idiomas e áudio de fundo em dispositivos móveis ao realizar diversas tarefas.

" A plataforma da Allego foi construída para oferecer aos profissionais acesso à aprendizagem, conteúdo e cooperação neste momento de necessidade, e nunca houve uma necessidade maior de treinamento de emergência de equipes médicas do que agora", disse Yuchun Lee, co-fundador e diretor executivo da Allego. " Temos a honra de fazer parceria com estes fabricantes de ventiladores para fornecer este recurso de conhecimento completo para equipes de saúde. Todos os profissionais que trabalham nas linhas de frente da pandemia da COVID-19 se tornaram heróis aos nossos olhos."

Como Acessar a Aliança de Treinamento em Ventiladores na Unidade Central

O aplicativo é fornecido sem custo aos profissionais médicos. Para baixar o aplicativo da unidade central de conhecimento da Aliança de Treinamento em Ventiladores, acesse o Apple App Store ou o Google Play store, ou clique aqui para acessar a unidade central de qualquer navegador de web.

Veja um vídeo resumido do aplicativo da VTA.

Sobre a Aliança de Treinamento em Ventiladores

A Aliança de Treinamento em Ventiladores fornece uma fonte de recursos de treinamento e produtos a profissionais médicos. Criado por meio de uma parceria entre fabricantes de ventiladores, incluindo Dräger, GE Healthcare, Getinge, Hamilton Medical, Medtronic, Nihon Kohden e Philips e desenvolvido pela Allego, a unidade central de conhecimento oferece acesso móvel gratuito a tutoriais em vídeo, manuais de instruções e outros materiais de treinamento para equipamentos essenciais com o fim de ajudar os médicos a tratar pacientes com problemas respiratórios relacionados à COVID-19.

Se você é um fabricante de ventiladores e gostaria de fazer parte desta aliança, envie sua solicitação para: VTA-Join@allego.com.

Sobre a Allego

A Allego é um fornecedor de software que garante que os funcionários tenham as habilidades e o conhecimento oportuno para ter sucesso em seus empregos. Com a Allego, os funcionários podem aprender, colaborar e compartilhar conteúdo, tudo em um aplicativo móvel fácil de utilizar. As empresas podem criar e compartilhar rapidamente conteúdo novo e compacto para que funcionários de departamentos e regiões geográficas tenham acesso a informações consistentes. Centenas de milhares de profissionais usam a Allego para integrar de modo mais rápido, entregar mensagens consistentes, adotar rapidamente as melhores práticas, treinar e praticar com mais frequência e cooperar de modo mais eficaz. Para saber mais sobre a Allego, acesse www.allego.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.