OSLO, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), de wereldleider op het gebied van critical event management (CEM), heeft vandaag aangekondigd dat zijn marktleidende Public Warning-oplossing nu abonnees bereikt via alle drie de mobiele netwerken in Noorwegen met behulp van locatie -gebaseerde mobiele berichten. De implementatie van de openbare waarschuwingsoplossing van Everbridge met het derde van de drie mobiele netwerken van Noorwegen werd in slechts negen dagen voltooid en heeft een belangrijke rol gespeeld in de landelijke communicatie tijdens COVID-19. Vorige week stuurde het Noorse directoraat voor gezondheid een record van 5,4 miljoen berichten naar elke mobiele telefoon in Noorwegen met betrekking tot COVID-19. Het directoraat voor gezondheid heeft ook recentelijk in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools en Russisch een bericht gestuurd naar alle niet-Noorse telefoons die in het land rondzwerven, met kritieke instructies voor buitenlanders. Everbridge Public Warning kan automatisch de nationaliteit van iemands mobiele apparaat detecteren, zonder dat er personally identifiable information (PII) nodig is, en vervolgens berichten verzenden in de juiste taal om de effectiviteit van communicatie naar bezoekers en internationale reizigers te verbeteren.

