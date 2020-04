K3 Cloud Services consegue segmentação segura em ambientes de rede com o Hillstone CloudHive

SANTA CLARA, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Hillstone Networks, importante fornecedora de soluções de segurança e gestão de riscos para redes empresariais, fornece tecnologia de microssegmentação virtual à K3 Cloud Services para proteger sua rede em nuvem e disponibilizar serviços seguros com o Hillstone CloudHive.

A K3 Cloud Services é um provedor de serviços gerenciados (managed service provider, MSP) com sede no Reino Unido que oferece soluções de tecnologia empresarial de primeira linha para clientes nacionais e internacionais. A K3 Cloud oferece soluções hospedadas e gerenciadas em nuvem, incluindo Infraestrutura como Serviço (Infrastructure as a Service, IaaS), Plataforma como Serviço (Platform as a Service, PaaS) e Software como Serviço (Software as a Service, SaaS).

A natureza compartilhada das nuvens virtuais privadas apresenta muitos desafios. Cada ambiente de cliente individual hospeda seus próprios dados sensíveis e aplicativos, enquanto a K3 Cloud hospeda aplicativos horizontais que são compartilhados entre vários clientes. A fim de garantir os mais altos níveis de segurança, os ambientes dos clientes e os aplicativos compartilhados devem ser segmentados e separados.

Após uma ampla pesquisa em busca de uma solução, a equipe da K3 Cloud Services acabou escolhendo o Hillstone CloudHive, que controla e protege cada máquina virtual (virtual machine, VM) em um ambiente de nuvem. A solução de microssegmentação da Hillstone CloudHive fornece visibilidade granular no tráfego leste-oeste para se defender contra ataques laterais, é facilmente redimensionável e é transparente para usuários e dispositivos de rede. O CloudHive reforça a Zero Trust nos ambientes, permitindo que a equipe da K3 Cloud segmente com segurança os aplicativos vulneráveis de outros sistemas e ganhe visibilidade e controle em sua nuvem.

“Foi um desafio tremendo que nos afetou de vários ângulos: conformidade, segurança, níveis de serviço ao cliente, bem como nossos negócios em geral. Com o CloudHive, adotamos uma abordagem moderna e sofisticada à segurança dos centros de dados e segmentamos com sucesso o tráfego de rede e os dados protegidos dos clientes”, disse Craig Bright, gerente de infraestrutura de TI da K3 Cloud Services. “Com o Hillstone CloudHive, atingimos nossos objetivos”. Leia o estudo de caso completo aqui.

Sobre a Hillstone Networks

As soluções de segurança e gestão de riscos para redes empresariais da Hillstone Networks proporcionam visibilidade, inteligência e proteção, para assegurar que as empresas possam ver amplamente, entender minuciosamente e reagir rapidamente às ciberameaças. Reconhecidas pelos principais analistas e contando com a confiança de empresas globais, as soluções da Hillstone cobrem a empresa do terminal à nuvem, melhorando o custo total de propriedade. Para saber mais, acesse https://www.hillstonenet.br.com/.

