K3 Cloud Services通過Hillstone CloudHive在整個網路環境中實現安全分段

加州聖塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--企業網路安全和風險管理解決方案的領導廠商Hillstone Networks為K3 Cloud Services提供虛擬微分段技術，以保護其雲端網路並透過Hillstone CloudHive提供安全的服務。

K3 Cloud Services是總部位於英國的代管服務提供者(MSP)，為國內外客戶提供一流的業務技術解決方案。K3 Cloud提供私有雲主機和代管解決方案，包括基礎架構即服務(IaaS)、平臺即服務(PaaS)和軟體即服務(SaaS)。

虛擬私有雲的共用性質帶來了許多挑戰。每個單獨的客戶環境都主控自己的敏感性資料和應用程式，而K3 Cloud則主控多個客戶共用的橫向應用程式。為了確保最高層級的安全性，必須對客戶環境和共用應用程式進行分段和分離。

經過對解決方案的廣泛研究，K3 Cloud Services團隊最終選擇使用Hillstone CloudHive來保護雲端環境中的每台虛擬機器(VM)並保證其安全。Hillstone CloudHive微分段解決方案可提供東西流量(east-west traffic)的細細微性可見性以防禦橫向攻擊，它易於擴展，並且對使用者和網路設備透明。CloudHive在整個環境中強制執行零信任，使K3雲端團隊能夠安全地對易受攻擊的應用程式與其他系統進行分段，並在其雲端中獲得可見性和控制能力。

K3 Cloud Services的IT基礎架構經理Craig Bright表示：「我們曾經面臨的巨大挑戰從多個角度對我們產生了影響：合規性、安全性、客戶服務層級以及我們的整體業務。透過CloudHive，現在我們採用了一種現代化的先進方法來確保資料中心的安全，並成功地對網路流量和受保護的客戶資料進行了分段。Hillstone CloudHive説明我們實現了目標。」按此處閱讀完整的案例研究。

關於Hillstone Networks

Hillstone Networks的企業網路安全和風險管理解決方案提供可見性、智慧和保護，確保企業可以全面查看、透徹理解並迅速行動以因應網路威脅。Hillstone的解決方案得到了領先分析師的認可和全球企業的信任，涵蓋從邊緣到雲端的整個企業網路，同時有助於降低總持有成本。欲瞭解更多資訊，請造訪www.hillstonenet.com。

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