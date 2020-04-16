K3 Cloud Services通过Hillstone CloudHive在整个网络环境中实现安全分段

加州圣塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--企业网络安全和风险管理解决方案的领先提供商Hillstone Networks为K3 Cloud Services提供虚拟微分段技术，以保护其云网络并通过Hillstone CloudHive提供安全的服务。

K3 Cloud Services是总部位于英国的托管服务提供商(MSP)，为国内外客户提供一流的业务技术解决方案。K3 Cloud提供私有云主机和托管解决方案，包括基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。

虚拟私有云的共享性质带来了许多挑战。每个单独的客户环境都存管自己的敏感数据和应用程序，而K3 Cloud则存管多个客户共享的横向应用程序。为了确保最高级别的安全性，必须对客户环境和共享应用程序进行分段和分离。

经过对解决方案的广泛研究，K3 Cloud Services团队最终选择使用Hillstone CloudHive来保护云环境中的每台虚拟机(VM)并保证其安全。Hillstone CloudHive微分段解决方案可提供东西流量(east-west traffic)的细粒度可见性以防御横向攻击，它易于扩展，并且对用户和网络设备透明。CloudHive在整个环境中强制执行零信任，使K3云团队能够安全地对易受攻击的应用程序与其他系统进行分段，并在其云中获得可见性和控制能力。

K3 Cloud Services的IT基础设施经理Craig Bright表示：“我们曾经面临的巨大挑战从多个角度对我们产生了影响：合规性、安全性、客户服务水平以及我们的整体业务。借助CloudHive，现在我们采用了一种现代化的先进方法来确保数据中心的安全，并成功地对网络流量和受保护的客户数据进行了分段。Hillstone CloudHive帮助我们实现了目标。”点击此处阅读完整的案例研究。

关于Hillstone Networks

Hillstone Networks的企业网络安全和风险管理解决方案提供可见性、智能和保护，确保企业可以全面查看、透彻理解并迅速行动以应对网络威胁。Hillstone的解决方案得到了领先分析师的认可和全球企业的信任，涵盖从边缘到云的整个企业网络，同时有助于降低总拥有成本。欲了解更多信息，请访问www.hillstonenet.com。

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