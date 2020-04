Q4 Inc. obtient un financement de 25 millions de dollars des Services financiers Innovation CIBC pour soutenir sa croissance continue

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Les Services financiers Innovation CIBC sont heureux d’annoncer une facilité de crédit de 25 millions de dollars à Q4 Inc. (Q4), un chef de file mondial de solutions infonuagiques dédiées aux relations avec les investisseurs et aux marchés de capitaux. Q4 utilisera ce financement de croissance pour soutenir la croissance de son équipe, l’approfondissement de sa plateforme technologique de pointe, et la recherche continue de possibilités de croissance externe.

Q4 est le seul fournisseur d’un ensemble complet de solutions relatives aux relations avec les investisseurs de l’industrie, offrant des produits pour satisfaire aux besoins des sites Web, des événements virtuels, des accès professionnels, des données et analyses, de la gestion des relations avec la clientèle et des renseignements sur les marchés de capitaux. Q4 est utilisé par 2 200 clients au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe.

« Nous sommes heureux de collaborer avec l’équipe des Services financiers Innovation CIBC et apprécions son soutien alors que nous poursuivons notre mission d’aider les équipes chargées des relations avec les investisseurs à assurer des retombées stratégiques pour leurs entreprises, » a affirmé Darrell Heaps, PDG de Q4. « L’importance stratégique que revêtent les relations avec les investisseurs devient encore plus évidente dans des périodes difficiles. Nous sommes fiers d’avoir l’appui des Services financiers Innovation CIBC et de nos autres investisseurs alors que nous faisons tout en notre pouvoir pour aider les équipes chargées des relations avec les investisseurs à passer à travers cette période, et ce, jusqu’à la reprise du marché. »

Q4 a mobilisé 35 millions de dollars américains en fonds de croissance en 2018, et a connu une croissance organique et inorganique considérable depuis, incluant des transactions stratégiques importantes avec Business Wire et S&P Global Market Intelligence.

« Q4 offre une plateforme d’outils modernes et innovants qui aide grandement les responsables des relations avec les investisseurs, » a affirmé Mark Usher, directeur général et chef de l’équipe nord-américaine des Services financiers Innovation CIBC. « Ils ont participé au développement d’une entreprise durable et en croissance et nous sommes très heureux de travailler avec leur équipe. »

Q4 est soutenue par des sociétés de placement de premier plan comme Napier Park Financial Partners, First Ascent Ventures et Information Venture Partners, ainsi que par d’autres investisseurs de capital-risque et anges financiers reconnus.

À propos des Services financiers Innovation CIBC

Les Services financiers Innovation CIBC offrent des conseils stratégiques, du financement et une gestion de fonds aux entreprises d’innovation nord-américaines à chaque phase de leur cycle commercial, du démarrage d’une entreprise au premier appel public à l’épargne (PAPE) et plus encore. Disposant de bureaux à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, Reston, Toronto et Vancouver, l’équipe possède une vaste expérience et utilise une approche collaborative et rigoureuse qui s’étend aux Services financiers Innovation CIBC et aux secteurs actifs sur les marchés financiers aux États-Unis et au Canada.

Pour plus d’informations : Kathryn Lawler, kathryn.lawler@cibc.com, 416 242-1943

À propos de Q4 Inc.

Q4 est un chef de file mondial de solutions infonuagiques dédiées aux relations avec les investisseurs. Grâce à une expérience client exemplaire et à une gamme novatrice de technologies liées aux RI, Q4 est le partenaire de confiance de plus de 2 200 des plus grandes marques du monde. Le portefeuille complet de solutions de communications RI, de renseignements et d’accès professionnels de Q4, soutenu par un modèle d’expérience client inégalé, permet aux clients de créer des programmes de RI influents et stratégiques. Q4 a des bureaux à New York, Toronto, Hamilton, Copenhague et Londres. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.q4inc.com.

Pour plus d’informations : Taryn Shulman, taryns@q4inc.com, 416 540-9832

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.