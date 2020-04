Infoblu e Octo Telematics si uniscono per fornire dati utili e aggiornati sulla mobilità dei veicoli in Italia

ROMA--(BUSINESS WIRE)--Tutti insieme contro il Virus! Questo il motto che ha ispirato lnfoblu e Octo Telematics a convogliare le proprie competenze per realizzare un nuovo sito sull’analisi degli spostamenti di persone e merci, con il solo obiettivo di poter comunicare e rendere disponibili dati attendibili sui flussi di mobilità. Strumento fondamentale in questo momento di estrema emergenza.

Octo è da 18 anni impegnata nella fornitura di soluzioni avanzate di analisi dei dati per il settore assicurativo e sempre più, una delle principali aziende tecnologiche in ambito Fleet Telematics e Smart Mobility.

Infoblu, fondata nel 2000, è stata una delle prime società in Italia ad utilizzare i dati GPS ai fini dell’informazione di viabilità, ed è andata sempre più specializzandosi nell’analisi dei Big Data a supporto delle informazioni di traffico sia per le Pubbliche Amministrazioni, anche locali, sia per le Concessionarie Autostradali.

Il sito lanciato oggi (lab.octotelematics.com), si articola attraverso un set standard di grafici relativi all’andamento della mobilità in Italia in questo periodo. I dati racconteranno l’andamento della mobilità in relazione ad un periodo di riferimento standard, su base giornaliera e geografica confrontato con il periodo medio di riferimento. Questo consentirà di avere uno sguardo attento, intelligente e dinamico della mobilità urbana ed extraurbana. Le informazioni saranno aggiornate alle ore 01.00 del mattino. Le informazioni sono raccolte in forma completamente anonima dai dispositivi Octo Telematics installati sulle vetture e sui veicoli pesanti.

Le due società hanno contributo con le rispettive competenze sull’analisi dei flussi e sugli indicatori chiave, con la partecipazione di tecnici, matematici e big data expert. Gli esperti stanno anche lavorando ad un’applicazione per smartphone che permetterà di compilare l’autocertificazione sugli spostamenti in formato digitale, facilitando così ai cittadini la compilazione e alle forze dell’ordine, tramite un codice univoco, una più rapida verifica.

Nicola Veratelli, CEO di Octo Group dice: “Con molto orgoglio mettiamo a disposizione tutte le nostre competenze di Big Data Analytics e telematica per i veicoli, in questo momento di straordinaria difficoltà. Siamo in contatto con le Istituzioni per poter integrare i dati sulla diffusione della malattia con i dati della mobilità così da analizzare e calcolare le eventuali correlazioni, che serviranno a individuare iniziative volte al contenimento della diffusione del virus e alla prevenzione dei rischi connessi.”

Fabio Pressi, AD di Infoblu dichiara: “Infoblu ha ritenuto giusto, in questa situazione di emergenza, mettere a disposizione di tutti la propria esperienza nell’analisi dei dati di mobilità per fornire a chi deve prendere le decisioni un ulteriore importante tassello di conoscenza. L’analisi di questi dati può fornire un’indicazione importante sull’andamento dell’economia del Paese, basata in larga parte sul movimento delle merci su gomma, sia sul rispetto delle restrizioni attualmente in vigore, sia sulla velocità con cui avverrà la ripartenza quando i nuovi provvedimenti lo permetteranno.”

OCTO

Fondata nel 2002, OCTO è oggi il principale fornitore di servizi telematici e di soluzioni avanzate di analisi dei dati per il settore assicurativo e sempre più, una delle principali aziende che offre soluzioni tecnologiche per il Fleet Telematics e la Smart Mobility. OCTO possiede un’offerta unica a livello mondiale in grado di far crescere i core business dell’azienda – Insurtech e Mobilità Intelligente – e di espandersi in nuovi settori e mercati internazionali. Nell’ottica di un mondo sempre più connesso, OCTO trasforma, grazie a capacità analitiche avanzate, il suo set di Big Data IoT in informazioni fruibili, dando vita così, a una nuova era della telematica intelligente. Oggi conta oltre 6 milioni di utenti connessi e il più grande database globale di dati telematici, con oltre 267 miliardi di miglia di dati di guida raccolti e 473.000 sinistri ed eventi assicurativi analizzati. Gestisce, inoltre, oltre 400.000 noleggi di veicoli al mese.

INFOBLU

Infoblu fondata nel 2000 è oggi controllata da Telepass (75%) e Octo (25%) e rappresenta una delle principali società operanti in Italia nel campo dell’infomobilità. Elabora i dati GPS provenienti da oltre 4 milioni di veicoli (90 milioni di punti GPS al giorno) e genera informazioni in tempo reale su una rete viaria di oltre 100.000 chilometri. Fra i propri clienti ha sia Amministrazioni Pubbliche (Ministero dei Trasporti, Provincia di Trento, ARPA Piemonte) sia Società concessionarie di infrastrutture viarie (ANAS, Autovie Venete), mantenendo una posizione di rilievo anche nell’ambito dei mercati Automotive (Volvo e Honda) e Media (LA7, Radio Dimensione Suono). Negli ultimi anni si è specializzata nell’analisi dei Big Data, associando ai dati di traffico altre tipologie di informazioni per fornire servizi innovativi ai propri clienti.