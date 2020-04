A ArborGen arrenda o viveiro da Brotale para Expandir as Operações no Mato Grosso do Sul

RIDGEVILLE, S.C. e CAMPINAS, Brasil--(BUSINESS WIRE)--ArborGen, líder mundial no desenvolvimento e comercialização de tecnologias que melhoram a produtividade e o valor das árvores, anunciou que arrendou um viveiro de eucalipto na cidade de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, que pertence a Brotale.

A ArborGen Brasil começou a operar o viveiro em 1 de abril de 2020. O arrendamento do viveiro de Ribas do Rio Pardo segue o arrendamento de um outro viveiro com capacidade de produção de 15 milhões de mudas em Inimutaba, Minas Gerais, também pertencente a Brotale, em novembro de 2019.

O viveiro do Mato Grosso do Sul começará produzindo 12 milhões de mudas de eucalipto, incluindo material clonal geneticamente melhorado. O plano é aumentar a produção para 15 milhões de mudas até 2021.

A ArborGen é um dos maiores vendedores de mudas de eucalipto e pinus no Brasil. Produzindo mudas principalmente por meio de produtores (viveiros) parceiros, os produtos de eucalipto da ArborGen já estão disponíveis nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná. “Com o arrendamento deste viveiro, aumentamos nossa presença no estado do MS, visando tornar nosso portfólio de produtos ainda mais acessível aos plantadores de florestas no estado de Mato Grosso do Sul, enquanto ampliamos nossa capacidade de fornecer mudas de alta qualidade. Nossas mudas oferecem aos produtores excelente crescimento e alta densidade de madeira, tornando-os ideais para os mercados de celulose, carvão e energia”, disse Gabriela Monnerat, gerente geral da ArborGen Brasil. “Como parte dessa ação de ter maior presença nos mercados, também iremos adicionar mais duas pessoas à nossa equipe de vendas, uma em Minas Gerais e outra no Mato Grosso do Sul”, disse Edimar Scarpinati, gerente da ArborGen Brasil.

A indústria florestal brasileira é uma das maiores e que mais cresce no mundo, e o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de celulose de eucalipto. O mercado de eucalipto utiliza aproximadamente 700 milhões de mudas por ano.

ArborGen

A ArborGen é o maior fornecedor global de mudas de árvores e o fornecedor líder de genética avançada para a indústria florestal. Utilizando pesquisas de ponta, a ArborGen está desenvolvendo e/ou licenciando produtos de alto valor que melhoram significativamente a produtividade florestal, permitindo que nossos clientes cultivem árvores que produzem mais madeira por hectare, com melhor qualidade, num período mais curto de tempo. Para mais informações, visite o nosso site em www.arborgen.com.br.

Brotale

A Brotale está no mercado brasileiro de mudas de Eucalipto desde 2007 e produz, além do Eucalipto, mudas de Banana e Cana-de-Açúcar com alta tecnologia. A Brotale, com o arrendamento do viveiro de mudas de Eucalipto, agora concentrará as suas atividades na área de mudas de cana-de-açúcar e banana e transferirá as atividades de Eucalipto para a ArborGen.