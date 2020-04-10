TUV莱茵与中车麻省签订合作协议，助力优化轨道交通质量管理

上海--(BUSINESS WIRE)--近日，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区（以下简称“TUV莱茵”）与美国中车麻省公司（以下简称“中车麻省”）签订协议，双方将重点围绕ISO/TS 22163管理体系认证开展合作。此次合作不仅能帮助中车麻省提升核心竞争力、降低运营成本，还将为其产品可靠性和安全性提供系统保证，从而持续稳定地满足客户要求甚至超越客户期望。

随着轨道交通行业的高速发展，行业中各个环节的质量安全越来越受到各方重视。ISO/TS 22163是帮助轨道交通行业组织绩效走向卓越的管理体系标准，导入ISO/TS 22163管理体系是战略性决策。TUV莱茵将根据ISO/TS 22163标准，从项目管理、RAMS及LCC、技术状态管理、变更管理、信息化管理要求、持续改进等各个方面对中车麻省进行审核，包括其春田工厂，持续助力中车麻省优化完善质量管理体系。

中车麻省成立于2014年，位于美国马萨诸塞州的波士顿，是国际领先的轨道交通设备制造商中国中车在北美设立的第一家公司。过去六年中，中国中车在澳大利亚、南非、马来西亚、印度、土耳其等国家建立了众多生产基地，并在六大洲的105个国家和地区拓展了市场。

作为全球领先的技术服务供应商，TUV莱茵在轨交运输方面积累的丰富经验与中国中车的行业优势相辅相成，致力于为其提供包括检测认证、安全评估、管理体系、供应链质量控制和人员能力发展等在内的全方位服务，共同推动中国先进轨道交通装备国际化的发展进程。

多年来，TUV莱茵依据国际标准在全球开展了千余个轨道交通项目，包括：独立安全评估(ISA)、RAMS及LCC服务、系统和软件保证、质量控制、独立验证和确认(IV&V)、符合性测试以及TSI互联互通认证、铁路焊接认证、NDT人员资质考试、轨交行业质量管理体系认证、电磁兼容测试及技术指导、挥发性有机物测试及技术指导、材料测试等。凭借逾百年的经验积累、完善的全球网络和定制化的解决方案，TUV莱茵为保障轨道交通行业的安全提供高效、严谨的一站式服务。

德国莱茵TUV集团

德国莱茵TUV是全球提供独立检验服务的领导者，拥有近150年经验，在全球各地设有分支机构，员工总数超过20,000人，2018年的营业额近20亿欧元，其独立的专家致力于确保人类、环境和科技在生活中几乎所有方面的品质与安全。德国莱茵TUV致力为客户提供设备和产品的检测技术，项目监督以及优化生产流程等服务。该公司的专家为众多职业和行业的人才提供培训。为此，德国莱茵TUV建立了一个由认可实验室、测试和教育中心组成的全球性网络。从2006年开始，德国莱茵TUV正式成为联合国全球契约的成员，积极推动社会可持续性发展与创建公正廉洁的经营环境。网站：www.TUV.com