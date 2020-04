Lancement mondial d’une application de santé open source gratuite

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Traction on Demand et Thrive Health ont annoncé la disponibilité mondiale, à titre gratuit, d’une nouvelle application mobile open source pour les fournisseurs de soins de santé engagés dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19. Cette appli est disponible sur Salesforce AppExchange, la plus importante place de marché Cloud d’entreprise au monde. Basée sur la plateforme Salesforce, l’application Traction Thrive Critical Care Resource Management est conçue pour visualiser, suivre et allouer en temps réel du personnel médical essentiel, des équipements de protection individuelle, la disponibilité des respirateurs et d’autres fournitures essentielles.

« Notre communauté de partenaires met à disposition une solution mobile open source pour contribuer au dimensionnement de la capacité de réponse à la crise avec des ressources essentielles », a déclaré Rob Acker, PDG de Salesforce.org. « Notre espoir est que les organisations à but non lucratif, les gouvernements et les systèmes de santé dans le monde entier profitent de cette plateforme conçue pour offrir souplesse et flexibilité pour leurs besoins individuels durant cette période cruciale. »

L’appli est conçue pour permettre aux gouvernements et aux fournisseurs de soins de santé de mieux comprendre l’impact du virus COVID-19 au niveau local, et d’allouer des ressources en vue de sauver des vies et de soulager la pression sur le personnel de santé. Alors que les hôpitaux peuvent installer leur propre version indépendante, l’appli peut également être mise en œuvre par des systèmes de santé pour leur permettre d’avoir une vue d'ensemble de l’utilisation et des capacités de l’ensemble de leur réseau.

« Cette appli aide les professionnels de la santé à être mieux armés, en disposant de ce dont ils ont besoin pour sauver des vies et rester protégés », a affirmé Greg Malpass, fondateur et PDG de Traction on Demand, qui a conçu et construit le système. « Après la participation fructueuse de 26 hôpitaux durant la première semaine de lancement, nous avons décidé de mettre à disposition cette application, gratuitement et à l’échelle mondiale, sur AppExchange. C'est la bonne chose à faire. »

L’appli a été construite sur la plateforme Salesforce, permettant aux organismes de santé de la mettre en œuvre et de la faire évoluer rapidement. Traction Thrive peut être personnalisée par les fournisseurs de soins de santé, elle peut évoluer sans nécessiter de nouveaux centres de données, est accessible depuis des installations permanentes ou temporaires partout dans le monde et est transportable par les praticiens entre différents terminaux.

L’entreprise de technologies médicales canadienne Thrive Health a identifié le besoin de pouvoir suivre en temps réel les travailleurs et les équipements, et a conceptualisé la solution en partenariat avec Traction on Demand.

« En temps de crise, il est crucial de pouvoir suivre votre personnel et votre matériel essentiel en temps réel, de sorte qu’ils puissent être affectés de façon efficiente et efficace afin de sauver des vies et de soulager la pression sur le système », a expliqué David Helliwell, cofondateur et PDG de Thrive Health.

L’appli Traction Thrive Critical Care Resource Management possède trois fonctions :

Elle permet au personnel de santé de spécifier de quels travailleurs, respirateurs et équipements de protection individuelle ils disposent, tout en montrant l’actuelle capacité d'occupation et en ressources de chaque établissement.

Elle fait office de centre de communication entre les fournisseurs de soins de santé sur un même site ou dans plusieurs régions.

Elle offre des capacités de reporting avancées aux dirigeants des hôpitaux et des régies régionales de santé.

« La sévérité des conséquences de cette épidémie dépend dorénavant largement du fait que l’on s’assure que les hôpitaux et le personnel de santé disposent des ressources dont ils ont besoin pour traiter tous les patients infectés tout en se protégeant eux-mêmes », a déclaré le Dr Ashwini Zenooz, médecin en chef chez Salesforce en charge des soins de santé et des sciences de la vie. « Nous opérons en temps réel. Cela signifie que les organisations ont besoin d’une connaissance hyper locale de l’épidémie de COVID-19 pour pouvoir affecter le matériel et les ressources en conséquence. »

L’appli Traction Thrive Critical Resource Management a été créée par Traction on Demand et Thrive Health. Pour plus d’informations, consultez le site https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMvlIUAT.

À propos de Traction on Demand

Traction on Demand est l'une des plus grandes entreprises d'experts-conseils et de développement d'applications Salesforce en Amérique de Nord. La société aide les organisations commerciales et à but non lucratif à concevoir, développer et mettre en œuvre la technologie Salesforce. Traction on Demand est fière d’être certifiée B Corporation. Visitez tractionondemand.com pour obtenir de plus amples informations.

À propos de Thrive Health

Thrive Health est une société de logiciels dont la mission est d'améliorer la fourniture de soins de santé au Canada et à travers le monde. Elle aide des millions de Canadiens à surveiller leurs symptômes COVID-19 sur thrive.health/covid19-app en utilisant l'application médicale numéro un sur Google Play et l’Apple App Store. Visitez thrive.health pour obtenir de plus amples informations.

