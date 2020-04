Fishawack Health ajoute l’accès au marché et le conseil en stratégie commerciale de Skysis dans le cadre de ses ambitieux plans de croissance

MANCHESTER, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Fishawack Health, l’agence mondiale de communications santé, a annoncé l’acquisition de Skysis, un petit cabinet de conseil basé aux États-Unis spécialisé dans la fourniture de solutions intégrées d’accès au marché et de stratégie commerciale.

L’expertise de Skysis va permettre de renforcer les capacités de conseil déjà solides de Fishawack Health. La société apporte la possibilité de relier les interdépendances entre les diverses parties prenantes que sont les professionnels de la santé (healthcare professional, HCP), les payeurs, les canaux et les patients. Il s’agit de la première acquisition effectuée avec le nouvel investisseur de Fishawack Health, Bridgepoint.

Oliver Dennis, cofondateur et PDG de Fishawack Health, a déclaré : « En nous associant à Bridgepoint, nous avons transformé notre ambition de façon radicale. Nous sommes ravis d’intégrer aujourd’hui Skysis à notre groupe. Ils nous apportent des avantages en matière de stratégie et d’accès au marché qui touchent l’ensemble du cycle de vie commercial, ce qui fait de l’acquisition un ajout important en termes de capacités de conseil stratégique. »

Fred Bassett, directeur du conseil de Fishawack Health, a ajouté : « Skysis apporte une stratégie et une exécution à chaque étape du cycle de vie commercial. L’expertise de notre entreprise va renforcer la solide équipe de conseillers stratégiques de Fishawack Health, qui comprend des analystes, des chercheurs, des conseillers commerciaux, des spécialistes de l’accès au marché et des spécialistes de l’expérience client, et qui entretient tout un réseau de partenariats avec des spécialistes médicaux. »

Approfondissant le sujet, Dan Twibell, directeur général chez Skysis, a expliqué : « Nous voulions nous associer à un groupe que notre équipe serait ravie de rejoindre et qui serait capable de nous aider à développer nos activités et à proposer davantage de solutions à nos clients. »

Dawn Rich, directrice générale chez Skysis, a confié pour sa part : « Notre équipe est ravie de rejoindre Fishawack Health. Nos capacités de base correspondent parfaitement aux services clés de leur capacité de conseil élargie. »

Fairmount Partners, une banque d’investissement de premier plan axée sur les entreprises de services pharmaceutiques, a présenté les parties lorsqu’elle a découvert que les quatre domaines de spécialisation de Skysis - à savoir l’accès au marché, la planification de nouveaux produits/l’excellence du lancement, la connaissance du marché, et la gestion et l’engagement de la marque - correspondaient parfaitement aux capacités de Fishawack Health.

Fondée en 2001, Fishawack Health est depuis devenue l’une des plus grandes organisations indépendantes de communications santé au monde. Elle compte 14 bureaux en Europe et aux États-Unis et regroupe une main-d’œuvre hautement qualifiée de 850 employés. Elle dessert plus de 100 clients dans le cadre de 300 composés médicamenteux différents, ces clients incluant les vingt plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales ainsi qu’un ensemble de sociétés innovantes de biotechnologie et de dispositifs médicaux.

Ses trois domaines de spécialisation - le conseil stratégique et l’accès au marché, les communications médicales et l’exécution commerciale et créative - sont sous-tendus par des ressources partagées de classe mondiale. Ces ressources sont l’expertise numérique, les connaissances, l’analyse et la visualisation des données, ainsi que les capacités de médias et de production. Ces capacités fonctionnent indépendamment ou se combinent de manière transparente en une seule unité, avec des équipes adaptées aux besoins et aux défis individuels des clients.

Grâce à son orientation stratégique et scientifique, Fishawack Health est idéalement placée pour résoudre les défis complexes en termes de marque, de portefeuille et d’entreprise de ses clients.

Avec une expérience dans tous les grands domaines thérapeutiques, Fishawack Health sait ce qu’il faut pour améliorer les résultats pour les patients et générer du succès commercial pour ses clients. La société va continuer à ajouter de nouvelles capacités de façon à résoudre les défis médicaux et commerciaux critiques de ses clients de manière intégrée et transparente.

À propos de Fishawack Health

Fishawack Health est un groupe mondial indépendant de communications santé à services complets rassemblant dans ses rangs plus de 850 experts médicaux, professionnels du marketing et spécialistes en stratégie. L’organisation a trois domaines de spécialisation qui fonctionnent soit indépendamment soit en tant qu’équipe unie : le conseil stratégique et l’accès au marché, les communications médicales et l’exécution commerciale/créative.

À propos de Skysis

Skysis est un cabinet de conseil spécialisé qui propose des solutions commerciales intégrées pour l’industrie biopharmaceutique. L’organisation tire parti de sa profonde expérience du secteur pour générer des informations et des approches répondant aux besoins commerciaux uniques de ses clients.

Conseillers impliqués dans cette transaction :

KPMG Manchester a agi pour le compte de Fishawack Health pour le financement d’entreprise et la diligence raisonnable financière et fiscale ; Addleshaw Goddard, Manchester et Sheppard Mullin, de San Diego, ont apporté un soutien juridique. KPMG, Fairmount Partners, une banque d’investissement de premier plan axée sur les entreprises de services pharmaceutiques, a présenté les parties et agi en tant que conseiller financier de Skysis. Ulber & Berne LLP a fourni un soutien juridique.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.