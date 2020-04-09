IDEMIA、ZWIPE和IDEX在邁向下一代生物辨識卡平臺的進程中到達重要里程碑

法國庫爾布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--繼IDEMIA與ZWIPE之間簽署獨家合作關係和分銷協定後，兩家公司宣佈新晶片的首批樣品現已面世，將進行進一步驗證和鑑定，同時首次通電試驗也已取得成功。因此，該新平臺即日起將進入下一階段的開發，將能夠符合發卡機構的預期需求，並於2020年下半年首次在市場上推出，然後在2021年大規模生產生物辨識卡。

IDEMIA和IDEX已簽署協定。根據協定，IDEX將為其下一代生物辨識支付卡提供卡內感測器。這項協定將深化IDEMIA與IDEX在開發生物辨識支付卡方面的長期合作，雙方的合作包括在2019年10月簽署IP授權合約3。

顛覆性的生物辨識支付卡平臺可以大幅降低生物辨識支付卡的成本，而透過與ZWIPE和IDEX攜手提供此平臺，IDEMIA將推動生物辨識卡市場的成長，並加速量產，最終使發卡機構和卡用戶均能從中受益。

IDEMIA金融機構執行副總裁Amanda Gourbault表示：「到達這一重要里程碑證明我們的下一代F.CODE生物辨識卡開發正按計劃進行，並可望於2020年下半年試行推出。我們與業務夥伴攜手合作，展現自身在設計和製造生物辨識支付卡方面的一流專業知識。」

ZWIPE執行長André Løvestam表示：「我們很高興見證這一進展，也堅信與IDEMIA一起推出新平臺將成為長期創造股東價值的主要推動力，並帶來在塑造生物辨識支付卡市場的未來及推動ZWIPE的商業成功方面所需的科技進步。到目前為止的進展進一步強化了我們的信心，深信該計畫不僅將按時完成，而且能夠降低生物辨識支付卡的目標單位成本。」

IDEX執行長Vince Graziani評論道：「我們很榮幸能被IDEMIA選中，並期待與身份驗證解決方案領域的領導者繼續合作，以及攜手ZWIPE將生物辨識支付卡引進大眾市場。與全球最大的卡製造商之一達成這一協議是對我們晶片外產品設計的肯定，而該設計能夠以顛覆性的成本實現高性能。」

關於IDEMIA

增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA立志提供值得人民和消費者等信賴的環境，以在實體和數位空間從事重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。

確保自身的身份安全已成為我們現今生活環境中的關鍵任務。增強身份識別可確保隱私和信任，並提供安全、經身份驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身份識別，我們重塑了對於我們最重大的資產之一（身份）的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強身份識別。

IDEMIA在全球擁有約13,000名員工，為180個國家的客戶提供服務。

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1: 參閱PR - https://www.idemia.com/press-release/idemia-and-zwipe-partner-offer-disruptive-biometric-payments-card-platform-2019-09-19

2: 支付卡、穿戴式裝置和其他支付解決方案的製造商及其供應商。

3: 參閱PR https://www.idemia.com/press-release/idemia-enters-patent-license-agreement-card-enrollment-solutions-idex-order-expand-its-leadership-field-biometric-cards-2019-10-03

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