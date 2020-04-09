IDEMIA、ZWIPE和IDEX在迈向下一代生物识别卡平台的进程中到达重要里程碑

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--继IDEMIA与ZWIPE之间签署独家合作关系和分销协议后，两家公司宣布新芯片的首批样品现已面世，将开展进一步验证和鉴定，同时首次通电试验也已取得成功。因此，该新平台即日起将进入下一阶段的开发，将能够满足发卡机构的预期需求，并于2020年下半年首次投放市场，然后在2021年大规模生产生物识别卡。

IDEMIA和IDEX签署了一项协议。根据协议，IDEX将为其下一代生物识别支付卡提供卡内传感器。这项协议将深化IDEMIA与IDEX在开发生物识别支付卡方面的长期合作，双方的合作包括在2019年10月签署了一份IP许可协议3。

颠覆性生物识别支付卡平台可以大幅降低生物识别支付卡的成本，而通过携手ZWIPE和IDEX提供此平台，IDEMIA将推动生物识别卡市场的增长，并加速量产，最终使发卡机构和卡用户均从中受益。

IDEMIA金融机构执行副总裁Amanda Gourbault表示：“到达这一重要里程碑表明，我们的下一代F.CODE生物识别卡开发正按计划进行，并有望于2020年下半年小批量推出。我们将通过携手我们的合作伙伴，展现自身在设计和制造生物识别支付卡方面的一流专业知识。”

ZWIPE首席执行官André Løvestam表示：“我们很高兴见证这一进展，也坚信携手IDEMIA推出新平台将成为长期创造股东价值的主要推动力，并带来在塑造生物识别支付卡市场的未来，以及推动ZWIPE的商业成功方面所需的技术跃变。到目前为止的进展让我们的信念进一步增强，即该项目不仅将按时完成，而且能够降低生物识别支付卡的目标单位成本。”

IDEX首席执行官Vince Graziani评论道：“我们很荣幸能被IDEMIA选中，并期待与身份验证解决方案领域的领导者继续合作，以及携手ZWIPE将生物识别支付卡推向大众化市场。全球最大的卡制造商之一此次授予我们这一协议是对我们片外产品设计的认可，而该设计能够以颠覆性的成本实现高性能。”

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供值得市民和消费者等信赖的环境，以在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一（身份）的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。

IDEMIA在全球拥有约13,000名员工，为180个国家的客户提供服务。

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1: 参阅PR - https://www.idemia.com/press-release/idemia-and-zwipe-partner-offer-disruptive-biometric-payments-card-platform-2019-09-19

2: 支付卡、可穿戴设备和其他支付解决方案的制造商及其供应商。

3: 参阅PR https://www.idemia.com/press-release/idemia-enters-patent-license-agreement-card-enrollment-solutions-idex-order-expand-its-leadership-field-biometric-cards-2019-10-03

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