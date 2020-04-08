Dataiku 7加強與Microsoft 365的整合以支援大規模的即時AI協作

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的企業AI和機器學習平臺之一Dataiku宣佈推出Dataiku 7，進一步與包括Microsoft Teams、SharePoint和OneDrive的Microsoft 365服務整合，讓使用Teams的客戶可以直接追蹤和共享對其AI專案所做的更改。

Dataiku 7於3月18日發佈並在Microsoft Azure Marketplace上供應，它提供了讓技術設定檔在機器學習專案中提高效率的功能，包括升級的Git整合、用於統計分析的專用EDA介面，以及資料列層級可解釋性(row-level explainability)以促進白箱AI。

Dataiku執行長Florian Douetteau表示：「Dataiku明白，組織需要利用多個來源的資訊並創建可行的見解，以使整個企業的AI專案大眾化。我們與微軟的最新整合表示我們朝向擴大平臺、為客戶提供高度可擴充、協作式、可解釋的企業AI邁出了重要一步。」

微軟Microsoft 365生態系統總監Mike Ammerlaan表示：「我們很高興看到Dataiku進一步擴大其平臺，為我們客戶的AI計畫提供專注於協作的升級功能。」

欲瞭解有關Dataiku與微軟整合的更多資訊，包括正在使用的新功能，請報名參加4月16日的網路研討會，或造訪Dataiku/Partners/Microsoft。

關於Dataiku

Dataiku是集中式資料平臺，它將企業中的資料科學、機器學習和AI的使用大眾化。借助Dataiku，企業可獲得獨特的能力，從資料準備到大規模分析再到企業AI，沿著其資料旅程前行。透過為資料專家和探索者提供共同興趣點，以及提供最佳實務儲存庫、機器學習和AI部署/管理的捷徑，以及集中受控的環境，Dataiku成為資料驅動型企業的催化劑。

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