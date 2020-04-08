Dataiku 7加强与Microsoft 365的集成以实现大规模AI实时协作

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的企业AI和机器学习平台之一Dataiku宣布发布Dataiku 7，进一步与包括Microsoft Teams、SharePoint和OneDrive的Microsoft 365服务集成，让使用Teams的客户可以直接跟踪和共享对其AI项目所做的更改。

Dataiku 7于3月18日在Microsoft Azure Marketplace上发布，它提供了让技术配置文件在机器学习项目中提高效率的功能，包括增强的Git集成、用于统计分析的专用EDA接口以及行级可解释性(row-level explainability)，以促进白盒AI。

Dataiku首席执行官Florian Douetteau表示：“Dataiku知道，组织需要利用来自多个来源的信息并创建可行的见解，以使整个企业的AI项目民主化。我们与微软的最新集成标志着我们为客户提供高度可扩展、协作式、可解释的企业AI的平台扩展工作迈出了重要一步。”

微软Microsoft 365生态系统总监Mike Ammerlaan表示：“我们很高兴看到Dataiku进一步扩展其平台，为我们客户的AI计划提供专注于协作的增强功能。”

欲了解有关Dataiku与微软集成的更多信息，包括正在使用的新功能，请注册参加4月16日的网络研讨会，或访问Dataiku/Partners/Microsoft。

关于Dataiku

Dataiku是集中式数据平台，它将企业中的数据科学、机器学习和AI的使用大众化。借助Dataiku，企业可获得独特的能力，从数据预处理到大规模分析再到企业AI，沿着其数据之旅行程前行。通过为数据专家和探索者提供共同兴趣点，以及提供最佳实践存储库、机器学习和AI部署/管理的捷径，以及集中受控环境，Dataiku成为数据驱动型企业的催化剂。

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