全球血漿領導者攜手加快開發有望治療COVID-19的超免疫療法

日本大阪和賓夕法尼亞州普魯士王市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Biotest、BPL、LFB和Octapharma已加入CSL Behring (ASX:CSL/USOTC:CSLLY)和武田藥品工業株式會社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TOKYO:4502/NYSE:TAK)創建的聯盟，以開發有望治療COVID-19的血漿衍生治療產品。該聯盟將立即開始研究開發無品牌的抗新型冠狀病毒(anti-SARS-CoV-2)多株超免疫免疫球蛋白藥物，該藥物有可能治療患有COVID-19嚴重併發症的人士。

武田血漿衍生治療產品業務部總裁Julie Kim表示：「前所未有的時刻需要大膽的行動。我們一致同意，經由合作和整合業界資源，我們可能加快將潛在療法引進市場，並可能增加供應量。我們邀請專注於血漿的公司和機構支持或加入我們的聯盟。」

CSL Behring執行副總裁兼研發主管Bill Mezzanotte表示：「領導者在不確定時期領先前行。毫無疑問，我們都受到COVID-19的影響。這項工作旨在加速為醫護人員提供可靠、可升級且永續的選擇方案，以治療深受COVID-19影響的病患。除了集中業界資源外，我們還將在可能情況下以單一聯盟的型態與政府和學術機構合作，包括臨床試驗等重要活動。對於那些利害關係者而言，這也將使其在繁忙時刻更有效率。」

此次合作將充分利用兩家公司的尖端專長和已進行的工作。聯盟的專家將開始在關鍵方面展開合作，例如血漿採集、臨床試驗開發和製造。其他公司和機構也可加入該聯盟。

開發超免疫藥品將需要許多從COVID-19中完全康復者捐獻血漿，他們的血液中含有能對抗該新型冠狀病毒的抗體。「恢復期」血漿採集後將運送到製造設施中進行專利加工，包括有效的病毒去活化和清除程序，然後純化成為產品。

有興趣捐贈血漿者可造訪此連結，以找到離他們最近且有執照的血漿採集中心。

關於Biotest AG

Biotest是血漿蛋白和生物藥物提供商。公司辦事處位於德國德賴艾希（法蘭克福附近）。Biotest的增值鏈從臨床前和臨床開發一直延伸到全球銷售，主要致力於臨床免疫學、血液學和重症加護醫學領域。Biotest開發和銷售人體血漿基礎的免疫球蛋白、凝血因子和白蛋白。Biotest在歐洲的德國、匈牙利和捷克共和國擁有並經營22家血漿捐贈中心。Biotest在全球擁有1,800多位員工。Biotest AG的普通股和優先股在德國證券交易所主要標準市場上市交易。欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.biotest.com。

關於Bio Products Laboratory (BPL)

BPL認識到血漿的力量，在業界擁有60多年的悠久歷史，提供優質血漿衍生藥物來迎合全球臨床工作者、病患和客戶的需求。我們的總部位於英國，在美國各地設有血漿採集中心，致力於生產用於治療免疫缺陷、出血性疾病和傳染病以及重症醫護的藥物。BPL投資於最新的研發、科技和製造方法，並不斷調適以確保我們繼續有效地為所有利害關係者提供服務。欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.bplgroup.com。

關於CSL Behring

CSL Behring是生物治療產品的全球領導者，致力於挽救生命。我們專注於採用最新科技滿足病患的需求，開發和提供用於治療凝血功能障礙、原發性免疫缺陷、遺傳性血管性水腫、遺傳性呼吸系統疾病和神經系統疾病的創新療法。公司產品還用於心臟外科手術、燒傷治療和預防新生兒溶血症。CSL Behring經營全球最大的血漿採集網路之一CSL Plasma。其母公司CSL Limited (ASX:CSL;USOTC:CSLLY)總部位於澳洲墨爾本，聘雇超過26,000名員工，為70多個國家的人提供其可挽救生命的療法。欲瞭解更多資訊，請造訪www.cslbehring.com，欲瞭解有關生物科技前景的啟發性故事，請造訪Vita www.cslbehring.com/Vita。

關於LFB

LFB是一家生物製藥集團，致力於開發、製造和銷售血漿衍生產品和重組蛋白，用於治療患有嚴重且通常為罕見疾病的患者。LFB於1994年在法國成立，是歐洲首屈一指的生物製藥公司之一，主要為院內醫療專業人員提供血液衍生治療產品，其願景是為免疫、止血和重症加護三大領域的病患提供治療選擇。LFB目前在30多個國家銷售15種產品。www.groupe-lfb.com。

關於Octapharma

Octapharma總部位於瑞士拉亨，是全世界最大的人類蛋白質製造商之一，致力於開發、生產源於人體血漿和人體細胞株的人類蛋白質。

Octapharma在全球聘雇了逾1萬名員工，用以下三大領域的產品為118個國家的病患治療提供支援：血液科、免疫療法、重症醫護。

Octapharma在奧地利、法國、德國、墨西哥和瑞典擁有七處研發設施和六處一流的製造設施，年血漿總產能近800萬公升。

此外，Octapharma在歐洲和美國經營逾140個血漿捐贈中心。更多資訊請造訪：www.octapharma.com。

關於武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社(TOKYO:4502/NYSE:TAK)是總部位於日本、以價值為基礎的研發驅動型全球生物製藥翹楚，致力於將科學轉化為高度創新的藥品，從而為病患提供更佳的健康和更光明的未來。武田的研究努力專注於四大治療領域：腫瘤學、罕見疾病、神經科學和胃腸病學(GI)。我們同時在血漿衍生治療藥物和疫苗領域進行目標性的研發投資。我們正致力於開發有助於改善病患生活的高度創新性藥品，努力推進新治療選項的未開發領域，並利用我們的升級版合作研發引擎和能力的優勢，以研製強大、多樣化模式的後續產品線。我們的員工致力於改善病患的生活品質，在約80個國家與我們的合作夥伴在醫療保健領域攜手合作。如欲瞭解進一步資訊，請造訪 www.takeda.com。

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