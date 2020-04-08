全球血浆领导者携手加快开发有望治疗COVID-19的超免疫产品

日本大阪和宾夕法尼亚州普鲁士王市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Biotest、BPL、LFB和Octapharma已加入CSL Behring (ASX:CSL/USOTC:CSLLY)和武田药品工业株式会社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TOKYO:4502/NYSE:TAK)创建的联盟，以开发一种有望治疗COVID-19的血浆衍生治疗产品。该联盟将立即开始研究开发一种无品牌的抗SARS-CoV-2多克隆超免疫免疫球蛋白药物，该药物有望治疗伴有COVID-19严重并发症的个体。

武田血浆衍生治疗产品业务部总裁Julie Kim表示：“前所未有的时刻需要大胆的行动。我们一致同意，通过合作和整合行业资源，我们有望加快潜在治疗产品投放市场，并有望增加供应量。我们邀请专注于血浆的公司和机构支持或加入我们的联盟。”

CSL Behring执行副总裁兼研发主管Bill Mezzanotte表示：“领导者在不确定时期领先前行。毫无疑问，我们都在经历COVID-19的影响。这项工作旨在向医护人员提供可靠、可推广且可持续的选择，以治疗遭受COVID-19影响的患者。除了集中行业资源外，我们还将在可能情况下作为一家单一联盟与政府和学术机构合作，包括临床试验等重要活动。对于那些利益相关方而言，这也将使其在繁忙时刻更加高效。”

此次合作将充分发挥两家公司的前沿专长和已开展的工作。来自联盟的专家将开始在关键方面进行协作，例如血浆采集、临床试验开发和制造。其他公司和机构也可加入该联盟。

开发超免疫药品，要求许多从COVID-19中完全康复的个体捐献血浆，他们的血液中含有能对抗该新型冠状病毒的抗体。“恢复期”血浆采集后将运送到制造设施中进行专利加工，包括有效的病毒灭活和清除工艺，然后纯化成为产品。

有兴趣捐赠血浆的个人可访问此链接，以找到离他们最近的有执照的血浆采集中心。

关于Biotest AG

Biotest是一家血浆蛋白和生物药物提供商。公司办事处位于德国德赖艾希（法兰克福附近）。Biotest的增值链从临床前和临床开发一直延伸到全球销售，主要致力于临床免疫学、血液学和重症监护医学领域。Biotest开发和销售基于人体血浆的免疫球蛋白、凝血因子和白蛋白。Biotest在欧洲的德国、匈牙利和捷克共和国拥有并运营22家血浆捐赠中心。Biotest在全球拥有1,800多位员工。Biotest AG的普通股和优先股在德国证券交易所主板市场上市交易。欲了解更多信息，请访问http://www.biotest.com。

关于Bio Products Laboratory (BPL)

BPL认识到血浆的力量，在行业中拥有60多年的悠久历史，提供优质血浆衍生药物来满足全球临床工作者、患者和客户的需求。我们的总部位于英国，在美国各地设有血浆采集中心，致力于生产用于治疗免疫缺陷、出血性疾病和传染病以及危重病症的药物。BPL投资于最新的研发、技术和制造方法，并不断进行调适以确保我们继续有效地为所有利益相关方提供服务。欲了解更多信息，请访问http://www.bplgroup.com。

关于CSL Behring

CSL Behring是生物治疗产品的全球性领导者，致力于挽救生命。我们专注于采用最新技术满足患者需求，开发和交付用于治疗凝血功能障碍、原发性免疫缺陷、遗传性血管性水肿、遗传性呼吸系统疾病和神经系统疾病的创新治疗产品。公司产品还用于心脏外科手术、烧伤治疗和预防新生儿溶血病。CSL Behring运营着全球最大的血浆采集网络之一CSL Plasma。其母公司CSL Limited (ASX:CSL;USOTC:CSLLY)总部位于澳大利亚墨尔本，雇佣超过26,000名员工，向70多个国家的人民交付其可挽救生命的治疗产品。欲了解更多信息，请访问www.cslbehring.com，欲了解有关生物技术前景的启发性故事，请访问Vita www.cslbehring.com/Vita。

关于LFB

LFB是一家生物制药集团，致力于开发、制造和销售血浆衍生产品和重组蛋白，用于治疗患有严重且通常为罕见疾病的患者。LFB于1994年在法国成立，是欧洲领先的生物制药公司之一，主要向院内医疗专业人员提供血液衍生治疗产品，其愿景是向免疫、止血和重症监护三大领域的患者提供治疗选择。LFB目前在30多个国家销售15种产品。www.groupe-lfb.com。

关于Octapharma

Octapharma总部位于瑞士拉亨，是世界上最大的人类蛋白质制造商之一，致力于开发、生产源于人体血浆和人体细胞系的人类蛋白质。

Octapharma在全球雇佣了逾1万多名员工，用以下三大领域的产品为118个国家病患的治疗提供支持：血液科、免疫疗法、重症监护。

Octapharma在奥地利、法国、德国、墨西哥和瑞典拥有七处研发设施和六处一流的制造设施，年血浆总产能近800万升。

此外，Octapharma在欧洲和美国运营逾140个血浆捐赠中心。更多信息请访问：www.octapharma.com。

关于武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TOKYO:4502/NYSE:TAK)是一家总部位于日本的以价值观为基础的研发驱动型跨国生物制药翘楚，致力于将科学转化为高度创新的药品，从而为患者提供更佳的健康和更光明的未来。武田的研究努力专注于四大治疗领域：肿瘤学、罕见病、神经科学和胃肠病学(GI)。我们同时在血浆衍生治疗药物和疫苗领域进行针对性研发投入。我们正在专注于开发有助于改善患者生活的高度创新的药品，努力推进新治疗选择的前沿，并发挥我们的升级版协作研发引擎和能力的优势，以研制强大的、多样化模式的后续产品线。我们的员工致力于改善患者的生活品质，在约80个国家与我们的合作伙伴在医疗保健领域携手合作。如需了解进一步信息，请访问 www.takeda.com。

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