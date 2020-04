L’engagement de Teva Canada envers les proches aidants canadiens

Le programme de Teva Canada, Une pharmacie à l’écoute des aidants, offre des ressources et des outils pour aider les aidants et leur équipe pharmaceutique à s’orienter plus facilement et plus efficacement dans le système canadien des soins de santé au nom de leur être cher. (Photo: Business Wire)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Durant cette période sans précédent visant à préserver la santé de tous les Canadiens, et tout particulièrement les personnes âgées et celles qui sont atteintes d’une affection médicale sous-jacente, un plus grand nombre d’entre nous sont appelés à prodiguer des soins à des êtres chers atteints de la COVID-19 ou à s’isoler pour éviter la propagation.

En l’honneur de la Journée nationale des proches aidants, Teva Canada veut reconnaître tous les aidants et le rôle essentiel qu’ils jouent dans le maintien de notre système de santé, en temps de crise comme en temps normal. Notre engagement consiste à fournir aux aidants l’information et les ressources pertinentes pour accroître leur sentiment de confiance dans la prise en charge des soins qu’ils prodiguent, et ce grâce à des programmes préparés à leur intention.

Aujourd’hui, au Canada, il y a huit millions d’aidants qui jouent un rôle important pour défendre et coordonner les soins de concert avec les professionnels de la santé, tout en servant d’intermédiaire entre les professionnels et les patients, mais ils ont besoin de plus de soutien. Selon les résultats de l’Enquête sociale générale 2018 de Statistique Canada (publiés en janvier 2020), près du quart des gens éprouvent de la difficulté à comprendre les traitements et l’état de santé de la personne sous leurs soins; 56 pour 100 d’entre eux cherchent des renseignements spécifiques sur le problème de santé de la personne dont ils s’occupent et 36 pour 100 reconnaissent avoir besoin de l’aide et des conseils des professionnels de la santé.

Programme « Une pharmacie à l’écoute des aidants » de Teva Canada

Consciente de l’importance de la relation aidant-pharmacien, Teva Canada, une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA), a lancé le programme Une pharmacie à l’écoute des aidants (PÉA), qui comprend une formation agréée à l’intention des équipes pharmaceutiques ainsi que des ressources en ligne pour les aidants. De plus, grâce à un outil interactif, les aidants peuvent trouver dans leur quartier une pharmacie spécialisée dans les soins pour les aidants en consultant le www.tevaaidants.com.

« Nous savons que plus de 80 pour 100 des aidants se rendent à la pharmacie pour chercher la médication prescrite à leur être cher et que les pharmaciens sont des membres de l’équipe soignante dignes de confiance, mentionne Christine Poulin, directrice générale de Teva Canada. Teva Canada a reconnu la nécessité de consolider et d’intensifier la relation entre les aidants et l’équipe pharmaceutique en mettant à leur portée les outils et les ressources dont les aidants ont besoin ».

« Depuis le lancement national de ce programme il y a moins d’un an, plus de 1 600 pharmaciens ont suivi la formation pour apprendre comment faciliter la prestation des soins, a indiqué David Boughner, directeur principal des communications avec les partenaires et l’entreprise Teva Canada. Il n’y a pas de doute que le besoin pour cette formation existe, puisque plus de 10 000 Canadiens visitent chaque mois le site Web de Teva Canada à la recherche des renseignements et ressources que nous mettons gratuitement à leur portée ».

Mike Boivin, un pharmacien exerçant dans la ville de Barrie, en Ontario, a constaté l’existence de ce besoin. « Avec plus d’information, un réseau de soutien et une équipe pharmaceutique, les aidants réalisent qu’ils ont maintenant les connaissances et la compétence pour prodiguer les soins voulus, a-t-il constaté. Les pharmaciens comprennent le fardeau que portent les aidants ainsi que le stress qu’ils éprouvent et, grâce à ce programme, les pharmaciens peuvent les aider à accroître leur confiance dans la prestation des soins qu’ils donnent à leur être cher et à eux-mêmes ».

Le programme gratuit Une pharmacie à l’écoute des aidants comprend ce qui suit :

Un site Web axé sur les aidants qui offre des ressources téléchargeables, des outils et des listes de vérification, des vidéos qui témoignent du vécu des aidants, ainsi que des documents juridiques et des lignes directrices comme un formulaire de procuration pour le patient (www.tevaaidants.com);

Livret de l’aidant – Conçu pour apaiser le stress et l’anxiété, il donne des conseils qui vous permettront de vous orienter plus facilement et plus efficacement dans le système des soins de santé;

– Conçu pour apaiser le stress et l’anxiété, il donne des conseils qui vous permettront de vous orienter plus facilement et plus efficacement dans le système des soins de santé; Autoévaluation de l’aidant – Formulaire à remplir pour déceler tout signe d’épuisement ou de fatigue, car vous pourriez avoir besoin vous-même d’un professionnel de la santé;

– Formulaire à remplir pour déceler tout signe d’épuisement ou de fatigue, car vous pourriez avoir besoin vous-même d’un professionnel de la santé; Un lien vers la communauté Huddol – Le plus vaste réseau de soutien des aidants au Canada, qui met les aidants en communication avec des pairs et des experts-conseils (www.huddol.com).

« Avec la croissance rapide du programme PÉA et son adoption par la communauté des proches aidants, Teva Canada continue de bâtir et d’enrichir ce programme, explique Mme Poulin. Nous avons ajouté récemment au site www.tevaaidants.com des guides qui seront utiles aux aidants qui prennent soin de personnes atteintes d’une affection particulière comme le cancer, la démence ou la sclérose en plaques, de même qu’une série de balados en dix épisodes intitulée Les soins pendant le cancer qui explore les problèmes les plus fréquents que les patients, les familles et les aidants sont susceptibles de rencontrer pendant le combat du patient contre le cancer. »

Nouvelle initiative – Teva Canada et Huddol offrent une assistance personnelle virtuelle gratuite aux aidants qui prennent soin d’un membre de leur famille pendant la crise déclenchée par la COVID-19

Avec le soutien de Teva Canada, Huddol a annoncé aujourd’hui la création du Fonds communautaire pour les aidants. Par l’entremise de ce fonds, Huddol Pros (un groupe pluridisciplinaire composé de différents professionnels de la santé, dont certains sont bilingues) offrira des séances vidéo de soutien individuel gratuites. Les aidants bénéficieront d’un accès virtuel gratuit à 40 professionnels de la santé et du bien-être pendant 30 jours par l’intermédiaire de Huddol.com en se servant du code de promotion « TevaCares ». Après la période initiale gratuite, les services continueront d’être offerts à prix réduit, cela en plus du réseau social de Huddol, déjà offert gratuitement. Les aidants sont confrontés tous les jours à de nouvelles réalités qui compliquent la façon dont ils prodiguent les soins nécessaires. Des problèmes comme l’incapacité de contacter un membre de la famille dans un établissement de santé, l’auto-isolement et le défi constitué par la nécessité de répondre aux besoins de ceux qui dépendent encore d’eux ainsi que les exigences considérables que comporte le fait de devoir prendre soin d’autres proches en réponse à la COVID-19 se posent plus fréquemment. Des connexions virtuelles à un soutien émotionnel, de même qu’à des conseils pratiques, sont cruciales pour composer avec cette nouvelle réalité imprévue.

« Ce réseau virtuel composé de 40 professionnels offre des conseils et du soutien dans une multitude de disciplines, y compris la santé mentale, la nutrition, les soins aux personnes âgées, l’éducation des enfants et les services de soutien à domicile, précise Mark Stolow, chef de la direction de Huddol. Nous sommes reconnaissants à Teva Canada de son soutien, grâce auquel nous sommes en mesure de fournir gratuitement des services de counseling et d’accompagnement professionnel aux aidants, qui risquent de se sentir encore plus isolés à la maison ou coupés de leurs proches hospitalisés ou placés dans des établissements de soins de longue durée. »

Mme Poulin abonde dans le même sens. « Nous savons que les aidants se sentent souvent très seuls et qu’ils ont besoin de soutien, même dans les circonstances les plus favorables. Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous voyons des professionnels de la santé mentale offrir des séances de counseling gratuites aux travailleurs de la santé qui œuvrent en première ligne au Canada et, maintenant, un programme semblable a été mis sur pied pour aider les aidants canadiens à bénéficier plus rapidement d’un accès élargi à des experts, et à composer aussi bien avec le stress et l’anxiété qu’avec les tensions qui peuvent mettre leur relation de couple à rude épreuve. »

« Chaque jour, près de 200 millions de personnes dans le monde entier prennent un médicament de Teva. Nous sommes fiers d’enrichir notre palette en appuyant les aidants qui prennent soin de leurs proches et en procurant aux pharmaciens les ressources qui leur permettront d’offrir aux aidants la formation et le soutien dont ils ont besoin, ajoute Mme Poulin. J’invite les Canadiens à partager le vécu des aidants en visionnant le film vidéo de Teva Canada intitulé Les gestes tendres pour découvrir comment les aidants se coulent dans leur rôle en mutation afin de prodiguer des soins à un proche dont la santé est compromise et de lui faire vivre des moments heureux. »

