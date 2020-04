Air Liquide entre en négociations exclusives avec EQT en vue d’une cession de schülke

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide a annoncé aujourd'hui être entré en négociations exclusives avec la société de capital-investissement EQT, en vue d’une cession éventuelle de sa filiale Schülke & Mayr GmbH, un leader mondial de la prévention des infections et de l'hygiène.

Ce projet de cession, annoncé en novembre 2019, correspond à la stratégie d’Air Liquide de révision régulière de son portefeuille d’actifs afin de se concentrer sur ses activités principales dans le domaine des gaz et de la santé, et ainsi de maximiser ses performances.

Le groupe Air Liquide a pour objectif de continuer à développer ses activités santé, tout en permettant à Schülke & Mayr GmbH de bénéficier des meilleures opportunités pour son développement à long terme.

Sous réserve de finalisation, l'acquisition par le fond EQT VIII permettrait d’accompagner Schülke & Mayr GmbH dans ses prochaines phases de développement et d'innovation.

Cette transaction sera soumise à l’accord final et définitif des parties, et sera réalisée dans le cadre des processus sociaux en vigueur incluant un dialogue continu avec les instances représentatives du personnel. Elle devra également être validée par les autorités en charge de la concurrence et des investissements étrangers.

Schülke & Mayr GmbH

Schülke & Mayr GmbH, dont le siège social est en Allemagne, est un des leaders en matière de prévention, désinfection et hygiène depuis plus de 130 ans. schülke développe, produit et distribue des antiseptiques pour soigner des plaies, des désinfectants, des produits cosmétiques et de soins pour la peau, et des conservateurs. L'entreprise propose à ses clients des produits, des technologies et des services innovants dans ses principaux domaines d'activité : la santé, l'hygiène industrielle et les soins personnels. La mission de Schülke est de protéger des vies dans le monde entier et de contribuer ainsi activement à la sécurité des patients. Aujourd'hui, la société emploie plus de 1 250 employés dans le monde et commercialise ses produits dans plus de 100 pays. Représentée par 22 filiales, schülke exploite trois sites de production en Allemagne (schülke), en France (Bioxal) et au Brésil (Vic Pharma).

A propos de EQT

EQT est un fond d’investissement global différencié avec plus de 62 milliards d'euros de capitaux levés et environ 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion sur 19 fonds. Les fonds EQT ont des sociétés de portefeuille en Europe, en Asie et aux États-Unis avec un chiffre d'affaires cumulé de plus de 27 milliards d'euros et environ 159 000 employés. EQT travaille avec ses sociétés de portefeuille pour atteindre une croissance durable, une excellence opérationnelle et une position de leader dans leur marché.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

