Cognite uitgeroepen tot Google Cloud-technologiepartner van het jaar 2019 voor productie

OSLO, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Cognite, een wereldwijd industrieel DataOps- en AI-software-as-a-service (SaaS) -bedrijf, werd aangekondigd als de Google Cloud-technologiepartner van het jaar 2019 voor productie. Cognite ondersteunt momenteel de volledige digitale transformatie van zware activa sectoren over de hele wereld, waardoor industriële bedrijven in staat worden gesteld om kosten te besparen, de ecologische voetafdruk te reduceren, de duurzaamheid te verbeteren en de winst te vergroten. Dit wordt mogelijk gemaakt door Cognite Data Fusion (CDF).

Deze internationale prijs is een erkenning voor een partner die meerdere Google Cloud-technologieën heeft geïmplementeerd om te laten zien hoe ze gemakkelijk samenwerken om oplossingen te leveren op basis van individuele klantbehoeften.

"We waarderen het om erkend te worden voor het creëren van waarde via onze softwareproducten door historische en realtime industriële gegevens om te zetten in inzichten. We hebben een aantal van onze productieklanten nieuwe digitale diensten zien ontwikkelen en leveren en zelfs hun bedrijfsmodel zien transformeren als gevolg van het gebruik van Cognite Data Fusion", zei Dr. John Markus Lervik, medeoprichter en CEO van Cognite. "Het is voor ons belangrijk om een echte impact op onze klanten te maken en tegelijkertijd de digitale toekomst van 's werelds grootste, meest vitale industrieën vorm te geven."

"Nu Cognite live en gecontextualiseerde gegevens beschikbaar stelt, zijn wij bij Framo, een Alfa Laval-bedrijf, in staat om onze eigen softwaretoepassingen om de status van onze apparatuur te voorspellen te creëren, zodat we efficiënt onderhoud kunnen plannen. Het nieuwe systeem stuurt intelligente gegevens naar onze pompen, zodat we kunnen voorspellen hoe de pompen in de toekomst zullen presteren. Dit heeft ons in staat gesteld om een baanbrekend slim contract voor de lange termijn te ondertekenen met onze klant Aker BP", legt Trond Petter Abrahamsen, Managing Director van Framo Services AS, uit.

"We zijn trots om Cognite te erkennen als onze technologiepartner van het jaar voor productie", zegt Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem bij Google Cloud. "De datamogelijkheden van Cognite, die op Google Cloud worden uitgevoerd, kunnen fabrikanten helpen gegevens te benutten om processen te optimaliseren en efficiënter te werken. We kijken uit naar een doorlopende samenwerking met Cognite om productiebedrijven te helpen digitaal te transformeren met Google Cloud."

Cognite Data Fusion is een industrieel gespecialiseerd DataOps- en AI-platform om productiefaciliteiten intelligent te optimaliseren door uitvaltijd te reduceren, de effectiviteit van apparatuur te verbeteren en prognoses te optimaliseren. Met behulp van geïntegreerde hybride AI-analysetools, geavanceerde visualisatie in realtime dashboards en low-code applicatieontwikkelingsdiensten, stelt Cognite Data Fusion klanten met zware activa in staat om hun digitale programma's te operationaliseren en te schalen om rendement op schaal te benutten.

Cognite heeft consistent bewezen resultaten geleverd voor de sector van de zware activa, die ongeveer 20-30% van het bruto binnenlands product wereldwijd vertegenwoordigt, met de belangrijkste verticale markten voor energie en olie en gas, kracht en nutsbedrijven en productie. De bedrijfskosten zijn met 15-18% gereduceerd door digitalisering van de industriële activa en werkprocessen. Cognite Data Fusion maakt gebruik van Google Cloud-services zoals Cloud Bigtable, Kubernetes Engine, Stackdriver, Pub/Sub, Cloud spanner, Cloud Storage, Cloud SQL, Auto ML en ML Engine.

Over Cognite

Cognite is een mondiaal industrieel AI software-as-a-service (SaaS)-bedrijf dat de volledige digitale transformatie van de zwaar materieel-industrieën over de hele wereld ondersteunt. Hun belangrijkste product, Cognite Data Fusion (CDF), versterkt bedrijven met gecontextualiseerde OT/IT-gegevens om industriële applicaties aan te drijven die veiligheid, duurzaamheid en doelmatigheid verhogen en omzet genereren. www.cognite.com

