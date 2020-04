Cognite reçoit de Google Cloud le titre de Partenaire technologique de l’année 2019 dans la catégorie Fabrication

OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Cognite, une entreprise industrielle mondiale de logiciels en tant que service (software-as-a-service, SaaS) DataOps et IA, a été sélectionnée Partenaire technologique Google Cloud de l’année 2019, dans la catégorie Fabrication. Prenant actuellement en charge la transformation numérique à grande échelle des industries à actifs lourds à travers le monde, Cognite permet aux entreprises industrielles d’économiser sur les coûts, de réduire l’empreinte environnementale pour améliorer la durabilité et d’augmenter les profits grâce à la plateforme Cognite Data Fusion (CDF).

Cette distinction internationale reconnaît un Partenaire qui a mis en œuvre plusieurs technologies Google Cloud pour montrer comment elles s'intègrent aisément pour offrir des solutions répondant aux besoins spécifiques des clients.

« Nous apprécions d’avoir été reconnus pour la création de valeur que nous offrons grâce à nos produits logiciels, en transformant en informations les données industrielles historiques en temps réel. Nous avons vu un certain nombre de nos clients industriels développer et fournir de nouveaux services numériques et même transformer leur modèle commercial grâce à l’utilisation de Cognite Data Fusion », a déclaré le Dr John Markus Lervik, cofondateur et PDG de Cognite. « Il est important que nous ayons un véritable impact sur nos clients tout en façonnant l’avenir numérique des industries les plus importantes et les plus vitales du monde. »

« Avec Cognite mettant à disposition des données en direct et contextualisées, Framo, une entreprise d’Alfa Laval, est en mesure de créer ses propres applications logicielles pour prédire l’état de ses équipements, ce qui nous permet de planifier une maintenance efficace. En envoyant des données intelligentes sur nos pompes, le nouveau système nous permet de prédire leur performances futures. Il nous a aussi permis de signer un contrat intelligent à long terme révolutionnaire avec notre client Aker BP », a confié pour sa part Trond Petter Abrahamsen, directeur général de Framo Services AS.

« Nous sommes fiers de reconnaître Cognite comme notre partenaire technologique de l’année dans la catégorie Fabrication », a déclaré Kevin Ichhpurani, vice-président, de l’écosystème mondial chez Google Cloud. « Déployées sur Google Cloud, les capacités en données de Cognite permettent aux fabricants d'exploiter ces données pour optimiser leurs processus et fonctionner plus efficacement. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Cognite pour aider les entreprises de fabrication à se transformer numériquement grâce à Google Cloud. »

En tant que plateforme DataOps et IA conçue spécialement pour l’industrie, Cognite Data Fusion optimise intelligemment les installations de fabrication, ce qui réduit les temps d’arrêt, améliore l’efficacité des équipements et en optimise les prévisions. Grâce à des outils d’analyse d’intelligence artificielle hybrides intégrés, à une visualisation avancée dans des tableaux de bord en temps réel et à des services de développement d’applications de type « low-code », Cognite Data Fusion permet aux clients détenteurs d’actifs lourds d’opérationnaliser et de déployer à grande échelle leurs programmes numériques pour un retour sur investissement maximal.

Cognite a constamment produit des résultats éprouvés pour l’industrie des actifs lourds, qui représente environ 20 à 30 % du produit intérieur brut dans le monde, ses principaux secteurs verticaux étant l’énergie, le pétrole et le gaz, l’électricité, les services publics et la fabrication. La société a également réduit de 15 à 18 % les coûts d’exploitation grâce à la numérisation des actifs industriels et des processus de travail. Cognite Data Fusion utilise plusieurs services de Google Cloud, notamment Cloud Bigtable, Kubernetes Engine, Stackdriver, Pub/Sub, Cloud spanner, Cloud Storage, Cloud SQL, Auto ML et ML Engine.

À propos de Cognite

Cognite est une entreprise mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) d’IA industrielle qui soutient la transformation numérique à grande échelle des industries de biens lourds à travers le monde. Leur produit clé, Cognite Data Fusion (CDF), permet aux entreprises de disposer de données OT/IT contextualisées pour gérer des applications industrielles qui augmentent la sécurité, la durabilité et l’efficacité et génèrent des revenus. www.cognite.com

