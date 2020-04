Conferito a Cognite il riconoscimento di Partner tecnologico di Google Cloud per l’anno 2019 nella categoria Produzione

OSLO, Norvegia--(BUSINESS WIRE)--Cognite, multinazionale specializzata nella fornitura di software come servizio (software-as-a-service, SaaS) basato sull’intelligenza artificiale e operazioni sui dati per applicazioni industriali, è stata nominata Partner tecnologico di Google Cloud per l’anno 2019 nella categoria Produzione. Cognite supporta attualmente la trasformazione digitale su larga scala di industrie pesanti di tutto il mondo, consentendo alle società industriali di risparmiare sui costi, ridurre l’impatto ambientale per migliorare la sostenibilità e incrementare i profitti attraverso Cognite Data Fusion (CDF).

Questo riconoscimento internazionale premia un partner che ha adottato diverse tecnologie di Google Cloud per dimostrare con quale facilità sia possibile collaborare per fornire soluzioni basate sulle esigenze dei singoli clienti.

“Apprezziamo il fatto di essere stati premiati per aver creato valore attraverso i nostri prodotti software, trasformando dati industriali storici e raccolti in tempo reale in informazioni preziose. Abbiamo visto come, utilizzando Cognite Data Fusion, molti nostri clienti del comparto produttivo siano riusciti non solo a sviluppare e offrire nuovi servizi digitali, ma anche a trasformare il proprio modello di business” ha dichiarato il Dr. John Markus Lervik, cofondatore e amministratore delegato di Cognite. “È importante per noi sortire un impatto concreto sui nostri clienti dando forma, al tempo stesso, al futuro digitale delle più grandi e vitali industrie del mondo.”

“Grazie alla concretezza e alla contestualizzazione dei dati rese possibili da Cognite, noi di Framo, società del gruppo Alfa Laval, siamo in grado di creare in applicazioni software proprietarie capaci di prevedere lo stato delle nostre apparecchiature, così da consentirci un’efficiente pianificazione della manutenzione. Il nuovo sistema invia dati intelligenti relativi alle nostre pompe, consentendoci di prevedere le prestazioni che avranno in futuro. Tutto ciò ci ha permesso di stilare un innovativo “smart contract” (contratto intelligente) a lungo termine con il nostro cliente Aker BP” ha spiegato Trond Petter Abrahamsen, direttore generale di Framo Services AS.

“Siamo orgogliosi di riconoscere Cognite come nostro partner tecnologico dell’anno per la produzione” ha dichiarato Kevin Ichhpurani, vicepresidente corporate di Ecosistema globale presso Google Cloud. “Le funzionalità di gestione dei dati di Cognite sulla piattaforma Google Cloud possono aiutare i produttori a utilizzare i dati per ottimizzare i processi e lavorare in modo più efficiente. Confidiamo di continuare questa collaborazione con Cognite per aiutare le imprese manifatturiere a compiere la propria trasformazione digitale con Google Cloud”.

Cognite Data Fusion è una piattaforma specializzata per uso industriale, basata sull’intelligenza artificiale e le operazioni sui dati, finalizzata all’ottimizzazione intelligente degli impianti produttivi attraverso la riduzione dei tempi di inattività, il miglioramento dell’efficienza delle apparecchiature e l’ottimizzazione delle previsioni. Avvalendosi di strumenti di analisi ibridi e integrati basati sull’intelligenza artificiale, visualizzazioni avanzate su dashboard in tempo reale e servizi di sviluppo low-code di applicazioni, Cognite Data Fusion consente ai clienti dell’industria pesante di operazionalizzare e ridimensionare i propri programmi digitali in modo da sprigionare un ritorno degli investimenti su larga scala.

Cognite ha costantemente prodotto risultati comprovati per il settore dell’industria pesante, cui fa capo circa il 20-30% del prodotto interno lordo in tutto il mondo, in particolare per i settori gas e petrolio, elettricità e pubblica utilità, e il comparto manifatturiero. La digitalizzazione delle risorse industriali e dei processi di lavoro ha consentito una riduzione dei costi operativi del 15-18%. Cognite Data Fusion utilizza i servizi di Google Cloud come Cloud Bigtable, Kubernetes Engine, Stackdriver, Pub/Sub, Cloud Spanner, Cloud Storage, Cloud SQL, Auto ML e ML Engine.

Informazioni su Cognite

Cognite è una multinazionale specializzata in SaaS (Software-as-a-Service) basato su IA per applicazioni industriali che supporta la trasformazione digitale completa delle industrie pesanti in tutto il mondo. Il suo prodotto di punta, Cognite Data Fusion (CDF), permette alle aziende con dati OT/IT contestualizzati di sviluppare applicazioni industriali che accrescono la sicurezza, la sostenibilità, l’efficienza e i ricavi. www.cognite.com

