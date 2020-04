Verimatrix kündigt serverseitige Integration von Wasserzeichen in die Akamai Intelligent Edge-Plattform an

AIX-EN-PROVENCE, Frankreich & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatorische Meldungen:

Verimatrix, (Paris:VMX), bisher bekannt als Inside Secure, ein globaler Anbieter von innovativen, kundenfreundlichen Cybersicherheitslösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Software und Anwendungen, gab heute eine Partnerschaft mit Akamai, der intelligenten Edge-Plattform zur Sicherung und Bereitstellung digitaler Erfahrungen, bekannt, um globale serverseitige Wasserzeichenfunktionen für Unternehmen anzubieten. Durch die Verwendung des serverseitigen Wasserzeichens von Verimatrix, das bereits in die Intelligent Edge Platform von Akamai integriert ist, profitieren Akamai-Kunden von einem hocheffizienten, leistungsstarken Ansatz, der sicherstellt, dass ihre erstklassigen Videoinhalte geschützt bleiben.

Die unzulässige Umverteilung von Inhalten, insbesondere die Rückübertragung von Live-Sportveranstaltungen, führt zu jährlichen Einnahmeverlusten in Millionenhöhe. Verimatrix Watermarking besteht aus einer sitzungsbasierten, benutzerspezifischen Nachverfolgung und Quellenidentifizierung, die es den Betreibern ermöglicht, die Quellen von raubkopierten Inhalten in Echtzeit zu verfolgen. Sie ist robust gegenüber verschiedenen Angriffstypen, einschließlich Komprimierung, Aufzeichnung/Aufnahme, Re-Streaming, Kollision und geometrischer Manipulation.

„Akamai's skalierbare und sichere Wasserzeichen-Integration soll unseren Kunden dabei unterstützten, die Versuche von Piraten zu erkennen, Inhalte zu erfassen und ihre Mittel zur illegalen Verbreitung zu minimieren. Eine Partnerschaft mit einem führenden Wasserzeichenanbieter wie Verimatrix stärkt unsere Fähigkeit, dies umzusetzen“, so Amit Kasturia, Senior Manager of Media Product Management bei Akamai. „Mit Verimatrix als Sicherheitsanbieter unserer Wahl für unsere Kunden haben wir die Flexibilität, eine einfache Integration direkt nach dem Auspacken zu unterstützen, so dass der Kunde sofort mit der Sicherung seiner Inhalte und dem Schutz seiner Einnahmen beginnen kann.“

Akamai-Kunden können die StreamMark-Serverversion der Verimatrix-Wasserzeichenlösung aktivieren, um robuste, sichere und unmerkliche Wasserzeichen in digitale Inhalte einzubetten, bevor diese an jedes Client-Gerät übertragen werden. Die Lösung ist in die Workflows von Akamai vorintegriert, um die Unicast-Over-the-Top (OTT)-Bereitstellung durch eine eindeutige Kennzeichnung einzelner Sitzungen zu schützen, ohne dass eine Integration der Client-Geräte erforderlich ist. Sie schützt die wertvollen Inhalte der Kunden von Akamai vor Bedrohungen durch die erneute Ausstrahlung und Abonnementbetrug in Echtzeit.

„Verimatrix hat mehr als zehn Jahre investiert, um einen umfassenden Ansatz für Wasserzeichen zu entwickeln, damit wir die Anti-Piraterie-Tools und Bereitstellungsoptionen anbieten können, die Videodienstleister benötigen, um die heutigen Premium-Inhaltsdienste zu sichern und Einkommen daraus zu erwirtschaften“, erläuterte Asaf Ashkenazi, COO von Verimatrix. „Die Partnerschaft mit Akamai nutzt die Stärken beider Unternehmen, um eine schnelle Identifizierung von illegalen Stream-Quellen sicherzustellen, was vor allem für hochwertige Live- und Video-on-Demand-Inhalte wichtig ist.“

Diese Integration stellt die jüngste Beteiligung von Verimatrix an Akamais Media Technology Partner Programm dar. Das Programm soll die Interoperabilität und die Empfehlungsvereinbarungen zwischen Akamai und den besten Drittanbietern von Lösungen fördern, um so Kunden eine Reihe von Optionen bei der Auswahl von Workflow-Komponenten an die Hand zu geben, die nahtlos mit den auf der Akamai-Plattform eingesetzten Akamai-Lösungen zusammenarbeiten.

Klicken Sie hier, um mehr über Akamais Sicherheitslösungen für Medieninhalte zu erfahren, und besuchen Sie www.verimatrix.com/solutions/watermarking für weitere Informationen über Verimatrix Watermarking.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), bisher bekannt als Inside Secure, ist ein globaler Anbieter von innovativen, kundenfreundlichen Cybersicherheitslösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Software und Anwendungen für eine Vielzahl an Märkten. Beim Schutz von Systemen, auf die sich Menschen tagtäglich verlassen, vertrauen zahlreiche führenden Serviceprovider und Innovatoren weltweit auf Verimatrix. Mit seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung und den branchenweit besten Köpfen in seinem Team ist das Unternehmen einzigartig positioniert, um die Sicherheits- und Unternehmensherausforderungen seiner Kunden zu erkennen und proaktiv anzugehen. Die Partner von Verimatrix stellen innovative, kundenfreundliche Lösungen bereit, die kosteneffizient und unkompliziert implementiert werden können und durch weltweit präsente Kundenserviceteams unterstützt werden. Näheres erfahren Sie unter www.verimatrix.com.

Über Akamai

Akamai sichert und liefert digitale Erfahrungen für die größten Unternehmen der Welt. Akamai's intelligente Edge-Plattform umgibt alles, vom Unternehmen bis hin zur Cloud, so dass Kunden und ihre Unternehmen schnell, intelligent und sicher agieren können. Führende Marken auf der ganzen Welt setzen auf Akamai, wenn es darum geht, Wettbewerbsvorteile durch agile Lösungen zu realisieren, die die Leistungsfähigkeit ihrer Multi-Cloud-Architekturen erweitern. Akamai hält Entscheidungen, Anwendungen und Erfahrungen näher an den Anwendern als jeder andere – und Angriffe und Bedrohungen fern. Akamai's Portfolio an Lösungen für die Bereiche Edge Security, Web- und Mobile Performance, Enterprise Access und Video Delivery wird durch einen unübertroffenen Kundenservice, Analysen und Rund-um-die-Uhr-Überwachung unterstützt. Wenn Sie erfahren möchten, warum führende Marken weltweit Akamai vertrauen, besuchen Sie www.akamai.com, blogs.akamai.com, oder @Akamai auf Twitter.

