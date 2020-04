Verimatrix annonce l'intégration de sa solution watermarking serveur à la plate-forme Akamai Intelligent Edge

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX), anciennement Inside Secure, fournisseur mondial de solutions de cybersécurité innovantes pour la protection des contenus vidéo, des terminaux, des logiciels et des applications, annonce ce jour la conclusion d’un partenariat avec Akamai, le fournisseur de solution Intelligent Edge Platform, conçue pour la sécurité des expériences digitales, afin d’offrir aux entreprises internationales, une solution de tatouage numérique côté serveur. Avec la solution Verimatrix Watermarking pré-intégrée à la plate-forme Akamai Intelligent Edge, les clients d'Akamai peuvent ainsi bénéficier d'une solution très performante et puissante pour la protection de leur contenu vidéo premium.

La retransmission illicite de contenus, en particulier la redifusion d'événements sportifs en direct, engendre des millions de dollars de pertes annuelles de revenus. La solution Watermarking de Verimatrix se base sur un suivi et une identification de la source en fonction de la session et de l'utilisateur, permettant aux opérateurs de localiser les sources de contenu piraté en temps réel. Elle protège contre divers types d'attaques, notamment la compression, l'enregistrement/la capture, le retransmission en temps réel, le complot et la modification.

« Les solutions de tatouage numérique évolutives et sécurisées d'Akamai sont conçues pour aider nos clients à identifier les tentatives de piratage de contenu et limiter le recours à des modes de distribution illégaux, ce que notre partenariat avec l’un des principaux fournisseurs de tatouage numérique tel que Verimatrix permet", a déclaré Amit Kasturia, Senior Manager of Media Product Management chez Akamai.

"Verimatrix étant le fournisseur de référence actuel de solutions de sécurité de l'un de nos clients, cela nous offre la souplesse nécessaire à une intégration simplifiée dès le démarrage, de sorte que la sécurisation du contenu et des revenus puisse être immédiate".

Les clients d'Akamai peuvent activer la solution Watermarking de Verimatrix sur leur serveur StreamMark afin d'insérer dans leur contenu numérique des filigranes puissants, fiables et invisibles avant leur diffusion sur chaque appareil client. Cette solution est pré-intégrée aux circuits Akamai afin de protéger la diffusion OTT (over-the-top) unicast en marquant chaque session de manière unique sans avoir recours à l'intégration des équipements clients. Cette solution protège en temps réel le contenu premium des clients Akamai contre les menaces de piratage ainsi que des fraudes à l'abonnement.

"Verimatrix a consacré plus de dix ans au développement d'une approche complète de marquage numérique afin de pouvoir offrir aux fournisseurs de services vidéos des solutions de protection contre le piratage et les moyens de déploiement nécessaires à la sécurisation et la monetisation des services de contenu premium actuels", a commenté Asaf Ashkenazi, COO de Verimatrix. "Ce partenariat avec Akamai s'appuie sur les forces de nos deux sociétés pour permettre l'identification rapide de la source de flux illicite, ce qui est tout particulièrement essentiel pour les contenus premium diffusés en temps réel et pour la vidéo à la demande".

Cette intégration est la toute dernière intervention de Verimatrix dans le cadre du programme Media Technology Partner d'Akamai. Conçu pour faciliter l'interopérabilité et les accords de référencement entre Akamai et les fournisseurs de solutions tiers les plus renommés, ce programme offre aux clients un éventail d'options dans la sélection des composants nécessaires au fonctionnement harmonieux des solutions Akamai déployées sur la plate-forme Akamai. Cliquez ici pour en savoir plus sur les solutions Akamai de sécurité du contenu multimédia, et visitez www.verimatrix.com/solutions/watermarking pour plus d'informations sur les solutions Watermarking de Verimatrix

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), anciennement connu sous le nom de Inside Secure, est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les application et les appareils sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs de services au monde des acteurs majeurs de l'innovation font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes dont les utilisateurs dépendent chaque jour. Avec plus de 20 ans d'expérience et les meilleurs experts du domaine, l'entreprise est parfaitement positionnée pour comprendre et anticiper de manière proactive les défis de sécurité et commerciaux des clients. Les partenaires de Verimatrix fournissent des solutions innovantes et intuitives qui sont abordables, simples à appliquer et qui bénéficient de l'assistance des équipes de support client basées dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

A propos d’Akamai

Akamai sécurise et fournit des expériences digitales pour les plus grandes entreprises du monde. La plateforme de périphérie intelligente d'Akamai englobe tout, de l'entreprise au cloud, afin d'offrir rapidité, agilité et sécurité à ses clients et à leurs entreprises. Les plus grandes marques mondiales comptent sur Akamai pour les aider à concrétiser leur avantage concurrentiel grâce à des solutions agiles qui permettent de développer la puissance de leurs architectures multi-cloud. Akamai place les décisions, les applications et les expériences au plus près des utilisateurs et au plus loin des attaques et des menaces. Les solutions de sécurité en périphérie, de performance Web et mobile, d'accès professionnel et de diffusion vidéo du portefeuille d'Akamai s'appuient également sur un service client exceptionnel, des analyses et une surveillance 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an. Pour savoir pourquoi les plus grandes marques mondiales font confiance à Akamai, visitez www.akamai.com, blogs.akamai.com ou @Akamai sur Twitter.