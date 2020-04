Les nouvelles visualisations d’Airship Journeys offrent une simplicité révolutionnaire pour perfectionner les expériences clients intercanaux

In a few clicks, marketers can go from high-level views of Journey performance and relationships to viewing metrics by message and modifying the multichannel sequences that make up each Journey. (Graphic: Business Wire)

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--La société d’engagement client Airship a révélé aujourd’hui les nouvelles visualisations Airship Journeys qui simplifient largement et rendent plus efficace la gestion dans l’instant des expériences clients intercanaux pour les spécialistes du marketing. Pour la première fois désormais, les professionnels du marketing peuvent identifier rapidement les campagnes aux mauvaises performances avec des vues à un niveau élevé des relations entre la performance et le parcours et, en quelques clics seulement, modifier les messages afin d’améliorer la performance ou de connecter les parcours pour faire progresser d’autres objectifs marketing.

Airship Journeys simplifie tous les aspects de l’engagement client intercanaux. La mise en place du parcours est guidée et basée sur les objectifs que les professionnels du marketing veulent voir atteindre par les personnes. Les messages peuvent être rédigés une fois et envoyés via n’importe quel canal : application mobile, site Internet, SMS, e-mails ainsi que les canaux émergeant comme RCS. Les paramètres pour la livraison du message, la sélection du public et l’orchestration du canal sont simples à utiliser, et s’ajustent automatiquement sur le comportement du client en temps réel. Enfin, les mesures de performance de la campagne sont superposées sur chaque vue Airship Journeys et tous les messages sous-jacents avec des Analyses de performance proposant jusqu’à 10 niveaux d’information sur la campagne, y compris les propres identifiants de rapports d’un professionnel marketing. Avec Airship Journeys, tout ce dont les professionnels du marketing ont besoin pour créer, évaluer, modifier des parcours transcanaux se trouve dans une interface utilisateur visuelle intuitive et unique.

« Nous avons généré une réussite considérable avec Airship et notamment un taux de succès de 98 % encourageant les utilisateurs de l’application à se mettre à niveau avec la dernière version et un taux de conversion de commandes abandonnées proche de 30 %, et Airship Journeys rend la tâche encore plus facile à notre équipe pour susciter un engagement précieux tous sur les canaux - depuis des flux de bienvenue jusqu’aux chemins d’achat et plus encore », a déclaré Chris Hansen, directeur principal, numérique, chez TGI Fridays. « Airship Journeys permet à n’importe qui dans notre équipe de comprendre très facilement nos divers parcours, la façon dont ils sont connectés ainsi que leurs niveaux de performance, ce qui rationalise notre productivité en créant des expériences clients exceptionnelles. »

Une étude complète réalisée auprès plus de 80 clients, soutenue par une enquête auprès de près de 400 répondants, a permis de découvert que les outils de parcours glisser-déposer d’aujourd’hui génèrent des schémas complexes avec des branches tentaculaires qui sont difficiles à créer et presque impossibles à comprendre, analyser et modifier. En revanche, Airship Journeys tire parti des données en temps réel, de la personnalisation, de l’orchestration de canal intelligente, et de l’apprentissage machine prédictif de la Plateforme d’engagement client (Customer Engagement Platform), et les configure comme des paramètres, et non pas des branches complexes. Il en résulte des parcours et des messages qui sont faciles à comprendre, à évaluer et à modifier par n’importe qui dans l’entreprise pour des résultats de campagne améliorés et de meilleures expériences clients.

Aujourd’hui, Airship a également annoncé des améliorations majeures pour éliminer des obstacles courants pour un engagement plus précis et une exécution personnalisée sur les canaux et les systèmes, et notamment :

Une nouvelle suite de fonctionnalités de lien intelligentes pour Airship SMS qui permet aux professionnels du marketing de personnaliser et de suivre les liens sur lesquels les destinataires cliquent pour rédiger sur mesure les futurs messages, ainsi que déclencher le début ou la fin des parcours sur n’importe quel canal, offrant ainsi de nouveaux niveaux de personnalisation et de flexibilité.

La disponibilité générale des nouvelles améliorations d’intégration avec Salesforce Journey Builder et mParticle qui permettent aux données de ces systèmes, et bien d’autres, de déclencher Airship Journeys avec des données complètes et des messages bidirectionnels entre les solutions. Par exemple, les spécialistes du marketing peuvent déclencher un Airship Journey au sein d’un Salesforce Journey si les gens ne répondent pas aux e-mails. Ou bien, ils peuvent proposer une communication d’application mobile plus visible si un panier d’achat a été abandonné sur un site Internet.

« Avec notre version initiale d’Airship Journeys, nous avons révolutionné le marché pour que les spécialistes du marketing atteignent les clients au moment où cela compte, en simplifiant la complexité de l’engagement client transcanaux, » a déclaré Brett Caine, président et chef de la direction d’Airship. « Aujourd’hui, avec la dernière version d’Airship Journeys, nous permettons aux spécialistes du marketing de s’assurer plus facilement que jamais auparavant que leurs campagnes atteindront leurs objectifs commerciaux spécifiques et offriront des expériences incroyables à leurs clients. »

Grâce à Airship Journeys, les spécialistes du marketing peuvent :

Stimuler l’acquisition d’application : créer un parcours promouvant les avantages de votre application mobile auprès des abonnés SMS, en déclenchant le démarrage du parcours d’intégration de l’application le clic effectué sur les liens de téléchargement dans les messages SMS.

: créer un parcours promouvant les avantages de votre application mobile auprès des abonnés SMS, en déclenchant le démarrage du parcours d’intégration de l’application le clic effectué sur les liens de téléchargement dans les messages SMS. Maximiser l’engagement : stimuler la création de compte, l’apprentissage de l’application, et l’activation de l’utilisateur par l’intermédiaire de messages push et internes à l’application, de SMS et d’e-mails, encourageant les utilisateurs à adopter plusieurs canaux.

: stimuler la création de compte, l’apprentissage de l’application, et l’activation de l’utilisateur par l’intermédiaire de messages push et internes à l’application, de SMS et d’e-mails, encourageant les utilisateurs à adopter plusieurs canaux. Favoriser les conversions : créer un parcours d’achat mettant en valeur les nouveaux produits dans les catégories suscitant l’engagement des clients dans tous les canaux, en les contactant sur leur canaux préférés avec des offres spéciales.

créer un parcours d’achat mettant en valeur les nouveaux produits dans les catégories suscitant l’engagement des clients dans tous les canaux, en les contactant sur leur canaux préférés avec des offres spéciales. Minimiser les désabonnements : créer un parcours de réengagement pour les utilisateurs présentant un risque élevé de désabonnement de votre site Internet ou de l’application, en envoyant une série d’e-mails et de messages du centre des messages interne à l’application soulignant des fonctionnalités, les offres et les incitations à caractère unique pour pousser à l’action vers des objectifs spécifiques comme des achats ou la fréquence des sessions.

créer un parcours de réengagement pour les utilisateurs présentant un risque élevé de désabonnement de votre site Internet ou de l’application, en envoyant une série d’e-mails et de messages du centre des messages interne à l’application soulignant des fonctionnalités, les offres et les incitations à caractère unique pour pousser à l’action vers des objectifs spécifiques comme des achats ou la fréquence des sessions. Faire progresser les objectifs du cycle de vie : se connecter facilement à Airship Journeys pour progresser d’un objectif de cycle de vie au suivant, en éliminant les impasses. Par exemple, connecter ceux qui ont terminé leur inscription de fidélisation à un parcours de récompense.

Les entreprises du monde entier utilisent Airship Journeys pour simplifier et rationaliser l’engagement client et faire progresser leurs objectifs commerciaux :

« Airship Journeys nous a aidé à rationaliser les automatisations de messagerie sur plusieurs de nos publications importantes, en exploitant des modifications push et Web ainsi que les centres de messages internes à l’application pour embarquer les publics et stimuler les abonnements et les achats au sein de l’application », a déclaré Cassie Goldsmith, directrice du marketing numérique, Applications, Immediate Media Company. « Airship Journeys facilite grandement la création de ces parcours clients et permet de comprendre plus clairement comment ils fonctionnent par rapport à nos objectifs. »

« Sansan développe une technologie avancée pour convertir les cartes de visite des utilisateurs en données puissantes, partageables et exploitables pour les entreprises et les individus. Nous utilisons Airship Journeys pour intégrer de nouveaux utilisateurs et réengager les utilisateurs inactifs parmi les millions d’inscrits pour Eight, l’application de réseautage professionnel de Sansan pour les particuliers », a confié pour sa part Yusaku Goto, chef de projet marketing pour Eight, chez Sansan Inc. « Visuellement, Airship Journeys est très facile à comprendre et à utiliser. Il nous permet d’accélérer le « PDCA (plan–do–check–act/planifier-faire-vérifier-agir) de notre contenu, et de réduire ainsi les tâches et les heures de travail pour notre équipe. »

Récemment, parmi 18 fournisseurs, Airship a reçu les notations de produits les plus élevées dans les trois cas d’utilisation dans la catégorie Capacités critiques pour les Plateformes marketing mobiles 2019 de Gartner,1, notamment dans les cas d’utilisation ayant trait à l’Acquisition, l’Engagement et la Rétention. Dans le Carré magique 2019 de Gartner, catégorie Plateformes marketing mobiles2 Airship était positionnée à la première place pour sa capacité à exécuter et plus loin également pour l’exhaustivité de la vision dans le carré général des Chefs d’entreprise. Des copies gratuites des rapports sont disponibles ici :

Déclaration de Gartner

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu’il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un objet particulier.

À propos d’Airship

Les équipes de marketing et d’expérience numérique de milliers d’entreprises parmi les plus admirées au monde font confiance à la Plateforme d’engagement client d’Airship pour renforcer les liens avec leurs propres clients en délivrant des messages extrêmement pertinents et coordonnés sur tous les types de canaux.

Fondée en 2009 en tant que précurseur dans le domaine des notifications push, Airship permet aux marques de disposer désormais des données utilisateurs, des différents canaux d’engagement, ainsi que d’une orchestration basée sur l’intelligence artificielle, tous ces services dont ils ont besoin pour délivrer à la bonne personne et au moment opportun, des notifications push, des e-mails, des SMS, des messages intégrés aux applications, des cartes de portefeuille mobile, et bien plus encore, de sorte à instaurer la confiance, renforcer l’engagement, stimuler l’action et augmenter la valeur.

