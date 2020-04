Neue Visualisierungen von Airship Journeys bieten bahnbrechende Einfachheit für perfekte kanalübergreifende Kundenerlebnisse

In a few clicks, marketers can go from high-level views of Journey performance and relationships to viewing metrics by message and modifying the multichannel sequences that make up each Journey. (Graphic: Business Wire)

New visualizations in Airship Journeys condense sprawling branches of today’s journey tools into single cards that offer at-a-glance views of goal-based performance, enabling marketers to evaluate journey relationships and connect new ones to advance other goals. (Graphic: Business Wire)

Marketers can zoom from evaluating high-level views of performance and journey relationships, to optimizing messages and connecting new journeys in a single, unified visual interface.

Marketers can zoom from evaluating high-level views of performance and journey relationships, to optimizing messages and connecting new journeys in a single, unified visual interface.

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Das Kundenbindungsunternehmen Airship hat heute neue Visualisierungen von Airship Journeys vorgestellt, mit denen die Verwaltung kanalübergreifender Kundenerlebnisse im Moment für Vermarkter erheblich einfacher und effektiver wird. Jetzt können Vermarkter zum ersten Mal schnell auf Kampagnen mit schlechter Leistung mit hochrangigen Ansichten zu Leistung und Reisebeziehungen zurückgreifen und mit wenigen Klicks Nachrichten ändern, um die Leistung zu verbessern, oder Reisen verbinden, um andere Marketingziele voranzutreiben.

Airship Journeys vereinfacht alle Aspekte der kanalübergreifenden Kundenbindung. Das Reise-Setup wird geleitet und basiert auf den Zielen, die Vermarkter erreichen möchten. Nachrichten können einmal verfasst und über einen beliebigen Kanal gesendet werden, z. B. mobile Apps, Websites, SMS, E-Mail und neue Kanäle wie RCS. Die Einstellungen für die Nachrichtenübermittlung, die Zielgruppenauswahl und die Kanal-Orchestrierung sind einfach zu verwenden und passen sich automatisch dem Kundenverhalten in Echtzeit an. Schließlich werden Kampagnenleistungsmetriken in jeder Ansicht von Airship Journeys und jeder zugrunde liegenden Nachricht überlagert. Performance Analytics bietet bis zu 10 Ebenen von Kampagneninformationen, einschließlich der eigenen Berichtskennungen eines Vermarkters. Mit Airship Journeys finden Sie alles, was Vermarkter zum Erstellen, Bewerten und Ändern von kanalübergreifenden Reisen benötigen, in einer intuitiven visuellen Benutzeroberfläche.

„Wir haben mit Airship einen massiven Erfolg erzielt, einschließlich einer Erfolgsquote von 98 Prozent, die App-Benutzer zum Upgrade auf die neueste Version ermutigt, und einer Wandlungsquote für aufgegebene Bestellungen von fast 30 Prozent. Darüber hinaus macht es Airship Journeys unserem Team noch einfacher, wertvolles Engagement über Kanäle hinweg zu fördern, von Willkommensströmen über Kaufwege bis hin zu vielem mehr“, sagte Chris Hansen, Senior Director, Digital, TGI Fridays. „Airship Journeys macht es jedem in unserem Team einfach, unsere verschiedenen Reisen zu verstehen, wie sie miteinander verbunden sind und wie gut sie funktionieren, was unsere Produktivität bei der Schaffung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse rationalisiert.“

Umfangreiche Untersuchungen mit mehr als 80 Kunden, die von einer Umfrage unter fast 400 Befragten unterstützt wurden, ergaben, dass die heutigen Drag-and-Drop-Reisewerkzeuge verschlungene Diagramme mit weitläufigen Zweigen erstellen, die schwer zu erstellen und kaum zu verstehen, zu analysieren und zu ändern sind. Im Gegensatz dazu nutzt Airship Journeys die Echtzeitdaten, die Personalisierung, die intelligente Kanal-Orchestrierung und das vorausschauende maschinelle Lernen der Kundenengagement-Plattform und konfiguriert diese als Einstellungen und nicht als komplexe Zweige. Das Ergebnis sind Reisen und Nachrichten, die für jeden im Unternehmen leicht zu verstehen, zu bewerten und zu ändern sind, um die Kampagnenergebnisse und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Heute kündigte Airship auch wesentliche Verbesserungen an, um gemeinsame Hindernisse für ein präziseres Engagement und eine personalisierte Ausführung über Kanäle und Systeme hinweg abzubauen, darunter:

Eine neue Suite intelligenter Link-Funktionen für Airship-SMS, mit denen Vermarkter Links anpassen und verfolgen können, auf die Empfänger klicken, um zukünftige Nachrichten zu personalisieren, sowie Reisen zum Starten oder Beenden auf einem beliebigen Kanal auslösen und so ein neues Maß an Personalisierung und Flexibilität bieten.

Allgemeine Verfügbarkeit neuer Integrationsverbesserungen mit Salesforce Journey Builder und mParticle, mit denen Daten aus diesen und einer Vielzahl anderer Systeme Airship Journeys mit vollständigen bidirektionalen Daten und Nachrichten zwischen Lösungen auslösen können. Beispielsweise können Vermarkter eine Airship Journey innerhalb einer Salesforce Journey auslösen, wenn Personen nicht auf E-Mails antworten. Oder Vermarkter können eine sichtbarere mobile App-Kommunikation bereitstellen, wenn ein Warenkorb auf einer Website verworfen wurde.

„Mit unserer ersten Veröffentlichung von Airship Journeys haben wir das Spiel für Vermarkter grundlegend geändert, um Kunden in wichtigen Momenten zu erreichen, was die Komplexität der kanalübergreifenden Kundenbindung vereinfacht“, sagte Brett Caine, CEO und President von Airship. „Mit der neuesten Version von Airship Journeys machen wir es Vermarktern einfacher als je zuvor, sicherzustellen, dass ihre Kampagnen ihre spezifischen Geschäftsziele erreichen und ihren Kunden erstaunliche Erfahrungen bieten.“

Mit Airship Journeys können Vermarkter Folgendes tun:

App-Erfassung vorantreiben : Erstellen Sie eine Reise, um SMS-Abonnenten die Vorteile Ihrer mobilen App näher zu bringen, und starten Sie die Onboarding-Reise der App, sobald Sie auf Download-Links in Textnachrichten klicken.

: Erstellen Sie eine Reise, um SMS-Abonnenten die Vorteile Ihrer mobilen App näher zu bringen, und starten Sie die Onboarding-Reise der App, sobald Sie auf Download-Links in Textnachrichten klicken. Engagement maximieren : Steigern Sie die Kontoerstellung, App-Schulung und Benutzeraktivierung durch Push- und In-App-Messaging, SMS und E-Mail und bieten Sie Benutzern Anreize, sich für mehrere Kanäle zu entscheiden.

: Steigern Sie die Kontoerstellung, App-Schulung und Benutzeraktivierung durch Push- und In-App-Messaging, SMS und E-Mail und bieten Sie Benutzern Anreize, sich für mehrere Kanäle zu entscheiden. Wandlungsquote erhöhen: Erstellen Sie eine Kaufreise, in der neue Produkte in Kategorien hervorgehoben werden, mit denen sich Kunden kanalübergreifend beschäftigen, und erreichen Sie sie über ihre bevorzugten Kanäle mit Sonderangeboten.

Erstellen Sie eine Kaufreise, in der neue Produkte in Kategorien hervorgehoben werden, mit denen sich Kunden kanalübergreifend beschäftigen, und erreichen Sie sie über ihre bevorzugten Kanäle mit Sonderangeboten. Abwanderung minimieren: Erstellen Sie eine Wiedereingliederungsreise für Benutzer, bei denen ein hohes Risiko besteht, dass sie von Ihrer Website oder App abwandern. Dies kann erreicht werden, indem eine Reihe von E-Mail- und In-App-Nachrichten gesendet werden, in denen Funktionen, Angebote und einmalige Anreize hervorgehoben werden, um bestimmte Ziele wie Einkäufe oder Sitzungshäufigkeit zu erreichen.

Erstellen Sie eine Wiedereingliederungsreise für Benutzer, bei denen ein hohes Risiko besteht, dass sie von Ihrer Website oder App abwandern. Dies kann erreicht werden, indem eine Reihe von E-Mail- und In-App-Nachrichten gesendet werden, in denen Funktionen, Angebote und einmalige Anreize hervorgehoben werden, um bestimmte Ziele wie Einkäufe oder Sitzungshäufigkeit zu erreichen. Lebenszyklusziele vorantreiben: Verbinden Sie Airship Journeys auf einfache Weise, um von einem Lebenszyklusziel zum nächsten zu gelangen und Sackgassen zu vermeiden. Bieten Sie beispielsweise eine Belohnungsreise für diejenigen an, die die Loyalitätsregistrierung abgeschlossen haben.

Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen Airship Journeys, um die Kundenbindung zu vereinfachen und zu optimieren und ihre Geschäftsziele voranzutreiben:

„Airship Journeys hat uns dabei geholfen, die Messaging-Automatisierung in einer Reihe unserer wichtigsten Veröffentlichungen zu optimieren und Push- und Webbenachrichtigungen sowie In-App-Message Center zu nutzen, um das Publikum an Bord zu erreichen und Abonnements und In-App-Käufe zu fördern“, sagte Cassie Goldsmith, Digital Marketing Manager, Apps, Immediate Media Company. „Airship Journeys macht es viel einfacher, diese Kundenreisen zu erstellen und klarer zu verstehen, wie sie sich in Bezug auf unsere Ziele verhalten.“

„Sansan entwickelt fortschrittliche Technologie, um die Visitenkarten der Benutzer in leistungsstarke, gemeinsam nutzbare und verwertbare Daten für Unternehmen und Einzelpersonen umzuwandeln. Wir nutzen Airship Journeys, um neue Benutzer zu gewinnen und inaktive Benutzer aus den Millionen, die für Eight, Sansans professionelle Netzwerk-App für Einzelpersonen, registriert sind, wieder einzubeziehen“, sagt Yusaku Goto, Product Marketing Manager von Eight, Sansan Inc. „Airship Journeys ist visuell sehr einfach zu verstehen und zu verwenden. Dies hilft uns, den PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act) unserer Inhalte zu beschleunigen, und dies reduziert Aufgaben und Arbeitszeiten für unser Team.“

Vor Kurzem erhielt Airship unter 18 Anbietern in Gartners 2019 die höchsten Produktbewertungen in allen drei Anwendungsfällen Critical Capabilities for Mobile Marketing Platforms,1 einschließlich der Anwendungsfälle für Akquisition, Engagement und Speicherung. In Gartners 2019 Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms2 war Airship in seiner Ausführungsfähigkeit am höchsten positioniert und auch am weitesten in Bezug auf die Vollständigkeit der Sicht im Leaders-Quadranten insgesamt. Kostenlose Kopien der Berichte finden Sie hier:

1 Gartner „Critical Capabilities for Mobile Marketing Platforms“ von Charles S. Golvin, Mike McGuire, 21. Oktober 2019

2 Gartner, „Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms“ von Mike McGuire, Charles Golvin, 15. Juli 2019

Gartner Offenlegung

Gartner unterstützt keine Händler, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Rechercheveröffentlichungen dargestellt werden und rät Technologie-Nutzern nicht, nur die Händler mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Airship

Marketing- und Digital Experience-Teams bei Tausenden der weltweit am meisten geschätzten Unternehmen verlassen sich auf die Kundenengagement-Plattform von Airship, um tiefere Verbindungen zu den Kunden herzustellen, indem sie kanalübergreifend unglaublich relevante, orchestrierte Botschaften liefern.

Airship wurde 2009 als Pionier im Bereich der Push-Benachrichtigungen gegründet und bietet Marken heute die Daten auf Benutzerebene, Engagement-Kanäle, KI-Orchestrierung und Dienstleistungen, die sie benötigen, um Push-Benachrichtigungen, E-Mails, SMS, In-App-Nachrichten, mobile Wallet Cards und mehr genau der richtigen Person im richtigen Moment zu liefern – wodurch Vertrauen aufgebaut, Engagement gesteigert, Maßnahmen vorangetrieben werden und Mehrwert geschaffen wird.

Erfahren Sie mehr über unsere Kundenengagement-Plattform, lesen Sie unseren Blog oder folgen sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.