MHPS : La centrale électrique la plus efficiente au monde est synchronisée au réseau et fonctionne à plein régime, en avance sur le calendrier initial

YOKOHAMA, Japon--(BUSINESS WIRE)--Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) a commencé à mettre en service T-Point 2, sa nouvelle installation de validation de centrale électrique à cycle combiné, au niveau de l’usine Takasago Works, dans la préfecture de Hyogo, Japon. Remplaçant le célèbre T-Point, l’installation va accélérer la technologie leader de son secteur de MHPS et permettre une validation plus solide des turbines à gaz de classe avancée (advanced-class gas turbines, ACGT) telles que le modèle JAC de classe 1 650 °C et les modèles ultra-haute température de classe 1 700 °C. Comme son prédécesseur, T-Point 2 se distingue par le fait qu’elle est la seule et unique installation au monde à procéder à une vérification de fiabilité à long terme et à grande échelle des turbines à gaz. Connectée au secteur actuel, c’est la seule centrale de ce type au monde à fonctionner à la fois en tant que démonstrateur de technologie et de producteur et fournisseur de courant électrique. Takasago Works abrite également des centres de R&D, de conception, de fabrication et de test de composants à court terme.

« Au fil des années, nous avons prouvé notre capacité à mettre au point et fabriquer les solutions les plus innovatrices pour le secteur de la production d’électricité, » a déclaré M. Ken Kawai, président et chef de la direction de MHPS. « S’appuyant sur l’héritage du T-Point d’origine, T-Point 2 va nous permettra d’élargir notre présence en tant que partenaire de solutions préféré afin de répondre aux exigences sans cesse changeantes de la production d’électricité dans le monde entier. »

Concevoir la prochaine génération de turbines à gaz

Une fois que les opérations commerciales auront commencé, en juillet 2020, T-Point 2 devrait permettre une puissance de sortie de plus de 566 MW (60Hz), avec près de 64 % d’efficience, 99,5 % de fiabilité et une température d’entrée de turbine inédite de 1650 °C – faisant ainsi progresser les normes des performances des turbines à gaz à cycle combiné au niveau mondial. Ces performances accrues sont possibles grâce à l’ingénierie avancée du modèle refroidi à l’air J (J-Series Air-Cooled, JAC) mis à niveau, qui est la première turbine à gaz validée T-Point 2.

La nouvelle installation comprend une turbine à vapeur triple corps, ce qui augmente l’efficience totale du système par effet multiplicateur de la turbine à gaz JAC. Cette efficience accrue diminue les émissions de carbone et la perte de chaleur, réduisant ainsi de manière significative l’impact environnemental de T-Point 2.

« Le système de validation prototype mis a point par MHPS a clairement montré à nos clients qu’ils bénéficient des solutions énergétiques du plus haut calibre et de la plus haute fiabilité de tout le marché, » a déclaré M. Junichiro Masada, vice-président principal et directeur général de la division Gas Turbine Technology & Products Integration, MHPS. « Le lancement de T-Point 2 reflète l’engagement de MHPS à fournir une technologie de production électrique leader du secteur et un service client étayé par les meilleures méthodes de vérification des performances et de la durabilité du secteur. »

MHPS utilisera l’installation pour procéder à la validation de la future génération de turbines à gaz ultra-haute température de classe 1 700 °C, de mises à niveau de turbines à vapeur, de technologie de condenseur refroidi à l’air, de générateurs et de convertisseurs de fréquence statiques.

Amener la production électrique à l’ère numérique

Le travail est en cours pour installer et former la technologie d’intelligence artificielle avancée de T-Point 2, qui comprendra la suite MHPS-TOMONI ® de solutions numériques. Durant la période de démonstration de durabilité de 8 000 heures, MHPS formera aussi ses applis IA afin que T-Point 2 devenir au final la première centrale électrique à cycle combiné autonome au monde. Cela propulsera la production électrique dans un futur où les technologies numériques seront pleinement intégrées dans les opérations des centrales, permettant ainsi aux exploitants de tirer parti des données pour optimiser les performances, permettre une maintenance prédictive des équipements basée sur les conditions, d’automatiser sélectivement la prise de décision concernant les opérations et la maintenance (O&M) et de réduire les risques.

Avec ces composantes, MHPS surveillera et gérera à distance l’ensemble des performances de la centrale ; fera fonctionner la centrale à distance dans le respect des objectifs de gestion du secteur et de la flotte ; et utilisera les données des systèmes de capteurs et de commandes pour prendre des décisions opérationnelles plus intelligentes en temps réel. Les solutions MHPS-TOMONI ® , qui utilisent des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, permettront à MHPS d’automatiser la prise de décision O&M afin de maximiser la rentabilité des usines GTCC existantes et futures.

À propos de Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) a son siège social à Yokohama, au Japon ; il s’agit d’une co-entreprise constituée en février 2014 par Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. et Hitachi, Ltd. afin d’intégrer leurs opérations respectives dans les systèmes de production d’énergie thermique et autres activités similaires. Aujourd’hui, la société MHPS est classée parmi les principaux fournisseurs mondiaux d’équipements et services destinés au marché de la production d’énergie avec le soutien d’un capital de 100 milliards JPY et d’environ 20 000 employés à travers le monde. Les produits de la société incluent les centrales électriques à turbines à gaz à cycle combiné (gas turbine combined-cycle, GTCC) et à cycle combiné à gazéification du charbon (integrated coal gasification combined-cycle, IGCC), les centrales électriques conventionnelles à gaz/charbon/pétrole (thermiques), les chaudières, les générateurs, les turbines à gaz et à vapeur, les centrales géothermiques, les systèmes de contrôles de la qualité de l’air (air quality control systems, AQCS), les équipements périphériques pour centrales électriques et les piles à combustible à oxyde solide (solid-oxide fuel cells, SOFC). Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web de la société à l’adresse https://www.mhps.com. Suivez nous sur https://twitter.com/MHPS_Global ou http://www.linkedin.com/showcase/mhps

