NEC和Kagome將提供可以提高番茄產量的AI服務

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--日本電氣公司(NEC Corporation)今天宣佈與Kagome Co., Ltd.達成策略性合作協定，為一流的番茄加工公司推出利用AI的農業管理支援服務。

這項新服務使用NEC的AI支援型農業ICT平臺CropScope，根據感測器資料和衛星影像，將番茄生長和土壤狀況視覺化，並提供種植管理推薦服務。該AI服務能夠為健康作物提供最佳灌溉時間和肥料用量的資料。結果是農場可以獲得穩定的產量和較低的成本，同時保持農業的環境永續性，而不必依賴特定種植者的技能。

番茄加工公司可以全面瞭解自己農場和合約種植者在番茄生產過程中的最有效生長條件。此外，他們可以根據客觀資料以最佳方式管理所有田間的作物收穫訂單，這有助於減少產量損失並改善生產力。

NEC和Kagome於2015年開始農業合作，2019年在葡萄牙、澳洲和美國等地區進行試驗。2019年在葡萄牙進行的AI種植試驗顯示，肥料使用量比一般平均用量降低約20%，番茄產量為每公頃127噸，約為葡萄牙種植者平均產量的1.3倍，幾乎與熟練種植者相同。

Kagome將於2020年4月成立智慧農業事業部(Smart Agri Division)，首先鎖定歐洲客戶，然後擴張業務到全球市場。

Kagome智慧農業事業部總經理Kengo Nakata表示：「Kagome自2015年以來一直與NEC合作，使用大數據開發農業管理支援技術，目標是為全球的加工番茄種植實現環境友善的高利潤農業管理。結合Kagome的農業專長與NEC的AI技術，我們將實現永續農業。」

NEC公司業務發展部總經理Masamitsu Kitase表示：「NEC很高興與Kagome簽署策略性合作協定。NEC的目標是實現永續農業，以靈活因應氣候變遷和食品安全等全球社會問題。」

關於NEC Corporation：有關更多資訊，請造訪NEC網站http://www.nec.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。