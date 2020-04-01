NEC和Kagome将提供可以提高番茄产量的AI服务

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--日本电气公司(NEC Corporation)今天宣布与Kagome Co., Ltd.达成战略合作协议，为领先的番茄加工公司推出利用AI的农业管理支持服务。

这项新服务使用NEC基于AI的农业ICT平台CropScope，根据传感器数据和卫星图像可视化番茄生长和土壤状况，并提供种植管理推荐服务。该AI服务能够为健康作物提供最佳灌溉时间和肥料用量的数据。其结果是，农场可以实现稳定的产量和较低的成本，同时保持农业的环境可持续性，而不必依赖特定种植者的技能。

番茄加工公司可以全面了解自己农场和合同种植者在番茄生产过程中的最有效生长条件。此外，他们可以根据客观数据优化管理所有田间的作物收获订单，这有助于减少产量损失并提高生产力。

NEC和Kagome于2015年开始农业合作，2019年在葡萄牙、澳大利亚和美国等地区进行了试验。2019年在葡萄牙进行的AI种植试验表明，所使用的肥料量比一般平均用量低约20%，西红柿产量为每公顷127吨，约为葡萄牙种植者平均产量的1.3倍，几乎与熟练种植者相同。

Kagome将于2020年4月成立智能农业事业部(Smart Agri Division)，首先面向欧洲客户，然后扩展到全球市场。

Kagome智能农业事业部总经理Kengo Nakata表示：“Kagome自2015年以来一直与NEC合作，使用大数据开发农业管理支持技术，目标是为全球的加工番茄种植实现环境友好的高利润农业管理。通过将Kagome的农业专长与NEC的AI技术相结合，我们将实现可持续农业。”

NEC公司业务发展部总经理Masamitsu Kitase表示：“NEC很高兴与Kagome签署战略合作协议。NEC希望通过实现可持续农业，以灵活应对气候变化和食品安全等全球社会问题。”

关于NEC Corporation：有关更多信息，请访问NEC网站http://www.nec.com。

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