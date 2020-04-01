Rewired鎖定成長階段的AI創投公司

倫敦和瑞士洛桑--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Rewired是專注於機器人的創投公司，致力於投資處於成長階段的科技創投公司，現正尋求在其投資組合中增加新的人工智慧(AI)與機器人投資。其投資組合目前包括在英國和美國的機器學習、機器人、仿生、智慧感測器、測繪和本土化等方面的創新。

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在認為分析家低估了AI前景的投資者支持下，Rewired尋求進行500萬至3000萬美元的投資。由於具有創投公司的獨特地位，Rewired尋求以投資者身分取得大量或多數股權地位，然後提供長期資金和專長。Rewired的方法是減輕創辦人不斷籌資的負擔，使他們可以專注於成長，同時避免創投公司在多輪融資中通常接受的股權稀釋。

Rewired旨在支持需要成長資金以擴大業已證明的現有專有解決方案的創投公司，並為獲利性成長提供明確途徑。經驗豐富的創辦人和在預期市場具有商業信譽的管理團隊也是Rewired投資的前提，因為Rewired尋求持有大量股權並扮演非常積極的角色。

Rewired還為其瑞士辦事處新任命了兩位成員，以支援未來的交易流程。Laurent Bischof已加入Rewired擔任董事會董事。2016年，Laurent 共同創立了第一個致力於社群網路策略分析的AI平臺Bloom。他還擁有逾15年的創業投資經驗。Marc-Olivier Bertholet已加入Rewired擔任特別顧問，他擁有20多年國際生物科技與醫療科技經驗。

Rewired支持的許多創投公司都有人道主義應用專案。2017年10月，Rewired領銜為總部位於山景市的Aromyx籌集資金，後者是已經開發出嗅覺生物感測器的創投公司，該感測器使機器能夠品嘗味道並聞到氣味。Aromyx於2019年與一家全球塑膠與化學品公司成功完成對其嗅覺感測器技術的試驗。目前，全球只有不到10%的塑膠得到回收利用，而氣味品質成為大規模回收利用的主要障礙。2019年的這些試驗顯示，Aromyx的技術有助於將全球塑膠回收率提高到60%至80%。

2017年，Rewired還支持位於布里斯托的機器人製造商Open Bionics，該製造商已開發出下一代3D列印仿生肢體。該公司的“Hero Arm”是世界上第一個經過臨床驗證的3D列印仿生手臂。自籌資以來，Open Bionics已擴大並出口仿生手臂到美國、歐洲、澳洲和紐西蘭。

Rewired的總部位於英國倫敦和瑞士洛桑，由包括Cascade Global多家族辦公室和Tej Kohli的Kohli Ventures投資公司等投資者提供資金。Cascade Global也是Rewired.GG姐妹基金的投資者，該基金在2019年成為歐洲最大的電競投資者，當時投資3400萬歐元於電競團隊。

Rewired新任命的董事會董事Laurent Bischof表示：

「Rewired的大多數投資仍處於隱形模式。但是我們相信，人工智慧和機器人將改變一切，從提高企業效率到改善醫療保健，甚至到延長人類壽命。Rewired尋求支持的創投公司正在建立有助於推動新經濟發展的科技平臺。」

Cascade Global執行長Amit Jain表示：

「目前，全球發生前所未有的事件，而至關重要的是，我們要透過Rewired之類的基金繼續投資於建設未來。人工智慧經濟的前景看好，為改善人類生活的各個方面提供前所未有的機會，Rewired尋求支持能夠促成這一美好未來的創投公司。」

Rewired的投資者Tej Kohli表示：

「“我相信，人工智慧將使世界變得更加美好，並且將成為人類有史以來出現的最重大之事。我對於將人工智慧應用到一切事物中所需的科技非常著迷。這正是我確定的投資重點，而Rewired完全符合這一投資前景。」

Aromyx執行長Josh Silverman表示：

「自從Rewired於2019年獲得1億美元新資金注資以來，該團隊始終強調他們擁有進一步融資2000萬美元的資源並可提供給我們。這與我所瞭解的Rewired理念相符，即創辦人可隨心所欲建立公司而無需不斷籌資。」

關於Rewired

Rewired是專注於機器人技術的創投公司和投資基金，2017年成立於英國和瑞士，其理論是人工智慧可以使每個產業以及我們周圍的一切在最少的人力投入情況下有更佳表現。Rewired的使命是掌握將有助於促成這種AI經濟的系列技術。這涉及超越人類感知的能力並探索新科技，使我們能夠利用並創建全新的資料和進步模式，從而使AI在日常生活中得到最佳應用。

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