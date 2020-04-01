Rewired瞄准成长阶段的AI风投公司

伦敦和瑞士洛桑--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Rewired是一家专注于机器人的风投公司，致力于投资处于成长阶段的技术风投公司，现正寻求在其投资组合中增加新的人工智能(AI)与机器人投资项目。其投资组合目前包括在英国和美国的机器学习、机器人、仿生、智能传感器、地图绘制和本地化等方面的创新项目。

在认为分析家低估了AI前景的投资者的支持下，Rewired寻求进行500万至3000万美元的投资。由于其作为风投公司的独特地位，Rewired寻求以投资者身份获得大量或多数股权地位，然后提供长期的资金和专长。Rewired的方法是减轻创始人不断进行筹资的负担，使他们可以专注于增长，同时避免了风投公司在多轮融资中通常接受的股权稀释。

Rewired旨在支持需要成长资本以扩大业已证明的现有专有解决方案的风投公司，并为实现盈利增长提供明确途径。经验丰富的创始人和具有预期市场商业信誉的管理团队也是Rewired投资的前提，因为Rewired旨在持有大量股权并发挥非常积极的作用。

Rewired还为其瑞士办事处新任命了两位成员，以支持未来的交易流程。Laurent Bischof已加入Rewired担任董事会董事。2016年，Laurent 联合创立了第一个致力于社交网络战略分析的AI平台Bloom。他还拥有逾15年的风险投资经验。Marc-Olivier Bertholet也已加入Rewired并担任特别顾问，他拥有20多年国际生物技术与医疗技术经验。

Rewired所支持的许多风投公司都有人道主义应用项目。2017年10月，Rewired牵头为总部位于山景城的Aromyx筹集了资金，后者是一家风投公司，已经开发出嗅觉生物传感器，使机器能够品尝味道并闻到气味。Aromyx于2019年与一家全球塑料与化学品公司成功完成了对其嗅觉传感器技术的试验。目前，全球只有不到10%的塑料得到回收利用，而气味质量成为大规模回收利用的主要障碍。2019年的这些试验表明，Aromyx的技术有助于将全球塑料回收率提高到60%至80%。

2017年，Rewired还支持了位于布里斯托尔的机器人制造商Open Bionics，该制造商已开发出下一代3D打印仿生肢体。该公司的“Hero Arm”是世界上第一个经过临床验证的3D打印仿生臂。自筹资以来，Open Bionics已将仿生臂扩展并出口到美国、欧洲、澳大利亚和新西兰。

Rewired的总部位于英国伦敦和瑞士洛桑，由包括Cascade Global多家族办公室和Tej Kohli的Kohli Ventures投资公司等投资者提供资金。Cascade Global还是Rewired.GG姐妹基金的投资者，该基金在2019年成为欧洲最大的电竞投资者，当时向一个电竞团队投资了3400万欧元。

Rewired新任命的董事会董事Laurent Bischof表示：

“Rewired的大多数投资仍处于隐形模式。但是我们相信，人工智能和机器人将改变一切，从提高企业效率到改善医疗保健，甚至到延长人类寿命。Rewired寻求支持的风投公司正在构建有助于推动新经济发展的技术平台。”

Cascade Global首席执行官Amit Jain表示：

“目前，全球发生了前所未有的事件，而至关重要的是，我们要继续通过Rewired等基金在建设未来方面进行投资。人工智能经济的前景看好，为改善人类生活的各个方面提供了前所未有的机会，Rewired寻求支持能够实现这一美好未来的风投公司。”

Rewired的投资者Tej Kohli表示：

“我相信，人工智能将使世界变得更加美好，并且将成为人类有史以来出现的最重大的事情。我对于将人工智能应用到一切事物中所需的技术非常着迷。这正是我确定的投资重点，而Rewired完全符合这一投资前景。”

Aromyx首席执行官Josh Silverman表示：

“自从Rewired于2019年获得1亿美元新资金注资以来，该团队始终强调他们拥有进一步融资2000万美元的资源并可提供给我们。这与我所了解的Rewired的理念相符，即创始人可自由建立公司而无需不断筹资。”

关于Rewired

Rewired是一家专注于机器人技术的风投公司和投资基金。其于2017年成立于英国和瑞士，其理论是人工智能可以使每个行业以及我们周围的一切在最少的人力投入情况下变得更好。Rewired的使命是掌握将有助于实现这种AI经济的系列技术。这涉及超越人类感知的能力并探索新技术，使我们能够利用并创建全新的数据和进步模式，从而使AI在日常生活中得到最佳应用。

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