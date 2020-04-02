人工智慧初創公司在全球推出品牌自動化服務

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--ZeBrand宣佈推出網路平臺zebranding.com，該平臺旨在透過其專有的人工智慧演算法，協助全球初創企業和小企業將品牌識別創建自動化。

該公司提供新的方法讓初創企業能在創紀錄的時間內生成完整的品牌工具組、入門套件和商業視覺設計，以解決他們的主要痛點，為預算有限的企業主和初創公司創辦人提供支援，而聘請品牌代理動輒就要花費5,000至20萬美元不等。

ZeBrand執行長Ryo Kikuchi表示：「大多數公司都知道好的品牌經營的重要性，但許多公司缺乏必要的資源來執行完整的品牌識別，這反過來又阻礙了他們的成長。我們希望讓整個品牌開發和識別變得既容易又能為每個人所用，無論他們的背景或預算如何。」

ZeBrand目前為4萬多家初創企業和知名企業提供專有品牌經營服務，這些企業每年在這方面的預算只有0到750美元不等。該平臺的優勢在於其先進的演算法，這套演算法植基於已開發、蒐集並融合到ZeBrand人工智慧中的將近4萬個其他品牌識別。

ZeBrand的功能和益處包括：

全面的測驗可幫助您確定和闡明品牌的核心優勢和價值

完整的品牌工具組，可在10分鐘內創建完成

即時圖像以反映您的品牌特色

即時網頁範本

即將推出的功能：

創建自己的產品/商品模型

根據需要為非設計師提供有效品牌經營方面的教育

ZeBrand平臺目前已經可供那些希望開發品牌識別的企業使用，請造訪：zebranding.com。

關於ZeBrand

僅有標誌或網站範本不足以促使人們購買、投資或加入。這些資產本身無法超出其設計目的。ZeBrand工具組則強大得多，它們提供企業所需的一切以用於建立品牌，並在企業的所有活動中以一致且具有影響力的方式擴展品牌；從培養企業文化、價值觀和形象，到網站、產品、宣傳冊和名片。ZeBrand為企業和組織提供可以成功擴展的完整可信的品牌識別和訊息。

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