人工智能初创公司在全球推出品牌自动化服务

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--ZeBrand宣布推出其网络平台zebranding.com，该平台旨在通过其专有的人工智能算法，帮助全球初创企业和小企业实现品牌标识的自动创建。

该公司提供一种新的方法，让初创企业能在创纪录的时间内生成完整的品牌工具包、入门套件和商业视觉设计，以解决他们的一个主要痛点，为预算有限的企业主和初创公司创始人提供支持，而聘请品牌代理动辄就要花费5,000至20万美元不等。

ZeBrand首席执行官Ryo Kikuchi表示：“大多数公司都知道好的品牌建设的重要性，但许多公司缺乏必要的资源来执行完整品牌标识，这反过来又阻碍了他们的成长。我们希望让整个品牌开发和标识变得既容易又能为每个人所用，无论他们的背景或预算如何。”

ZeBrand目前为4万多家初创公司和知名公司提供专有品牌建设服务，这些公司每年在这方面的预算只有0到750美元不等。该平台的优势在于其先进的算法，这套算法基于已开发、收集并被融合到ZeBrand人工智能中的将近4万个其他品牌标识。

ZeBrand的功能和益处包括：

全面的测验可帮助您确定和阐明贵品牌的核心优势和价值

完整的品牌包，可在10分钟内创建完成

即时图像以反映您的品牌特色

即时网页模板

即将推出的功能：

创建自己的产品/商品模型

根据需要面向非设计师提供有效品牌建设方面的教育

ZeBrand平台目前已经可供那些希望开发其品牌标识的企业使用，请访问：zebranding.com。

关于ZeBrand

仅有标识或网站模板不足以促使人们购买、投资或加入。这些资产本身无法超出其设计目的。ZeBrand工具包要强大得多，它们提供了公司所需的一切，以用于建立品牌并在公司的所有活动中以一致且具有影响力的方式扩展品牌；从培养公司文化、价值观和形象，到网站、产品、宣传册和名片。ZeBrand为公司和组织提供可以成功进行扩展的完整而可信的品牌标识和信息。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。