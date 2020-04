Überwindung der operativen Krisen bei COVID-19 mit FPT Deutschland

ESSEN, Germany--(BUSINESS WIRE)--Der weltweite Ausbruch von COVID-19, der in mehr als 171- Ländern festgestellt wurde, soll die nicht gut darauf vorbereitenden Outsourcing-Unternehmen versenken. Es ist aber auch eine Chance für die mit einer starken Infrastruktur gut ausgestatteten Dienstleister, ausgreifenten Arbeitsprozess und einem angemessenen Geschäftskontinuitätsplan zu wachsen.

FPT Deutschland erkannte die Bedrohungen und Herausforderungen frühzeitig und ergriff entschlossene Maßnahmen, um die Geschäftskontinuität und die Produktivität der Homeoffice-Mitarbeiter zu gewährleisten: Verfügbarkeit von Tools für die Online-Zusammenarbeit, Netzwerkkapazität, Einhaltung der Informationssicherheit und schließlich Leistungsmanagement.

Die IT-Branche, insbesondere Offshore-Outsourcing-Dienstleistungen anbietenden Unternehmen, werden voraussichtlich vor einer Rezession stehen, da sie mit dem Homeoffice-Szenario zu kämpfen haben. Indien – der weltweit größte Outsourcing-Hub – leidet unter der Not aus vielen verschiedenen Gründen: Das ganze Land reagiert auf die Pandemie langsam; IT-Mitarbeiter sind nicht darauf vorbereitet, entfernt zu arbeiten; und laut Reuter „die Branche hat sich bemüht, einen eigenen Geschäftskontinuitätsplan aufzustellen“. Dies wird indische IT-Unternehmen vor einer großen Herausforderung stellen, um die reibungslosen Dienstleistungen sowohl für inländische als auch für ausländische Kunden zu erbringen.

Die Entwicklung von Outsourcing-Software ist für Unternehmen aller Branchen und Industrien mit den unbestreitbaren Vorteilen der Kosteneffizienz, der Flexibilität des Personals durch den Zugang zu einem größeren Pool an Talenten, schnelleren Services und der verbesserten Konzentration auf das Kerngeschäft alltäglich geworden. Die Zusammenarbeit mit externen Anbietern war jedoch nie einfach, insbesondere bei der Beschaffung eines „richtigen“ Anbieters. Laut dem Nikkei Asian Review hat sich Vietnam im Vergleich zu anderen traditionellen Märkten wie China oder Indien zum nächsten Outsourcing-Krafthaus entwickelt. Das Land ist aufgrund der jungen, talentierten und technisch versierten Bevölkerung, die einen sehr anpassungsfähigen Ansatz in Bezug auf Arbeit und Technologie verfolgt, der angemessenen Investition der Regierung in die MINT-Ausbildung und der angefochtenen Politik zur Förderung von Technologieunternehmen ein kleines, aber mächtiges Krafthaus (Forbes 2018). Denken Sie an Vietnam, wenn Sie überlegen, einen alternativen Outsourcing-Standort neben den traditionellen Märkten zu finden. Wenn Sie über ein Outsourcing nach Vietnam nachdenken, denken Sie an FPT als Marktführer.

In den letzten 20 Jahren wurde FPT mit der Erfahrung, IT-Services für mehr als 600 Kunden weltweit bereitzustellen, von der International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) in aufeinanderfolgenden Jahren in die Liste der Global Outsourcing Leader aufgenommen und als Gartner Cool Vendor im Aufstrebenden Markt für die technologische Innovationsleistung und -entwicklung des Unternehmens anerkannt.

FPT Software ist eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation - der weltweit führenden Technologie- und IT-Dienstleistungsgruppe mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatz von fast 2 Milliarden US-Dollar und 35.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet eine breite Liste traditioneller IT-Services an, darunter Anwendungsentwicklung, mobile Anwendungen, eingebettete Systeme, Tests und BPO sowie Services für Technologien der nächsten Generation, darunter Cloud, RPA, Managed Services, Datenanalyse, Smart Factory, digitale Plattformen, KI, IoT usw. Die seit 2012 gegründete FPT Deutschland GmbH hat die Präsenz des Unternehmens in Europa verbessert, indem sie strategischer IT-Partner der Marktführer aus verschiedenen Branchen wie Airbus, RWE, Innogy, Siemens, Allianz, Carlsberg usw. wurde.

Die Beziehung zwischen RWE und FPT begann im Jahr 2014, als FPT eine M&A-Vereinbarung zum Kauf von RWE IT Slowakei unterzeichnete, den Firmennamen in FPT Slowakei änderte und mit der Bereitstellung von IT-Dienstleistungen für die RWE AG / innogy SE begann. Nach fünf Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit haben RWE und FPT im August 2019 den Rahmendienstleistungsvertrag (Master Service Agreement - MSA) von 2019 bis 2024 um weitere fünf Jahre verlängert. Gemäß dem Vertrag wird FPT in der kommenden Zeit neue Technologielösungen anbieten in Bereichen wie Internet of Things (IoT), mobilen Lösungen und Robotics Process Automation (RPA). FPT wird auch Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen Testautomatisierung, ABAP-Entwicklung, SAP-Beratung und Wartung von SAP-Anwendungen bereitstellen. „Der größte Vorteil unserer Partnerschaft mit FPT besteht darin, dass wir innovative Ideen erhalten, um unser Kerngeschäft mit IT zu unterstützen. FPT kennt den Prozess in unserem Geschäft und bringt uns maßgeschneiderte Ideen für zukünftige Lösungen. Außerdem profitieren wir vom flexiblen Team in FPT. Ihr Best-Shore-Konzept, das heißt, dass sie entweder vor Ort, ortsnah oder entfernt liefern, erhöht den Wert für uns “, sagte Frank Brauer, Leiter Corporate Finance IT der RWE AG.

Im Jahr 2018 haben FPT Deutschland und Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics (SPPAL) bei der Digitalisierung der Logistik zusammengearbeitet und SPPAL dabei geholfen, die Markteinführungszeit durch den Zugriff auf den großen Pool an IT-Ressourcen von FPT zu verkürzen. Zuvor war FPT auch Siemens strategischer Partner bei der Nutzung und Implementierung der MindSphere IoT Plattform für weltweite Kunden aller Größen.

Die strategische Partnerschaft zwischen FPT und Allianz begann seit 2018 und erlebte 2019 einen bemerkenswerten Meilenstein, als beide Seiten ein Joint Venture für digitale Versicherungen gründeten, um in den asiatischen Markt einzudringen. Die FPT Gruppe als strategischer Technologiepartner wird die Allianz auf dem schnell wachsenden Versicherungsmarkt in Vietnam bei der Entwicklung innovativer digitaler Versicherungsprodukte und -dienstleistungen unterstützen, um den Schutzbedürfnissen lokaler Kunden gerecht zu werden. Das Joint Venture könnte das Know-how und die Beratung der Allianz in Bezug auf Best Practices in den Bereichen Anpassung von Versicherungsprodukten, Finanztechnologie und Vermögensverwaltung nutzen, erklärte die Allianz sowie die lokalen Marktkenntnisse, Vertriebskanäle und verbundenen Unternehmen von FPT. „Wir freuen uns sehr, in einer aufregenden Zeit für die Entwicklung der vietnamesischen Wirtschaft die nächste Phase unserer Partnerschaft mit der FPT Gruppe zu beginnen. Die Allianz ist gut aufgestellt, um die Schutzbedürfnisse der lokalen Verbraucher zu unterstützen, indem sie innovative digitale Versicherungslösungen für eine demografische Gruppe bereitstellt, die bereit ist, diese zu übernehmen.“ sagte Sergio Balbinot, Vorstandsmitglied der Allianz SE.

Im September 2018 wurde FPT erst wenige Monate nach Beginn der Zusammenarbeit seit Januar 2018 zum globalen strategischen Partner von Carlsberg. Mit dem Projekt zur Implementierung des Manufacturing Execution System (MES) hat FPT Carlsberg dabei geholfen, den Herstellungsprozess zu optimieren und die Produktionsleistung zu maximieren über sechs Fabriken in China, Serbien, Griechenland, Malaysia und Vietnam. Carlsberg hat geplant, in naher Zukunft MES für 14 Fabriken einzuführen.

Im Juni 2019 wurde FPT Software zusammen mit Accenture, Capgemini, IBM und Sopra Steria als einer der ersten Airbus Skywise zertifizierten Partner bekannt gegeben. FPT Software ist seit 2018 ein vertrauenswürdiger Partner von Airbus, als sich die beiden Unternehmen darauf einigten, bei der Entwicklung der digitalen Service Plattform Skywise von Airbus die neuesten Technologien anzuwenden. Beide Seiten haben von Beginn der Zusammenarbeit an in Themen wie die Anwendungsentwicklung bei Skywise, Migration von Anwendungen auf Skywise und Wartung von Skywise-Anwendungen investiert. In den letzten zwei Jahren hat FPT Airbus dabei geholfen, Daten von mehr als 30 Fluggesellschaften zu sammeln, zu standardisieren und in die Skywise-Plattform zu integrieren.

Nach acht Jahren der Durchdringung des europäischen Marktes hat die erfolgreiche Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen die Fähigkeit von FPT sowohl zu traditionellen IT-Diensten als auch zu digitalen Diensten bestätigt. Dies spiegelt die Ausrichtung des Unternehmens wider, konsequent in neue Technologien zu investieren und mit den globalen Technologie-Disruptoren zusammenzuarbeiten, um das Portfolio zu diversifizieren und bieten globalen Kunden zusätzlich Mehrwertdienste.

