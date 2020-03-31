紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- 致力於開發創新療法以解決傳染病、孤兒病及代謝性疾病等全球未被滿足的醫療需求的生物製藥公司知臨集團（那斯達克股票代碼：APM），今日宣布額外啟動一針對各種冠狀病毒的研究和開發專案，並已在藥物再利用和新藥發現平臺Smart-ACT™中完成初步篩選，從超過2,600個獲批准的小分子藥物中選出至少3個針對新型冠狀病毒肺炎COVID-19的潛力候選藥物，以做進一步的臨床前研究。知臨集團正與位於多倫多的Covar醫療攜手，並與香港大學微生物系達成協議，在為合適的候選藥物尋求主管機關核准以進行臨床試驗之前，實施進一步的臨床前測試。

尤為值得關注的是，知臨集團將專注於研究至少3種對兩個酶靶點——即在COVID-19複製週期中均發揮關鍵作用的3CL-蛋白酶和RNA依賴性RNA聚合酶（RDRP）——展現出潛在抑制作用的小分子藥物（以下統稱SACT-COV19）。具體而言，3CL蛋白酶被認為透過廣泛的蛋白水解過程介導病毒的複製和轉錄功能；而RDRP被認為是一種可催化由RNA範本複製病毒RNA的聚合酶。這些選定的候選藥物將進一步完成針對COVID-19的臨床前藥效評估。知臨集團已對上述候選藥物提出專利申請。

知臨集團正攜手多倫多的Covar醫療公司展開持續進行的研究和臨床前工作，也與香港大學簽約展開這項工作。Covar醫療公司（由之前來自Patheon和Glaxo Wellcome的專業人士組成）1在藥物研發方面經驗豐富，並擁有GMP製造設施。香港大學微生物學小組在2003年流行非典病毒期間2，協助發現SARS病毒，以及目前積極參與各自的研究，為SARS-CoV-2冠狀病毒3研製疫苗並與其他協力廠商4開發COVID-19 相關的監控物理設備。

知臨集團還將在全球尋求更多合作者，以推動其 SACT-COV19 計畫的開發，歡迎有興趣的各方與我們聯絡討論合作機會。

知臨集團還以作為其現有管道的一部分，在其Acticule平臺上正在開發多種傳染病藥物，包括但不限於針對流感病毒的獨特抗病毒小分子候選藥物（ALS-1），及作為其先導專案——一種抗毒力、非直接殺細菌的針對金黃色葡萄球菌感染的抗菌小分子候選藥物（ALS-4）等等。目前，Covar醫療也支援ALS-4在北美的開發。

知臨集團執行長禤駿遠先生談及：「COVID-19肺炎具有高度傳染性，它已在全球傳播，並在此過程中造成了重大的破壞和人員傷亡。截至今天，全球已確認的病例已超過700,0005，且世界衛生組織已將其界定為全球大流行病。儘管越來越多的老牌和早期製藥公司爭相開發基於疫苗的COVID-19療法，但我們認為，有必要從多個方面迫切地解決這種疾病，尤其是從治療的角度對COVID-19做出快速反應。為了加速開發速度，我們的目標是從已獲核准、具有安全性、毒性和藥代動力學臨床特徵的藥物中識別出可用於治療COVID-19的候選藥物。此外，由於這種冠狀病毒的持續突變和進化，我們不能排除在不久的將來還可能出現新的冠狀病毒株。因此，世界必須準備好迅速及集體性地因應這些挑戰，以減少傷亡和損失。我們相信知臨集團的Smart-ACT™平臺搭配我們已有的Acticule傳染病藥物開發能力和Covar醫療的支援，正處於開發潛在解決方案的有利位置，並且在這一疾病以及其他傳染病上為世界做出我們的貢獻。」

關於Smart-ACT™平臺

Smart-ACT™平臺是知臨集團專有的結合了計算方法和濕實驗室驗證的系統流程，透過它不斷篩選超過2,600種核准的小分子藥物，可識別出能夠再用於某些孤兒或未竟需求疾病的候選藥物。其總體的策略目標是顯著縮短研發成本和時間，高效地將可被專利保護的再利用候選藥物帶入臨床試驗，並有效地實現最終的市場商品化。

關於知臨集團

知臨集團（那斯達克股票代碼：APM）是一家致力於開發和商品化創新療法以解決未被滿足的醫療需求的製藥公司。知臨集團當前的藥品研發管線包括孤兒疾病、傳染病和代謝性疾病等適應症，其中一些項目計畫於2020年進入臨床試驗階段。知臨集團的山藥生物活性營養片劑是女性在更年期和停經後的膳食補充品，目前正進行商品化。

更多知臨集團資訊，請造訪: www.aptorumgroup.com.

免責聲明與前瞻性陳述

本新聞稿包含有關知臨集團及其未來預期、計畫和前景的陳述，這些陳述構成1995年「私人證券訴訟改革法案」界定的「前瞻性陳述」。為此目的，此處包含的任何非陳述歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以透過諸如「可以」、「應該」、「預期」、「計畫」、「預計」、「可能」、「打算」、「目標」、「專案」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」，或者這些術語及其他類似表達的否定形式來識別前瞻性陳述。知臨集團的這些前瞻性陳述，其中包括有關申請提交和試驗的預計時間表的陳述，主要根據其目前的預期及其對認為可能影響其業務、財務狀況和經營業績的未來事件和趨勢的預測。這些前瞻性陳述僅反映截至本新聞稿發布之日的資訊，並受若干風險、不確定性和假設的影響，包括但不限於與其宣布的管理和組織變更相關的風險、關鍵人員的持續服務和可用性、其透過為其他消費者區隔市場提供額外產品而擴充產品線的能力、開發結果、公司預期的成長策略、業務中的預期趨勢和挑戰、其對供應鏈的期望及供應鏈的穩定性，以及知臨集團的20-F表格和未來知臨集團可能向SEC提交的其他文件中更加充分描述的風險。因此，這些前瞻性陳述中包含的預測可能會發生改變。知臨集團不承擔因新資訊、未來事件或其他原因而更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的義務。

1 https://www.covarpharma.com/

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3747526/

3 https://fightcovid19.hku.hk/tag/vaccine/

4 https://www.scmp.com/business/article/3073869/hong-kong-researchers-join-us-tech-start-remotely-monitor-covid-19

5 https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

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