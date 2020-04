NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--

Aptorum Group e Covar Pharmaceuticals collaborano nell'ambito dello studio di almeno 3 candidati farmaci (SACT-COV19) riposizionati contro la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) tramite la piattaforma Smart-ACT™ già operativa e sulla piattaforma Acticule contro le malattie infettive

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) ("Aptorum Group"), casa biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo di nuove terapie per esigenze mediche non soddisfatte, tra cui le aree delle malattie infettive, orfane, metaboliche e altre ancora, oggi ha annunciato l'avvio di un ulteriore progetto di ricerca e sviluppo mirato al gruppo dei coronavirus e il completamento dello screening iniziale per mezzo della piattaforma Smart-ACT™, una soluzione per la scoperta di farmaci nuovi e riposizionati, per la selezione di almeno 3 potenziali candidati tra più di 2.600 piccole molecole farmacologiche approvate, per ulteriori indagini precliniche contro la nuova malattia da coronavirus, COVID-19. Aptorum Group collabora con Covar Pharmaceuticals, che ha sede a Toronto, e ha inoltre concluso con il Dipartimento di microbiologia della University of Hong Kong un accordo relativo a ulteriori indagini precliniche sui candidati selezionati, in previsione della richiesta di approvazione presso le agenzie normative per l'avvio di trial clinici su candidati idonei.

Aptorum Group, in particolare, si concentrerà sullo studio di almeno tre farmaci a piccole molecole (collettivamente "SACT-COV19"), che hanno dimostrato una potenziale interferenza contro due target enzimatici, la proteasi 3CL e la RNA polimerasi RNA dipendente ("RDRP"), entrambe con ruoli chiave nel ciclo di replica del virus COVID-19. In particolare, si ritiene che la proteasi 3CL svolga un'azione di mediazione delle funzioni di replica e trascrizione virale attraverso un'estesa attività proteolitica, mentre l'RDRP è un enzima che, si ritiene, catalizza la replica dell'RNA virale dal suo modello di RNA. L'efficacia di questi candidati selezionati sarà sottoposta a ulteriore valutazione preclinica rispetto al virus COVID-19. Per questi candidati, Aptorum Group ha depositato richieste di brevetto.

Aptorum Group collabora con Covar Pharmaceuticals, che ha sede a Toronto, nell'ambito dello studio e delle attività precliniche in corso, e ha inoltre concluso un accordo con la University of Hong Kong per la conduzione di questo progetto. Il team di Covar Pharmaceutical (formato da professionisti provenienti da Patheon e Glaxo Wellcome)1 vanta una notevole esperienza nella scoperta e nello sviluppo di farmaci supportati dall'impianto di produzione basato sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP) dell'azienda. Il team di microbiologia della University of Hong Kong è stato essenziale per la scoperta del virus della SARS nel corso dell'epidemia del 20032, oltre a partecipare attivamente, nei rispettivi campi di ricerca, allo sviluppo di vaccini per il coronavirus SARS-CoV-23 e di dispositivi fisici di monitoraggio correlati alla malattia COVID-19 con terze parti4.

Aptorum Group cercherà inoltre ulteriori collaborazioni a livello globale per guidare l'ulteriore sviluppo delle iniziative SACT-COV19, e invita eventuali parti interessate a contattare l'azienda per discutere delle opportunità di partenariato.

Aptorum Group, come parte della pipeline esistente, sta anche sviluppando una serie di indicazioni contro le malattie infettive tramite la piattaforma Acticule tra cui, ad esempio, una piccola molecola candidata antivirale unica (ALS-1) contro il virus dell'influenza e, inoltre, come programma principale, un candidato antivirale non battericida a piccole molecole (ALS-4) contro le infezioni da Staphylococcus aureus, oltre ad altri progetti, al cui sviluppo partecipa anche Covar Pharmaceuticals in Nord America.

Il Sig. Ian Huen, Chief Executive Officer di Aptorum Group, ha dichiarato: "La malattia da COVID-19 è estremamente contagiosa e si è diffusa nel mondo, generando enormi stravolgimenti e numerose vittime. I casi confermati hanno superato quota 700.000 a livello globale alla data odierna5 e l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la malattia da COVID-19 una pandemia. Nonostante il crescente numero di case farmaceutiche, sia affermate che in fase iniziale, accorse a sviluppare terapie a base di vaccini contro la malattia da COVID-19, riteniamo che sia necessario affrontare questa patologia in modo multidimensionale e urgente. Per accelerare lo sviluppo, il nostro obiettivo è identificare tra i farmaci già approvati, con comprovati profili clinici di sicurezza, tossicità e farmacocinetica, dei candidati da riposizionare per il trattamento della malattia da COVID-19. Inoltre, a seguito della mutazione ed evoluzione attualmente in corso di questo coronavirus, non possiamo escludere che in futuro possano presentarsi ulteriori ceppi emergenti; il mondo, quindi, deve essere pronto ad affrontare tali sfide in modo rapido e collettivo, per minimizzare le vittime e i contraccolpi economici. Riteniamo che la piattaforma Smart-ACT™ di Aptorum Group, coniugata con le nostre attuali capacità di sviluppo Acticule contro le malattie infettive, e con il supporto di Covar Pharmaceuticals, sia ben posizionata per sviluppare soluzioni potenziali e per portare al mondo il nostro contributo contro questa e altre malattie".

Informazioni sulla piattaforma Smart-ACT™

La piattaforma Smart-ACT™ è un processo sistematico proprietario che combina l'approccio informatico con la convalida di tipo 'wet laboratory' utilizzata da Aptorum Group per lo screening costante di oltre 2.600 farmaci a piccole molecole approvati, per identificare i candidati riposizionabili per determinate malattie orfane o per cui non esiste ancora una terapia. L'obiettivo strategico generale è tagliare nettamente sui costi R&D e sulla tempistica, per fornire candidati farmaci riposizionati e brevettabili all'insegna dell'efficacia destinati agli studi clinici e ottenere l'efficienza nell'eventuale commercializzazione.

Informazioni su Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) è una società farmaceutica dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione di terapie innovative per rispondere a esigenze mediche non soddisfatte. La pipeline di farmaci attuale di Aptorum Group include indicazioni nel campo delle malattie orfane, infettive e metaboliche, per molte delle quali è previsto l'avvio di studi clinici nel 2020. Sono attualmente in fase di commercializzazione le compresse nutraceutiche bioattive di Dioscorea Opposita prodotte da Aptorum Group, un integratore dietetico per la menopausa e la post-menopausa.

Per ulteriori informazioni su Aptorum Group visitare il sito www.aptorumgroup.com.

Avviso di non responsabilità e dichiarazioni a carattere previsionale

Questo comunicato stampa include dichiarazioni su Aptorum Group Limited e su aspettative, programmi e previsioni futuri che costituiscono "dichiarazioni a carattere previsionale" nell'ambito della definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. A tale scopo, qualsiasi dichiarazione in esso contenuta che non rappresenti un fatto storico può essere considerata come a carattere previsionale. In alcuni casi le dichiarazioni a carattere previsionale possono essere identificate da termini come "può", "dovrebbe", "prevede", "programma", "anticipa", "potrebbe", "intende", "mira", "obiettivo", "progetti", "contempla", "ritiene", "stima", "predice", "potenziale" o "continua", oppure la forma negativa di tali termini o, ancora, altre espressioni simili. Aptorum Group in larga parte ha basato queste dichiarazioni a carattere previsionale, che includono dichiarazioni sulla tempistica prevista per la presentazioni delle richieste di autorizzazione e sugli studi, sulle proprie aspettative e previsioni attuali relative a tendenze ed eventi futuri che ritiene possano influire su attività, condizioni finanziarie e risultati delle operazioni dell'azienda. Queste dichiarazioni a carattere previsionale sono valide solo alla data dell'emissione di questo comunicato stampa e sono soggette a una serie di rischi, incertezze e ipotesi tra cui, ma non a titolo esaustivo, i rischi connessi alle annunciate modifiche organizzative e gestionali dell'azienda, la continuità del servizio e la disponibilità di personale chiave, la capacità di espandere gli assortimenti dei prodotti offrendo soluzioni aggiuntive per ulteriori segmenti di consumo, le strategie di crescita previste dalla società, le tendenze previste e le difficoltà delle sue attività, oltre alle aspettative e alla stabilità della sua catena di approvvigionamento e, infine, i rischi descritti più approfonditamente da Aptorum Group nel Modulo 20-F e in altri documenti eventualmente depositati in futuro da Aptorum Group presso la SEC. Di conseguenza, le previsioni incluse in queste dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a modifica. Aptorum Group non si assume alcun obbligo ad aggiornare qualsiasi dichiarazione a carattere previsionale contenuta in questo comunicato stampa a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

