Alvos de empreendimentos de IA da Rewired em estágio de crescimento

LONDRES E LAUSANNE, Suíça--(BUSINESS WIRE)--Rewired, o estúdio de empreendimentos focado em robótica, que investe em tecnologia em estágio de crescimento, procura adicionar novos investimentos em inteligência artificial e robótica ao seu portfólio. Atualmente, o portfólio abrange inovações em aprendizado de máquina, robótica, biônica, sensores inteligentes, mapeamento e localização no Reino Unido e nos EUA.

Apoiados por investidores que acreditam que os analistas estão subestimando as perspectivas de IA, a Rewired procura fazer investimentos entre US$ 5 milhões a US$ 30 milhões. O status como estúdio de risco significa que a Rewired procura exclusivamente alcançar uma posição substancial ou majoritária como investidor e, em seguida, fornecer financiamento e experiência a longo prazo. A abordagem da Rewired é aliviar os fundadores da carga constante de captação de recursos, para que possam se concentrar no crescimento, evitando a diluição que normalmente o VC aceita durante várias rondas de financiamento.

A Rewired está buscando apoiar empreendimentos que exijam capital de crescimento para dimensionar soluções proprietárias existentes que já foram comprovadas, com um caminho claro para um crescimento lucrativo. Fundadores experientes e uma equipe de gerenciamento com credibilidade comercial no mercado pretendido, também são um pré-requisito para um investimento na Rewired, assim como a aceitação de que o estúdio de risco busca ter uma participação acionária significativa e desempenhar um papel muito ativo.

A Rewired também fez duas novas nomeações no seu escritório na Suíça para apoiar o futuro fluxo de negócios. Laurent Bischof iniciou na Rewired como Diretor do Conselho. Em 2016, Laurent co-fundou a Bloom, a primeira plataforma de IA dedicada à análise estratégica de redes sociais, e também tem mais de 15 anos de experiência em capital de risco. Marc-Olivier Bertholet, com mais de 20 anos de experiência internacional em biotecnologia e MedTech, juntou-se à Rewired como consultor especial.

Muitos dos empreendimentos apoiados por Rewired têm aplicações humanitárias. Em outubro de 2017, a Rewired liderou a ronda de financiamento para Mountain View da Aromyx, um empreendimento que desenvolveu biossensores olfativos que permitem que as máquinas provem e cheirem. Em 2019, a Aromyx concluiu testes bem-sucedidos de sua tecnologia de sensores olfativos com uma empresa global de plásticos e produtos químicos. Atualmente, menos de 10% dos plásticos do mundo estão sendo reciclados, sendo a qualidade do odor uma barreira importante para a reciclagem em larga escala. Os testes de 2019 indicaram que a tecnologia da Aromyx poderia ajudar a elevar a reciclagem global de plástico entre 60% e 80%.

Em 2017, a Rewired também apoiou a Open Bionics, um fabricante de robótica, com sede em Bristol, que desenvolveu a próxima geração de membros biônicos impressos em 3D. A empresa ‘Hero Arm’ é o primeiro braço biônico impresso em 3D clinicamente aprovado do mundo. Desde a sua captação de recursos, a Open Bionics expandiu e exportou o braço biônico para os EUA, Europa Austrália e Nova Zelândia.

Com sede em Londres no Reino Unido e Lausanne na Suíça, a Rewired é financiado por investidores, incluindo a Cascade Global escritório multifamiliar e Kohli Ventures veículo de investimento de Tej Kohli. Cascade Global também é investidora na irmã na Rewired.GG que em 2019 se tornou o maior investidor de esportes da Europa quando investiu € 34 milhões em uma equipe de esportes.

Laurent Bischof, recém nomeado Diretor do Conselho da Rewired, disse:

"Mas acreditamos que a inteligência artificial e a robótica mudarão tudo, desde tornar as empresas mais eficientes até melhorar a assistência médica e, até mesmo, prolongando a vida humana. Os empreendimentos que a Rewired procura apoiar estão construindo as plataformas de tecnologia que ajudarão a impulsionar a nova economia."

Amit Jain, CEO da Cascade Global afirmou:

"Existem, no momento, eventos sem precedentes no mundo e é vital que continuemos investindo na construção do futuro por meio de fundos como Rewired. A promessa da economia da inteligência artificial oferece oportunidades sem precedentes para melhorar todos os aspectos da vida humana e a Rewired procura apoiar os empreendimentos que permitirão esse futuro."

Tej Kohli, investidor em Rewired disse:

"Eu acredito que a inteligência artificial irá mudar o mundo para melhor e será a maior coisa que já aconteceu à humanidade. Eu sou fascinado pela tecnologia isso será necessário para colocar inteligência artificial em tudo. Aqui é exatamente onde coloquei meu foco de investimento e a Rewired alinha com esse panorama de investimento inteiramente."

Josh Silverman, CEO da Aromyx disse:

"Na Rewired, recapitalizado com US$ 100 milhões em novos fundos em 2019, a equipe sempre enfatizou que eles têm os recursos disponíveis de mais de US$ 20 milhões em financiamento adicional que poderia ser disponibilizado para nós. Isso é proporcional ao que vim aprender sobre a filosofia da Rewired que é: que os fundadores são livres para construir sua empresa sem captação constante de recursos."

Sobre a Rewired

A Rewired é um estúdio de risco e um fundo de investimento focado em robótica. Fundada em 2017 no Reino Unido e na Suíça, a tese da Rewired é que a inteligência artificial pode fazer com que todos os setores e tudo o que está ao nosso redor tenham um desempenho melhor com o mínimo de contribuição humana. A Rewired encontra-se em uma missão para dominar a constelação de tecnologias que permitirão essa economia de IA. Isso envolve olhar além das capacidades da percepção humana e para as novas tecnologias que nos permitem explorar e criar modalidades inteiramente novas de dados e avanços que permitirão a aplicação ideal da IA ao longo da vida cotidiana.

