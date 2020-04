Rewired cible des entreprises dans l’IA en phase de croissance

Rewired is a robotics-focused venture studio with a humanitarian bent

LONDRES & LAUSANNE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Rewired, le venture studio axé sur la robotique qui investit dans des entreprises technologiques en phase de croissance, cherche à ajouter à son portefeuille de nouveaux investissements dans l’intelligence artificielle et la robotique. Le portefeuille inclut à ce jour des innovations dans l'apprentissage automatique, la robotique, la bionique, les capteurs intelligents, la cartographie et la localisation au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Soutenu par des investisseurs qui pensent que les analystes sous-estiment les perspectives de l’IA, Rewired cherche à faire des investissements d’un montant compris entre 5 et 30 millions de dollars. Son statut de venture studio signifie que Rewired cherche de manière unique à atteindre une position significative ou majoritaire en tant qu’investisseur, puis à fournir une expertise et un financement à long terme. L’approche de Rewired consiste à alléger, pour les fondateurs, le fardeau d’une collecte de fonds constante, de sorte qu’ils puissent se concentrer sur la croissance, tout en évitant la dilution généralement acceptée par les fonds de capital-risque lorsqu’il y a de multiples tours de financement.

Rewired cherche à soutenir des entreprises ayant besoin de capital de croissance pour développer des solutions propriétaires existantes ayant déjà fait leurs preuves, avec une voie claire vers une croissance rentable. Des fondateurs expérimentés et une équipe dirigeante avec une crédibilité commerciale sur le marché prévu sont également une condition préalable pour que Rewired décide d’investir, un autre prérequis est l’acceptation que le venture studio cherche à acquérir une importante participation et à jouer un rôle très actif.

Rewired a également procédé à deux nouvelles nominations dans son bureau en Suisse pour soutenir le flux d’affaires futur. Laurent Bischof a rejoint Rewired au poste de directeur du conseil d'administration. En 2016, M. Bischof a cofondé Bloom, la première plateforme d’IA consacrée à l’analyse stratégique des réseaux sociaux. Il possède par ailleurs plus de 15 années d’expérience dans le capital-risque. Marc-Olivier Bertholet a rejoint Rewired en qualité de conseiller spécial avec plus de 20 années d’expérience à l’international dans les biotechnologies et les technologies médicales.

De nombreuses entreprises soutenues par Rewired ont des applications humanitaires. En octobre 2017, Rewired a mené le tour de financement pour la société Aromyx basée à Mountain View, qui a développé des biocapteurs olfactifs permettant aux machines de goûter et de sentir. En 2019, Aromyx a achevé des essais concluants de sa technologie de capteur olfactif avec un spécialiste mondial des plastiques et des produits chimiques. Moins de 10 % des plastiques dans le monde sont aujourd’hui recyclés, la qualité olfactive étant un obstacle majeur au recyclage à grande échelle. Les essais menés en 2019 ont montré que la technologie d’Aromyx pourrait contribuer à faire progresser de 60 à 80 % le taux de recyclage des plastiques à l’échelle planétaire.

En 2017, Rewired a également soutenu la société Open Bionics basée à Bristol, un fabricant de robots qui a développé la prochaine génération de membres bioniques imprimés en 3D. Le produit Hero Arm de la société est le premier bras bionique au monde imprimé en 3D à être approuvé cliniquement. Depuis sa levée de fonds, Open Bionics a développé et exporté des bras bioniques vers les États-Unis, l’Europe, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Basé à Londres, au Royaume-Uni, et à Lausanne, en Suisse, Rewired est financé par des investisseurs comme le multi-family office Cascade Global et le véhicule d'investissement Kohli Ventures de Tej Kohli. Cascade Global a également investi dans le fonds apparenté Rewired.GG, qui est devenu en 2019 le plus important investisseur dans les esports d’Europe lorsqu’il a investi 34 millions de dollars dans une équipe d’esports.

Laurent Bischof, nouvellement nommé directeur du conseil d'administration de Rewired, a déclaré :

« La majorité des investissements de Rewired sont toujours en mode discret. Mais nous pensons que l’intelligence artificielle et la robotique changeront tout, depuis le fait de rendre les entreprises plus efficaces jusqu’à l’amélioration des soins de santé et même la prolongation de la vie humaine. Les entreprises que Rewired cherche à soutenir construisent les plateformes technologiques qui contribueront à alimenter la nouvelle économie. »

Amit Jain, PDG de Cascade Global, a affirmé :

« On assiste aujourd’hui à des événements sans précédent dans le monde et il est vital que nous continuions à investir pour construire l'avenir grâce à des fonds comme Rewired. La promesse de l’économie de l’intelligence artificielle offre des occasions sans précédent d’améliorer tous les aspects de la vie humaine et Rewired cherche à soutenir les entreprises qui rendront cet avenir possible. »

Tej Kohli, investisseur dans Rewired, a déclaré :

« Je pense que l’intelligence artificielle rendra le monde meilleur et sera la chose la plus importante jamais arrivée à l’humanité. Je suis fasciné par les technologies qui seront nécessaires pour intégrer l’intelligence artificielle dans chaque chose. C’est exactement là que j’ai concentré mes investissements et Rewired est en parfaite adéquation avec ces perspectives d'investissement . »

Josh Silverman, PDG d’Aromyx, a déclaré :

« Depuis que Rewired a été recapitalisé avec un nouveau financement de 100 millions de dollars en 2019, l’équipe a toujours été catégorique sur le fait qu’elle possède les ressources nécessaires pour mettre à notre disposition un financement supplémentaire d’un montant de plus de 20 millions de dollars. Cela est commensurable avec ce que j’ai appris sur la philosophie de Rewired : que les fondateurs ont la possibilité de développeur leur société sans avoir à effectuer des levées de fonds constantes. »

Rewired est un venture studio et fonds d’investissement axé sur la robotique. Rewired a été créé en 2017 au Royaume-Uni et en Suisse selon l’hypothèse que l’intelligence artificielle est en mesure de rendre chaque industrie et chaque chose qui nous entoure plus performante avec une contribution humaine minimale. Rewired a pour mission de maîtriser la constellation de technologies qui rendront possible cette économie de l’IA. Pour cela, nous devons regarder au-delà des capacités de la perception humaine pour nous intéresser aux nouvelles technologies qui nous permettent de tirer profit et de créer de toutes nouvelles modalités de données et avancées qui permettront une utilisation optimale de l’IA dans la vie quotidienne.

