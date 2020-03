Per aiutare le persone care in un momento difficile: Western Union lancia “Digital Location”

DENVER, VIENNA, BRUXELLES, ROMA e LISBONA, Portogallo--(BUSINESS WIRE)--Western Union Company (NYSE: WU), leader nei pagamenti e nella movimentazione transfrontaliera intervalutaria di denaro, ha annunciato oggi il lancio del servizio “Digital Location” di Western Union, un nuovo canale che offre ai suoi clienti un'esperienza personalizzata per l'effettuazione di trasferimenti di denaro dal comfort e dalla sicurezza di casa propria.

L'assistenza personale è sempre stata una componente chiave dell'esperienza dei clienti presso le agenzie Western Union. A partire da oggi, una versione pilota del servizio permetterà ai clienti di Austria, Belgio, Italia, Portogallo e Oman di connettersi telefonicamente o tramite videochiamata, in diverse lingue, con un addetto all'assistenza personale per l'effettuazione di trasferimenti, che li aiuterà passo a passo a portare a termine le loro transazioni. I clienti potranno effettuare elettronicamente le loro transazioni a mezzo carta con riscossione attraverso la rete globale di conti bancari, portafogli e agenzie Western Union.

Poiché un numero crescente di Paesi sta implementando misure di lockdown, isolamento domiciliare o limitazione degli spostamenti in conseguenza dell'emergenza COVID-19 e le autorità locali hanno decretato la chiusura temporanea di diverse agenzie Western Union, la società invita caldamente i clienti a utilizzare i suoi servizi globali online per inviare, monitorare e gestire la riscossione dei propri trasferimenti di denaro. Per i clienti che non hanno mai effettuato un pagamento in maniera completamente digitale prima d'ora, che hanno bisogno di aiuto per completare la procedura per l'effettuazione di trasferimenti digitali o che preferiscono semplicemente interagire con una persona, il servizio “Digital Location” di Western Union offre ora un'esperienza personalizzata accessibile dal comfort e dalla sicurezza di casa propria. Western Union intende estendere presto questo servizio ad altri Paesi.

“Western Union intende sfruttare lo spirito d'innovazione che la da sempre la contraddistingue e la sua agile piattaforma transfrontaliera e transvalutaria per rispondere alle esigenze dei propri clienti, qualunque esse siano, in questa situazione che non ha precedenti”, ha affermato Hikmet Ersek, Presidente e Amministratore delegato di Western Union. “La riduzione dell'accesso ai servizi tramite le agenzie nelle aree interessate dalle misure di limitazione degli spostamenti ha determinato un aumento della domanda dei nostri servizi online. Siamo lieti di poter offrire ora ai nostri clienti un'ulteriore alternativa per aiutarli a fornire ai loro cari aiuto e sostegno.”

Ersek ha quindi aggiunto: “Permettere ai nostri clienti di inviare denaro a parenti e persone care o aiutare importatori ed esportatori a pagare i loro fornitori è ora più importante che mai. I flussi di denaro costituiscono una fonte di reddito vitale per molti dei nostri clienti, compresi i nostri partner e clienti aziendali. In questi tempi incerti stiamo facendo tutto il possibile per garantire la continuità nella movimentazione di fondi perché il denaro possa arrivare dove ce n'è più bisogno.”

Western Union ha creato la rete di pagamenti e movimentazione di denaro transfrontalieri e transvalutari più robusta al mondo. I clienti di oltre 70 Paesi possono inviare denaro in tutto il mondo, controllare tariffe e tassi di cambio e monitorare i propri trasferimenti su westernunion.com. Possono usare l'app mobile Western Union da oltre 40 Paesi. I clienti possono inoltre inviare fondi direttamente a miliardi di conti bancari, portafogli e agenzie in tutto il mondo. Si rammenta che, a seguito dei decreti o delle misure di limitazione agli spostamenti, al momento i clienti hanno accesso a un numero ridotto di agenzie in conseguenza dell'obbligo di chiusura temporanea in alcune regioni d'Italia, in Spagna e altri Paesi europei, in India, Argentina, in alcune regioni degli Stati Uniti e in altre parti del mondo.

Sebbene le rete di agenzie della società rimanga pronta ad aiutare i clienti nella maggior parte del mondo, si invitano i clienti ad accedere al link Trova un'agenzia per verificare lo stato delle agenzie nella propria zona.

Western Union Business Solutions sta continuando a fornire i suoi servizi per pagamenti transfrontalieri e transvalutari ai propri clienti operanti nei settori finanziario, dell’istruzione e legale, e ad organizzazioni non governative.

