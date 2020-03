AM Best Baja Calificación Crediticia de Emisor de CESCE Fianzas México, S.A. de C.V.

Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha bajado la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) a “bbb” de “bbb+” y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) a “aa.MX” de “aa+.MX”, y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) de CESCE Fianzas México, S.A. de C.V. (CESCEF). Al mismo tiempo, AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “bbb” y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aa.MX” de CESCE México, S.A. de C.V. (CESCEM). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable. Ambas compañías están domiciliadas en la Ciudad de México, México.

Las calificaciones de CESCEM reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de CESCEF reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

La baja en la Calificación Crediticia de Emisor de Largo de Plazo y en la Calificación en Escala Nacional México de CESCEF reflejan sus obstáculos en un mercado altamente concentrado y competitivo, los cuales, aunados a un entorno económico volátil actual, podrían ejercer mayor presión en el desempeño operativo de la compañía.

Las calificaciones de CESCEM y CESCEF también reflejan su afiliación con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros (CESCE), excelente capitalización ajustada por riesgos y un programa de reaseguro bien estructurado. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentran los históricos resultados netos negativos de CESCEM y la fuerte competencia en el segmento de seguros de crédito en México. En el caso de CESCEF, los factores positivos de calificación mencionados anteriormente son parcialmente contrarrestados por la fuerte competencia en el segmento de fianzas en México.

CESCEM pertenece en un 51% a CESCE a través de su filial Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito, S.A. (CIAC), y 49% al Banco Nacional de Comercio Exterior, un banco de desarrollo mexicano. CESCEM se especializa exclusivamente en seguros de crédito. A junio de 2019, la compañía se ubicó en la cuarta posición en el segmento de seguros de crédito en México.

CESCEF comenzó operaciones en 2011 y pertenece por completo a CIAC. CESCEF, que suscribe principalmente fianzas administrativas, se ubicó en la posición 15 de 16 compañías en el segmento de fianzas en México (a junio de 2019), con una participación de mercado menor al 1%.

CESCEM y CESCEF respaldan sus operaciones a través de la experiencia comercial y de suscripción de su compañía matriz, CESCE, adhiriéndose a sus políticas y procedimientos, y recibiendo soporte de reaseguro por parte de CESCE y sus filiales, lo cual beneficia la fortaleza financiera de ambas filiales mexicanas. Además, históricamente CESCE ha mantenido operaciones bien capitalizadas en ambas compañías.

La capitalización ajustada por riesgos de ambas compañías se encuentra en el nivel más fuerte. Las prácticas de administración integral de riesgos están bien establecidas y limitan sustancialmente las exposiciones a riesgos a través de políticas conservadoras de suscripción e inversión, un extenso programa de reaseguro colocado principalmente con su matriz y sus filiales, y el resto con reaseguradoras con un buen nivel de security.

Las calificaciones de CESCEM reconocen su falta de éxito para cumplir sus objetivos de rentabilidad, además de un mercado altamente concentrado y competitivo. Sin embargo, la compañía superó sus proyecciones comerciales en 2018 y 2019, lo cual podría mejorar su desempeño en el mediano plazo y a mitigar los gastos. CESCEM ha mantenido este nivel de capitalización ajustada por riesgos a pesar de presentar resultados negativos durante los últimos años. En 2019, CESCEM presentó resultados positivos por primera vez, generando MXN 4.9 millones en utilidad neta. Los siniestros disminuyeron de manera importante, permitiendo a la compañía producir un costo medio de siniestralidad de 54.8%, en comparación con su anterior promedio ponderado de cinco años de 145.6% (calculado por AM Best).

Para CESCEF, su capitalización ajustada por riesgos permanece en el nivel más fuerte y se ha mantenido a través de inyecciones de capital en 2012, 2013 y 2019. La última inyección de capital compensó la pérdida neta presentada durante el último año, la cual fue impulsada principalmente por un siniestro importante. Históricamente, la compañía ha reportado resultados positivos desde 2014, como resultado de un volumen adecuado de primas, bajo costo medio de siniestralidad y sólidas prácticas de suscripción. No obstante, las compañías de fianzas se enfrentan a un difícil entorno de crecimiento dada la incertidumbre sobre la infraestructura pública de México y el efecto de los ciclos económicos en el comportamiento del mercado. Estos factores, aunados a la pequeña participación de mercado de CESCEF, incrementan la vulnerabilidad del modelo de negocios de la compañía.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación en ambas subsidiarias si, en la opinión de AM Best, se deteriora la importancia estratégica o el apoyo brindado por su casa matriz.

Acciones de calificación positivas que podrían resultar en una mejora en las calificaciones de CESCEM incluyen una mejora sustancial en sus métricas de rentabilidad como resultado de una mayor eficiencia, mejoras en la suscripción y una implementación exitosa de su estrategia para un mayor crecimiento de primas, en línea con niveles de capitalización ajustada por riesgos que respalden las calificaciones. Factores adicionales que podrían resultar en una baja de calificaciones para CESCEM incluyen cualquier deterioro continuo del desempeño operativo o si la compañía no logra cumplir sus objetivos comerciales o de calidad de suscripción de forma que afecte su base de capital y lleven su capitalización ajustada por riesgos a niveles que no respalden los niveles actuales de calificación.

Factores positivos que podrían llevar a una mejora en las calificaciones de CESCEF incluyen métricas constantemente positivas en el desempeño operativo mientras mantiene su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte. Un factor adicional que podría resultar en una baja en las calificaciones de CESCEF sería un desempeño operativo negativo que debilite de manera importante su base de capital a niveles que ya no respalden los niveles actuales de calificación.

