Boyd Corporation riconosciuta per le sue iniziative a sostegno della responsabilità sociale d’impresa

PLEASANTON, California--(BUSINESS WIRE)--Boyd Corporation, prestigioso fornitore di portata globale di soluzioni per la gestione termica, la protezione e la sigillatura di ambienti, ha annunciato oggi di aver ottenuto un riconoscimento nell’ambito del Programma di sviluppo sostenibile di Deutsche Telekom, leader mondiale quanto a sistemi di telecomunicazioni integrati che possiede una serie diversificata di divisioni commerciali, tra cui il noto marchio di telefonia mobile T-Mobile. Tale premio è il primo importante riconoscimento pubblico dei programmi per lo sviluppo culturale, d’investimento nella sostenibilità e per la responsabilità sociale d’impresa implementati in via continuativa da Boyd Corporation; un nome con una tradizione quasi centennale rinomato per la sollecitudine nel soddisfare le esigenze dei clienti e per la promozione dell’evoluzione tecnologica.

Attraverso la sua divisione dedita allo sviluppo di soluzioni termiche specialistiche Aavid, Boyd ha ottenuto il Premio argento in riconoscimento dell’eccellenza nella collaborazione e degli straordinari risultati conseguiti nel primo trimestre del 2020 per avere implementato, enfatizzato e promosso sistemi e politiche a sostegno della responsabilità sociale d’impresa, per aver promosso il coinvolgimento con i propri programmi a tutti livelli, dai dipendenti salariati ai vertici aziendali, per la sua gestione delle questioni ambientali, per l’adozione dell’approccio “life cycle thinking”, per le sue pratiche in materia di etica e politiche occupazionali eque, nonché per la protezione dei diritti umani in tutte le sue operazioni e nell’intera catena di approvvigionamento. Questo prestigioso premio identifica e riconosce le pratiche migliori e la leadership nella catena di approvvigionamento di Deutsche Telekom nell’area dell’Economia circolare. Questo riconoscimento riafferma l’impegno dei vertici di Boyd verso l’eccellenza nella riduzione dell’impatto ambientale e dei vantaggi commerciali in termini finanziari attraverso l’innovazione e la produzione di risultati concreti grazie all’implementazione delle pratiche migliori in materia di sostenibilità e responsabilità.

“È da tempo che Boyd si assume la propria parte di responsabilità a livello globale verso l’ambiente e le comunità interessate dalle nostre operazioni o che le supportano. Da più di dieci anni, molte delle nostre sedi sono provviste di certificazione di conformità allo standard per sistemi di gestione ambientale ISO 14001. Sosteniamo attivamente numerose iniziative internazionali per la salute e la sicurezza, pratiche globali per l’approvvigionamento responsabile e programmi a sostegno di pratiche occupazionali eticamente corrette. Siamo tra i primi ad aver adottato le pratiche per la tutela dei diritti umani sancite dalla Responsible Business Alliance, prima nota come EICC o Electronic Industry Citizenship Coalition. Ciò fa parte dell’identità stessa di Boyd e dei valori in cui crede” ha affermato Mitch Aiello, amministratore delegato di Boyd. “Riteniamo che la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa siano non solo requisiti etici che vanno rispettati nella conduzione degli affari, ma anche una fonte di creazione di valore per i nostri clienti e azionisti. Siamo molto lieti di essere stati riconosciuti da una delle società di telecomunicazioni più prestigiose al mondo per i traguardi da noi conseguiti nelle aree dei programmi per la sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa.”

Boyd, la cui sede generale è ubicata a Pleasanton in California, opera in tre continenti attraverso più di trenta stabilimenti di produzione e centri di progettazione. La dedizione dei vertici aziendali nella promozione della consapevolezza sulla responsabilità sociale d’impresa, l’attento monitoraggio dei partner facenti parte della catena di approvvigionamento globale, il controllo regolare delle iniziative per la salute e la sicurezza, la protezione della forza lavoro e il rigoroso accertamento della conformità agli standard etici hanno permesso a Boyd di contraddistinguersi quale fornitore pionieristico di soluzioni integrate per la gestione termica, la protezione e la sigillatura di ambienti osservando metodi di approvvigionamento e produzione progressivi e responsabili a livello globale.

