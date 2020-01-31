西聯匯款和Bharti Airtel向印度數百萬銀行帳戶和非洲行動錢包提供即時全球支付服務

丹佛、新德里和肯亞奈洛比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--跨境、跨貨幣匯款和支付服務的全球領導者西聯匯款(Western Union)和在18個亞洲和非洲國家展開業務的全球領先電信公司Bharti Airtel Limited今天宣布，世界重要新興市場的全球跨境匯款取得了前所未有的里程碑式進展。兩位產業領導者攜手合作，很快將為印度數百萬Airtel Payments Bank帳戶和非洲14個國家的行動錢包提供即時付款服務。

這項重大里程碑是印度最大的綜合電信公司Bharti Airtel的兩家領先子公司達成新的重要合作之後實現的。這兩家子公司分別是在印度全國第一家擁有數百萬客戶和逾50萬個銀行點的支付銀行Airtel Payments Bank，以及業務遍及非洲14個國家的電信和行動貨幣服務領導廠商Airtel Africa plc Africa (LSE: AAF; NSE: AIRTELAFRI)（Airtel Africa或「集團」）。

世界銀行指出，西聯匯款與印度Airtel Payments Bank的合作將為跨境匯款即時轉入印度提供又一個管道，而印度是世界最大的匯款接收國。Airtel Payments Bank客戶很快可以全年無休地透過手機應用程式將西聯匯款即時轉入他們的銀行帳戶。全球匯款人可以在75個國家和地區使用西聯匯款的數位服務，也可以在200多個國家和地區中使用實體店代理網路。

與Airtel Africa的合作將使奈及利亞、烏干達、加彭、坦尚尼亞、尚比亞、剛果、馬拉威、馬達加斯加、肯亞、剛果、尼日、查德、盧安達和塞席爾的逾1,500萬Airtel Money行動錢包用戶輕鬆地將來自世界各地的匯款轉入他們的錢包。世界各地的匯款人也可直接將資金即時存入Airtel Money行動錢包，以用於儲蓄或購買商品和服務。這些服務預計在2020年推出。

西聯匯款總裁兼執行長Hikmet Ersek在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會上表示：「匯款的未來就是為客戶提供選擇——讓他們能夠隨時隨地透過任何方式進行資金轉移。我們的平臺讓跨境資金轉移和支付不再複雜，數百萬客戶可以即時且以適合其本地基礎建設和偏好的方式轉移資金。」

我們的平臺為我們的客戶以及包括銀行、金融機構、電信和金融科技公司在內的合作夥伴的客戶提供了多種通路選擇。Ersek表示：「我們讚揚Airtel期望和引領全球數位格局變化的全球願景。」

在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上，Hikmet Ersek將與Bharti Airtel總裁Sunil Bharti Mittal、新加坡總理李顯龍和南非國際關係與合作部長Grace Naledi Mandisa Pandor一起參加「引領新的多邊主義」小組討論，主題是包括印度和非洲在內的新興市場如何改變多邊主義的性質。

BHARTI AIRTEL

Bharti Airtel董事長Sunil Bharti Mittal表示：「與西聯匯款公司就印度和非洲的這兩項旗艦專案進行合作，反映了Bharti Airtel堅定地致力於改進新興市場和開發中國家數以百萬計的人民生活品質，為他們提供連通性和數位賦權的承諾。我們很高興為新興市場發展健全、包容的支付生態系統做出貢獻，以促進普惠金融和經濟成長。」

AIRTEL PAYMENTS BANK

Airtel Payments Bank總經理兼執行長Anubrata Biswas表示：「我們很高興與西聯匯款合作，在我們的數位化金融服務產品組合中增加全球入境匯款服務。我們的技術平臺和廣泛的涵蓋範圍使客戶能夠以便捷的方式獲得眾多金融服務。我們將繼續向市場推出創新的解決方案，簡化基本的金融服務，為每位印度人帶來便利。」

AIRTEL MONEY AFRICA

Airtel Africa執行長Raghunath Mandava表示：「我們很高興與西聯匯款合作，讓Airtel Money客戶更好地使用世界最大匯款組織之一的服務。進入非洲的國際匯款是我們部分客戶的生命線。這項合作將讓我們的客戶能夠方便而安全地直接從Airtel行動錢包接收和發送匯款。現在，他們將透過手機的Airtel行動錢包實現資金的自動轉入和轉出，並且可以立即使用這些資金來支付帳單或購買商品，也可轉給家人和朋友，或者在遍布各地的Airtel Money代理商、Kiosk和分支機構處提領現金。 」

與西聯匯款的合作讓Airtel Africa已實施的幫助客戶接收來自世界各地匯款的類似合作繼續增加。

西聯匯款也進一步擴展了與不斷成長的國內外技術領導者展開合作的獨特能力，透過利用其核心資產（包括全球結算能力、網路、法規遵循和技術系統）和針對客戶的創新提供國際跨境轉帳服務。

印度Airtel Payments Bank和Airtel Africa成為西聯匯款下述多家以收款方為導向的匯款合作夥伴之外的新增合作者：尼泊爾eSewa，菲律賓Gcash，馬達加斯加mVola，和薩爾瓦多與瓜地馬拉的Tigo。歸功於行動應用程式和手機錢包的靈活連接，以接收方為導向的轉帳服務正在興起。它讓收款客戶可以根據便利程度選擇他們偏好的支付方式。

西聯匯款在100多個國家擁有40多家銀行和支付合作夥伴。這種強大的關係網絡有助於加快機構之間的資金流動，並為數十億客戶帳戶和數位錢包的匯款提供可靠的連接。

行業資料

印度：印度儲備銀行(RBI)最近發表了2019-2024年國家普惠金容策略(NSFI)。該報告指出，該國的數位基礎建設需要擴大，並且必須鼓勵數位支付的採用和接受，並使人們進入正規金融體系。該策略的另一個目標是讓每個村莊都可以在5公里半徑的合理距離內擁有正規的金融服務提供者。而且應該透過簡單、無障礙的數位流程來吸引客戶，並且流程的設計目標是減少紙張使用的生態系統。

GSMA預測，到2025年將有6.23億獨立行動用戶和4.83億行動網路用戶，智慧手機的普及率將達到66%。撒哈拉以南非洲仍然是行動貨幣服務的藍海。截至2018年底，該地區已註冊的行動貨幣帳戶達3.957億，占全球行動貨幣帳戶總數的近一半。現在，該地區有130多種即時行動貨幣服務，其中許多由行動營運商領導，並擁有140萬活躍代理商網路。

WU-G

關於西聯匯款

西聯匯款公司(NYSE: WU)是跨境、跨幣種匯款和支付的全球領導企業。我們的全通路平臺連接數位及實體世界，幫助消費者及企業發送和接收貨幣及快速、簡便、可靠地進行支付。截至2019年9月30日，我們的網路包括在200多個國家和地區提供我們品牌服務的超過55萬個零售代理點，可向數十億個帳戶匯款。此外，westernunion.com作為我們在2018年成長最快的通路，可在75多個國家和其他地區向全球轉移貨幣。西聯匯款利用其全球業務版圖，專注於匯款，建立家庭、朋友和企業之間的連接，推動普惠金融並支援經濟成長。如需瞭解更多資訊，請造訪www.westernunion.com。

關於Bharti Airtel

Bharti Airtel Limited是一家領先的全球電信公司，業務遍及亞洲和非洲的18個國家。該公司總部位於印度新德里，在用戶數量方面躋身全球三大行動服務提供者之列。在印度，該公司提供的產品包括2G、3G和4G無線服務、行動商務、固定電話服務、高速家庭寬頻、DTH和企業服務，包括為營運商提供的國內和國際長途服務。在其他地區，該公司提供2G、3G、4G無線服務和行動商務。截至2019年6月，Bharti Airtel在所有營運地區共有逾4.11億客戶。

欲瞭解更多資訊，請造訪www.airtel.com。

關於Airtel Africa

Airtel Africa (LSE: AAF; NSE: AIRTELAFRI)是電信和行動貨幣服務的領導廠商，業務遍及非洲的14個國家，主要分布在東非、中非和西非。Airtel Africa為用戶提供了整套綜合電信解決方案，包括國內和國際的行動語音和數據服務以及行動貨幣服務。本集團的目標是透過簡化客戶旅程以繼續提供簡單直覺的客戶體驗。

關於Airtel Payments Bank

印度第一家支付銀行Airtel Payments Bank成立於2017年1月，目前在印度擁有逾4,000萬客戶和超過50萬個銀行點。除了在印度的所有29個州都設有分行外，Airtel Payments Bank還提供Android和iOS應用程式，以方便城鄉客戶使用銀行服務。該銀行每年處理價值5,000億印度盧比的交易，致力於透過將數位銀行服務帶到每位印度人的家門口，甚至偏遠的農村地區，為政府實現「數位印度」和「普惠金融」願景做出貢獻。

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