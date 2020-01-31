西联汇款和Bharti Airtel向印度数百万银行账户和非洲移动钱包提供实时全球支付服务

丹佛、新德里和肯尼亚内罗毕--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--跨境、跨货币汇款和支付服务的全球领导者西联汇款(Western Union)和在18个亚洲和非洲国家开展业务的全球领先电信公司Bharti Airtel Limited今天宣布，世界重要新兴市场的全球跨境汇款取得了前所未有的里程碑式进展。两位行业领导者携手合作，很快将为印度数百万Airtel Payments Bank账户和非洲14个国家的移动钱包提供实时付款服务。

这项重大里程碑是印度最大的综合电信公司Bharti Airtel的两家领先子公司达成新的重要合作之后实现的。这两家子公司分别是在印度全国第一家拥有数百万客户和逾50万个银行点的支付银行Airtel Payments Bank，以及业务遍及非洲14个国家的电信和移动货币服务领先提供商Airtel Africa plc Africa (LSE: AAF; NSE: AIRTELAFRI)（“Airtel Africa”或“集团”）。

世界银行称，西联汇款与印度Airtel Payments Bank的合作将为跨境汇款实时转入印度提供又一个渠道，而印度是世界最大的汇款接收国。Airtel Payments Bank客户很快可以7天24小时全天候地通过手机应用将西联汇款实时转入他们的银行账户。全球汇款人可以在75个国家和地区使用西联汇款的数字服务，也可以在200多个国家和地区中使用实体店代理网络。

与Airtel Africa的合作将使尼日利亚、乌干达、加蓬、坦桑尼亚、赞比亚、刚果、马拉维、马达加斯加、肯尼亚、刚果、尼日尔、乍得、卢旺达和塞舌尔的逾1,500万Airtel Money移动钱包用户轻松地将来自世界各地的汇款转入他们的钱包。世界各地的汇款人也可直接将资金实时存入Airtel Money移动钱包，以用于储蓄或购买商品和服务。这些服务预计在2020年推出。

西联汇款总裁兼首席执行官Hikmet Ersek在瑞士达沃斯世界经济论坛年会上表示：“汇款的未来就是为客户提供选择——让他们能够随时随地通过任何方式进行资金转移。我们的平台让跨境资金转移和支付不再复杂，数百万客户可以实时且以适合其本地基础设施和偏好的方式转移资金。”

我们的平台为我们的客户以及包括银行、金融机构、电信和金融科技公司在内的合作伙伴的客户提供了多种渠道选择。Ersek表示：“我们赞扬Airtel期望和引领全球数字格局变化的全球愿景。”

在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上，Hikmet Ersek将与Bharti Airtel总裁Sunil Bharti Mittal、新加坡总理李显龙和南非国际关系与合作部长Grace Naledi Mandisa Pandor一起参加“引领新的多边主义”小组讨论，主题是包括印度和非洲在内的新兴市场如何改变多边主义的性质。

BHARTI AIRTEL

Bharti Airtel董事长Sunil Bharti Mittal表示：“与西联汇款公司就印度和非洲的这两项旗舰项目进行合作，反映了Bharti Airtel坚定地致力于改进新兴市场和发展中国家数以百万计的人民生活质量，为他们提供连通性和数字赋权的承诺。我们很高兴为新兴市场发展健全、包容的支付生态系统做出贡献，以促进金融普惠和经济增长。”

AIRTEL PAYMENTS BANK

Airtel Payments Bank总经理兼首席执行官Anubrata Biswas表示：“我们很高兴与西联汇款合作，在我们的数字化金融服务产品组合中增加全球入境汇款服务。我们的技术平台和广泛的覆盖范围使客户能够以便捷的方式获得众多金融服务。我们将继续向市场推出创新的解决方案，简化基本的金融服务，为每位印度人带来便利。”

AIRTEL MONEY AFRICA

Airtel Africa首席执行官Raghunath Mandava表示：“我们很高兴与西联汇款合作，让Airtel Money客户更好地使用世界最大汇款组织之一的服务。进入非洲的国际汇款是我们部分客户的生命线。这项合作将让我们的客户能够方便而安全地直接从Airtel移动钱包接收和发送汇款。现在，他们将通过手机的Airtel移动钱包实现资金的自动转入和转出，并且可以立即使用这些资金来支付账单或购买商品，也可转给家人和朋友，或者在遍布各地的Airtel Money代理商、自助亭和分支机构处提现。 ”

与西联汇款的合作让Airtel Africa已实施的帮助客户接收来自世界各地汇款的类似合作继续增加。

西联汇款也进一步扩展了与不断增长的国内外技术领导者开展合作的独特能力，通过利用其核心资产（包括全球结算能力、网络、合规和技术系统）和面向客户的创新提供国际跨境转账服务。

印度Airtel Payments Bank和Airtel Africa成为西联汇款下述多家以收款方为导向的汇款合作伙伴之外的新增合作者：尼泊尔eSewa，菲律宾Gcash，马达加斯加mVola，和萨尔瓦多与危地马拉的Tigo。受益于移动应用和手机钱包的灵活连接，以接收方为导向的转账服务正在兴起。它让收款客户可以根据便利程度选择他们偏好的支付方式。

西联汇款在100多个国家拥有40多家银行和支付合作伙伴。这种强大的关系网络有助于加快机构之间的资金流动，并为数十亿客户账户和数字钱包的汇款提供可靠的连接。

行业数据

印度：印度储备银行(RBI)最近发布了2019-2024年国家金融普惠战略(NSFI)。该报告指出，该国的数字基础设施需要扩大，并且必须鼓励数字支付的采用和接受，并使人们进入正规金融体系。该战略的另一个目标是让每个村庄都可以在5公里半径的合理距离内拥有正规的金融服务提供商。而且应该通过简单、无障碍的数字流程来吸引客户，并且流程的设计目标是减少纸张使用的生态系统。

GSMA预测，到2025年将有6.23亿独立移动用户和4.83亿移动互联网用户，智能手机的普及率将达到66%。撒哈拉以南非洲仍然是移动货币服务的蓝海。截至2018年底，该地区已注册的移动货币账户达3.957亿，占全球移动货币账户总数的近一半。现在，该地区有130多种实时移动货币服务，其中许多由移动运营商领导，并拥有140万活跃代理商网络。

WU-G

关于西联汇款

西联汇款公司(NYSE: WU)是跨境、跨币种汇款和支付的全球领导企业。我们的全渠道平台连接数字及实体世界，帮助消费者及企业发送和接收货币及快速、简便、可靠地进行支付。截至2019年9月30日，我们的网络包括在200多个国家和地区提供我们品牌服务的超过55万个零售代理点，可向数十亿个账户汇款。此外，westernunion.com作为我们在2018年增长最快的渠道，可在75多个国家和其他地区向全球转移货币。西联汇款利用其全球业务覆盖，专注于汇款，建立家庭、朋友和企业之间的连接，推动金融普惠并支持经济增长。如需了解更多信息，请访问www.westernunion.com。

关于Bharti Airtel

Bharti Airtel Limited是一家领先的全球电信公司，业务遍及亚洲和非洲的18个国家。该公司总部位于印度新德里，在用户数量方面跻身全球三大移动服务提供商之列。在印度，该公司提供的产品包括2G、3G和4G无线服务、移动商务、固定电话服务、高速家庭宽带、DTH和企业服务，包括为运营商提供的国内和国际长途服务。在其他地区，该公司提供2G、3G、4G无线服务和移动商务。截至2019年6月，Bharti Airtel在所有运营地区共有逾4.11亿客户。

欲了解更多信息，请访问www.airtel.com。

关于Airtel Africa

Airtel Africa (LSE: AAF; NSE: AIRTELAFRI)是电信和移动货币服务的领先提供商，业务遍及非洲的14个国家，主要分布在东非、中非和西非。Airtel Africa为用户提供了整套综合电信解决方案，包括国内和国际的移动语音和数据服务以及移动货币服务。本集团的目标是通过简化客户旅程以继续提供简单直观的客户体验。

关于Airtel Payments Bank

印度第一家支付银行Airtel Payments Bank成立于2017年1月，目前在印度拥有逾4,000万客户和超过50万个银行点。除了在印度的所有29个州都设有分行外，Airtel Payments Bank还提供Android和iOS应用，以方便城乡客户使用银行服务。该银行每年处理价值5,000亿印度卢比的交易，致力于通过将数字银行服务带到每位印度人的家门口，甚至偏远的农村地区，为政府实现“数字印度”和“金融普惠”愿景做出贡献。

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