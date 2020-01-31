Andersen Global宣佈與 Lipa Meir & Co.合作

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與以色列最成熟和最著名的律師事務所之一Lipa Meir & Co.展開合作，為該組織在中東的現有業務增添規模。

Lipa Meir & Co.成立於1987年，由事務所管理合夥人Alon Pomeranc領導，其80多名法律專業人士專注於各種法律服務，包括公司法、購併、訴訟和爭端解決、反壟斷和競爭、銀行和金融、能源和基礎設施、資本市場和證券、專案融資、清潔科技和清潔能源、醫療保健和生命科學、高科技和技術以及房地產等。該事務所也一直被錢伯斯(Chambers and Partners)、Legal 500、IFLR1000和WTR等機構列入全球律師事務所名錄。

Alon表示：「Lipa Meir & Co.致力於提供並始終提供最高水準的法律服務，我們不斷努力擴大服務範圍。我們的目標是為客戶提供一站式服務，與Andersen Global合作讓我們能夠在保持最高專業水準的同時，為客戶提供全球律師事務所的資源。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Lipa Meir在以色列和中東有良好的聲譽，Alon自成為管理合夥人以來，為事務所設立了美好的願景。他和他的團隊為客戶提供一流的解決方案，並優先考慮管理、獨立性和透明度。加上我們在以色列的現有團隊，我們將在這個市場擁有非常強勁的業務。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過167個據點和近5,000名專業人員。

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