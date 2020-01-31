Andersen Global宣布与 Lipa Meir & Co.合作

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与以色列最成熟和最著名的律师事务所之一Lipa Meir & Co.展开合作，为该组织在中东的现有业务增添规模。

Lipa Meir & Co.成立于1987年，由事务所管理合伙人Alon Pomeranc领导，其80多名法律专业人士专注于各种法律服务，包括公司法、并购、诉讼和争端解决、反垄断和竞争、银行和金融、能源和基础设施、资本市场和证券、项目融资、清洁技术和清洁能源、医疗保健和生命科学、高科技和技术以及房地产等。该事务所也一直被钱伯斯(Chambers and Partners)、Legal 500、IFLR1000和WTR等机构列入全球律师事务所名录。

Alon表示：“Lipa Meir & Co.致力于提供并始终提供最高水准的法律服务，我们不断努力扩大我们的服务范围。我们的目标是为客户提供一站式服务，与Andersen Global合作让我们能够在保持最高专业水准的同时，为客户提供全球律师事务所的资源。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Lipa Meir在以色列和中东有着良好声誉，Alon自成为管理合伙人以来，为事务所设立了美好的愿景。他和他的团队为客户提供一流的解决方案，并优先考虑管理、独立性和透明度。加上我们在以色列的现有团队，我们将在这个市场拥有非常强劲的业务。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过167个分支机构和近5,000名专业人员。

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