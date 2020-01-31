Amazentis在達沃斯世界經濟論壇上宣佈推出Timeline™細胞營養

瑞士達沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--瑞士食品和營養谷(Swiss Food & Nutrition Valley)的成員Amazentis，在瑞士達沃斯世界經濟論壇瑞士館宣佈推出旨在促進健康老化的下一代營養產品Timeline。鑑於全球高齡人口增加——據2019年德意志銀行的研究，地球上65歲以上人士首次超過5歲以下的人口——消費者必須採取積極措施來維持其有生之年的高品質生活。

Timeline含有專利營養成分Mitopure™，後者是高純度形態的Urolithin A。全世界一流科學家們的十年嚴謹研究證明，Mitopure可再活化粒線體（我們細胞的動力源）以幫助抵抗年齡相關的細胞和肌肉衰退。

Timeline將是世界上首款包含精確校準劑量的Mitopure消費產品，臨床上已顯示其可改善骨骼肌的粒線體和細胞健康。Timeline將於2020年上半年在www.timelinenutrition.com上對美國消費者發售。

Amazentis執行長、共同創辦人Chris Rinsch表示：「經過十年的研究和試驗來使Mitopure完美無瑕，我們為消費者提供專門針對老化的粒線體從而增進肌肉健康的產品。」

Amazentis共同創辦人、董事長Patrick Aebischer補充道：「多年來，消費者一直在尋找可在年齡增長的同時保持肌肉健康的解決方案；Timeline提供的新方法可以儘早主動掌控細胞健康，直接影響老化進程。」

世界經濟論壇邀請社會領袖來制定全球、區域和產業議程。歐洲中部時間1月23日15:00將在瑞士館舉行小組討論會，重點討論食品和營養業創新，此為論壇的一部分。在對話期間，Rinsch將與聽眾分享Timeline和Mitopure的健康益處。討論會將由CNN Money瑞士主持人Anna Maria Montero主持，出席者包括：

雀巢全球董事長Paul Bulcke

洛桑聯邦理工學院(EPFL)院長Martin Vetterli

Hôtel de Ville de Crissier米其林三星級廚師Franck Giovannini

Amazentis執行長、共同創辦人Chris Rinsch

Amazentis是一家創新的生命科學公司，在營養方面取得科學突破，以管理老化相關的健康狀況。該公司的主要成分Mitopure™在申請GRAS（公認安全）認證後，受到美國食品暨藥物管理局(FDA)的好評。Mitopure已在臨床前和臨床上接受廣泛的評估，以支持其用於人體營養補充。

關於Timeline

Timeline是由Amazentis開發的新穎營養品牌，其信念是不妥協的研究可以解鎖由尖端科學支撐的新型營養。作為科學家，我們知道無法阻止老化造成的體能衰退。然而，透過其開創性的科學，Timeline致力於開發旨在幫助減少時間對健康的影響的產品。欲瞭解更多資訊，請造訪timelinenutrition.com。

關於Mitopure

Mitopure是高純度形態的Urolithin A，後者是進食某些食物（例如石榴）時自然生成的生物活性膳食代謝產物，但多數人單從食物中難以獲得足量的此種特殊營養物質。研究顯示，Mitopure可刺激粒線體自噬，進而增進線粒體功能，該機制可將老化和受損的粒線體從細胞中清除，促使健康的粒線體生長。欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.mitopure.com/。

關於Amazentis

Amazentis是一家創新的生命科學公司，採用當今一流的研究和臨床科學來開發針對粒線體健康以增進高等營養的下一代產品。欲瞭解有關Amazentis的更多資訊，請造訪www.amazentis.com。

相關連結

https://www.timelinenutrition.com

https://www.mitopure.com

https://www.amazentis.com

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