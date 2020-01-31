Amazentis在达沃斯世界经济论坛上宣布推出Timeline™细胞营养

瑞士达沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--瑞士食品和营养谷(Swiss Food & Nutrition Valley)的成员Amazentis在瑞士达沃斯世界经济论坛瑞士馆宣布推出旨在促进健康衰老的下一代营养产品Timeline。鉴于全球老龄人口的增长——据2019年德意志银行的研究，地球上65岁以上人士首次超过5岁以下的人口——消费者必须采取积极措施来维持其有生之年的高品质生活。

Timeline含有专利营养成分Mitopure™，后者是高纯度形态的Urolithin A。全世界领先科学家们的十年严格研究证明，Mitopure可通过再激活线粒体（我们细胞的动力源）来帮助抵抗年龄相关的细胞和肌肉衰退。

Timeline将是世界上首款包含精确校准的Mitopure剂量的消费产品，临床上已显示其可改善骨骼肌的线粒体和细胞健康。Timeline将于2020年上半年在www.timelinenutrition.com上对美国消费者发售。

Amazentis首席执行官、联合创始人Chris Rinsch表示：“我们经过十年的研究和试验来完善Mitopure，为消费者提供了一款靶向作用于衰老线粒体从而增进肌肉健康的产品。”

Amazentis联合创始人、董事长Patrick Aebischer补充道：“多年来，消费者一直在寻找一种在年龄增长同时保持肌肉健康的解决方案；Timeline提供了一种新方法，可以尽早主动掌控细胞健康，直接影响衰老进程。”

世界经济论坛邀请社会领袖来制定全球、区域和行业议程。作为论坛的一部分，将于欧洲中部时间1月23日15:00在瑞士馆举行小组讨论，重点讨论食品和营养行业创新。在对话期间，Rinsch将与听众分享Timeline和Mitopure的健康益处。讨论将由CNN Money瑞士主持人Anna Maria Montero主持，包括：

雀巢全球董事长Paul Bulcke

洛桑联邦理工学院(EPFL)院长Martin Vetterli

Hôtel de Ville de Crissier米其林三星级厨师Franck Giovannini

Amazentis首席执行官、联合创始人Chris Rinsch

Amazentis是一家创新生命科学公司，在营养方面取得科学突破，以处治衰老相关的健康状况。该公司的主要成分Mitopure™在提交了GRAS（公认安全的）文件后，受到美国食品药品管理局(FDA)的好评。临床前和临床上对Mitopure进行了广泛的评估，支持其用于人体营养补充。

关于Timeline

Timeline是由Amazentis开发的一种新颖的营养品牌，其信念是不妥协的研究可以解锁由尖端科学支持的新型营养。作为科学家，我们知道无法阻止衰老造成的机体衰退。然而，通过其开创性的科学，Timeline致力于开发旨在帮助减少时间对健康的影响的产品。欲了解更多信息，请访问timelinenutrition.com。

关于Mitopure

Mitopure是高纯度形态的Urolithin A，后者是进食某些食物（例如石榴）时自然生成的一种生物活性膳食代谢产物，但多数人单从食物中难以获得足量的此种特殊营养物质。研究显示，Mitopure可通过刺激线粒体自噬来增进线粒体功能，通过该机制，衰老和受损的线粒体从细胞中清除，导致健康线粒体生长。欲了解更多信息，请访问https://www.mitopure.com/。

关于Amazentis

Amazentis是一家创新生命科学公司，采用当今领先的研究和临床科学来开发针对线粒体健康以增进高等营养的下一代产品。欲了解有关Amazentis的更多信息，请访问www.amazentis.com。

相关链接

https://www.timelinenutrition.com

https://www.mitopure.com

https://www.amazentis.com

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