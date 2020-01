Terrace Global kondigt leveringsovereenkomst voor genetica aan met Apollo Green voor acquisitie van genetica en import in de Europese Unie

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Terrace Global Inc. ('Terrace Global' of het 'Bedrijf') (TSXV: TRCE) is verheugd aan te kondigen dat het een overeenkomst voor de levering van genetica (de 'Geneticaleveringsovereenkomst') heeft gesloten met Apollo Green Inc. ('Apollo Green'). De partijen zijn een exclusieve relatie aangegaan met betrekking tot de verwerving en import van genetica met een hoog THC-gehalte voor de medische cannabisactiviteiten van het Bedrijf in Portugal.

Terrace Global is begonnen met het proces om de benodigde startmaterialen te verwerven voor de eerste fase van haar kasinstallaties in Portugal. Deze zullen bestaan uit ongeveer 6.000 vierkante meter aan kasfaciliteiten, een EU GMP-verwerkings- en droogfaciliteit van meer dan 450 vierkante meter en een administratief gebouw van 300 vierkante meter.

In overeenstemming met de Geneticaleveringsovereenkomst verwerft Terrace Global de volgende genetica: Chem Stallion (15-25% THC, 0,5-0,1% CBD), Twisted Grape (15-25% THC, 0,5-0,1% CBD) en Apollo Skunk (15-25% THC, 0,5-0,1% CBD). Deze genetica zullen worden toegevoegd aan de bestaande inventaris van genetica met hoog CDB-gehalte van Terrace Global die werden verkregen uit Colorado en worden gebruikt in de buitenkweek in Uruguay.

"We zijn verheugd om samen te werken met Apollo Green om onze genetica-inventaris te ontwikkelen met de bedoeling ons te concentreren op THC-soorten met hoog THC-gehalte waarvan we verwachten dat ze goed worden ontvangen door de marktdeelnemers voor medische cannabis in de Europese Unie. Apollo Green heeft een uitgebreide bibliotheek van genetica die een gevarieerde set van toonaangevende soorten en kruisingen omvat," aldus Francisco Ortiz von Bismarck, Chief Executive Officer van het Bedrijf. "Het kunnen sourcen van deze genetica is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de Europese activiteiten. Zonder kwaliteitsgenetica is er geen traject naar succes in de snelgroeiende medische cannabisindustrie van de EU."

Apollo Green heeft een uitgebreide bibliotheek met genetica met een hoog THC-gehalte opgebouwd en heeft geprofiteerd van de relatie met Ed Rosenthal. Dhr. Rosenthal is een wereldwijde adviseur van Apollo Green en is een vooraanstaande autoriteit, auteur, voorlichter, sociaal activist en legalisatiepionier op het gebied van cannabistuinbouw.

"Terrace Global is een teeltfaciliteit van wereldklasse aan het bouwen in een van de meest aantrekkelijke landen vanuit het perspectief van regelgeving en klimaat. We zullen nauw samenwerken met het Bedrijf om te zien hoe deze genetica presteren door gebruik te maken van onze uitgebreide teeltkennis," stelde Tyler LeBlanc, Chief Executive Officer van Apollo Green. "Dit is een zinvol partnerschap voor ons, omdat we onze activiteiten op het gebied van genetica en zaadjes wereldwijd willen uitbreiden. Terrace Global is de ideale partner, gezien hun uitgebreide ervaring en internationale voetafdruk in Uruguay, Portugal en Spanje."

De Geneticaleveringsovereenkomst is onderworpen aan verschillende ontbindende voorwaarden, waaronder de afgifte van de toepasselijke export- en importvergunningen van de regelgevende instanties in Canada en Portugal.

Over Terrace Global

Terrace Global is een meerlandenorganisatie (MCO) onder leiding van ervaren cannabisondernemers die gericht is op de ontwikkeling en acquisitie van internationale cannabisactiva. De focus van Terrace Global ligt op federale wettelijke jurisdicties met bestaande binnenlandse vraag, goedkope inputs en goedgekeurd voor export. Het bestaande activaplatform van Terrace Global bestaat uit: (1) een indirect aandelenbelang van 33,75% in een van de momenteel twee recreatieve cannabisbedrijven in Uruguay; (2) 100% van Oransur, S.A., een Uruguayaans bedrijf dat hennep met een hoog CBD-gehalte produceert in Uruguay; (3) 100% van Terra Nova Produção e Comercialização de Produtos Natuis e Farmacêuticos, Lda, een Portugees bedrijf met een pre-licentie afgegeven door INFARMED voor de teelt, import en export van medicinale cannabis in Portugal; en (4) 100% van Pharmabinoide S.L., een Spaanse onderneming die hennep produceert en commercialiseert in Spanje. MariMed Inc. (OTCQX: MRMD), een cannabisbedrijf in meerdere staten in de VS, dat zich toelegt op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen door het gebruik van cannabinoïden en cannabisproducten, heeft ongeveer 6% van Terrace Global in handen.

Over Apollo Green

Apollo Green was een van de eerste golf Canadese ondernemingen die een aanvraag bij Health Canada indienden voor een vergunning voor de teelt en verkoop van cannabis. In juli 2019 kreeg Apollo Green drie licenties toegekend, voor standaard teelt, standaard verwerking en federale medische verkoop. Apollo Green levert momenteel hoogwaardige genetische oplossingen en superieure zaadjes aan cannabisproducenten wereldwijd, gespecialiseerd in het verminderen van risico's, ruimte, kosten en tijd voor haar B2B-klanten, in een ultramoderne volledig operationele faciliteit dat ligt op ongeveer 20 minuten ten oosten van het centrum van Ottawa.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Dit nieuwsbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen, inclusief, maar niet beperkt tot, verklaringen over de toekomstige plannen en bedoelingen van het Bedrijf. Waar mogelijk, zijn woorden als 'kunnen', 'zullen', 'moeten', 'konden', 'verwachten', 'plannen', 'van plan zijn', 'anticiperen', 'geloven', 'schatten', 'voorspellen' of 'potentieel' of de negatieve of andere variaties van deze woorden, of vergelijkbare woorden of uitdrukkingen, gebruikt om deze toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Deze verklaringen weerspiegelen de huidige overtuigingen van het management en zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is voor het management op de datum van dit document.

Toekomstgerichte verklaringen houden aanzienlijke risico's, onzekerheden en veronderstellingen in. Veel factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of successen wezenlijk verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken of geïmpliceerd. Deze factoren moeten zorgvuldig worden overwogen en lezers mogen niet overmatig vertrouwen op de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op wat het management als redelijke veronderstellingen beschouwt, kan het Bedrijf de lezers niet verzekeren dat de werkelijke resultaten consistent zullen zijn met deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen worden gedaan op de datum van dit persbericht en het Bedrijf neemt geen verplichting op zich om ze bij te werken of te herzien om nieuwe gebeurtenissen of omstandigheden weer te geven, behalve zoals wettelijk vereist.

Noch de TSXV, noch zijn Reguleringsserviceprovider (zoals die term is gedefinieerd in het beleid van de TSXV) aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de adequaatheid of nauwkeurigheid van dit bericht.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.